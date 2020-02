Enquête sur les salaires au FC Nantes : Abdoulaye Touré est le grand perdant

Nantes, France

Le quotidien sportif l'Équipe, en partenariat avec France Bleu, dévoile les salaires des footballeurs de la ligue 1 ce vendredi. Dans le championnat de France de football la moyenne c'est 94 000 brut par mois. Derrière ce nombre, il y a de grandes différences en fonction des clubs. Chez les Canaris la moyenne est de 58 000 euros brut mensuel. C'est stable puisqu'elle était de 55 000 euros l'année dernière.

Avec 45000 euros brut mensuel, Abdoulaye Touré est en dessous de la moyenne du vestiaire

Les deux joueurs les mieux payés sont sans surprise deux attaquants : Moses Simon le meilleur joueur du FC Nantes cette saison avec huit buts et huit passes décisives gagne 150 000 euros brut par mois. Juste derrière, il y a Kalifa Coulibaly à 125.000 euros. Sur la troisième marche du podium on retrouve le colosse de la défense Nicolas Pallois à 110 000 euros. La surprise vient lorsqu'on descend dans le classement. On retrouve Abdoulaye Touré seulement à la 15è place. Le capitaine émarge à 45 000 euros mensuel, le milieu de terrain n'atteint même pas le salaire moyen du vestiaire. On rappelle qu'il porte le maillot Jaune depuis ses 12 ans. Ses envies de départ sont aussi dues à ce traitement. Imran Louza, issu lui aussi du centre de formation gagne 12 000 euros, il a prolongé son contrat en début d'année après un premier contrat professionnel. En revanche les derniers venus sont plutôt bien lotis chez les Canaris : dans le top dix : six joueurs sont au club depuis moins d'un an. Enfin l'entraîneur Christian Gourcuff touche 90 000 euros brut tous les mois, c'est 60 000 de moins que son prédécesseur Vahid Halilhodzic.

1. Moses Simon 150 000€ - 2. Kalifa Coulibaly 125 000€ - 3. Nicolas Pallois 110 000€ - 4. Cristian Benavente 100 000€ - 5. Andrei Girotto 90 000€ - 6. Alban Lafont 85 000€ - 7. René Krhin 80 000€ . Ludovic Blas 80 000€ . Dennis Appiah 80 000€ - 10. Renaud Emond 75 000€ . Anthony Limbombe 75 000€ … 12. Fabio 65 000€ - 13. Mehdi Abeid 50 000€ . Charles Traoré 50 000€ - 15. Abdoulaye Touré 45 000€

Le football loin devant les autres sports

En Loire-Atlantique et en Vendée quand on parle de salaires en sport, le football est dans un monde à part. Les basketteuses de la Roche-sur-Yon peuvent témoigner : les salaires vont du SMIC à 5000 euros pour les intérieures et les meneuses. Les Françaises gagnent de plus en plus parce qu'elles son rares et que les clubs doivent obligatoirement aligner au moins six Françaises sur les dix joueuses de la feuille de match. C'est la même chose chez les garçons de l'Hermine de Nantes mais les salaires sont un petit plus élevés, 4 400 euros net mensuel en moyenne auquel il faut ajouter les avantages en nature. À L'Hermine l'expérience et la notoriété permettent d'avoir un salaire important. Le plus haut ? 6 800 euros net.

Au Handball les gauchers gagnent plus

Au HBCN quatre joueurs gagnent entre dix et quinze mille euros par mois quand le salaire le plus bas est de 3 500 euros net. En tout cas c'est beaucoup plus que la moyenne chez les handballeuses du NLAH, 2 500 euros net. "Au handball les gauchers gagnent plus" nous confie un membre du club. "Comme chez les garçons, les gauchères sont très convoitées donc mieux payées". Ça monte jusqu’à 5 000 euros par mois.