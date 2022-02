"Ensemble Bergerac" : une vidéo sur l'exploit de Bergerac contre Saint-Étienne

Le documentaire Ensemble Bergerac propose des images au plus près des joueurs du BPFC.

Ils avaient eu le nez creux. Le Bergerac Périgord Football Club et le réalisateur Julien Curci avaient décidé que le huitième de finale de Coupe de France entre Bergerac et Saint-Etienne, dimanche 31 janvier, servirait au premier épisode de leur série Ensemble Bergerac. Le premier épisode est accessible depuis ce dimanche 6 février. Visible sur Youtube, il dure environ 15 minutes. Il a été réalisé en partenariat avec France Bleu Périgord, qui a fourni quelques extraits du 6/9 et de commentaires de match.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ce premier épisode suit la préparation de la rencontre, montrant les problématiques autour de la vente de billets, la présentation du trophée de la Coupe de France à Creysse, la gestion de la blessure de l'attaquant Hicham M'Laab ou la colocation entre le capitaine Damien Fachan et le défenseur Antoine Letiévant. Puis il y a le match, et des images du vestiaire bergeracois à la fin de la rencontre, avec notamment les talents de danseur de l'attaquant Hamilton Beltran.

Le réalisateur de cette série, le Bergeracois Julien Curci, sera l'invité de La Nouvelle Éco sur France Bleu Périgord mercredi matin à 7h15, dans le cadre de la matinale spéciale quart de finale de Coupe de France. Cinq autres épisodes sont prévus, retraçant la saison 2021/2022 du BPFC.