Entraîneur adjoint du Maroc, l'ex-crocodile Éric Garcin rêve d'éliminer les Bleues en Coupe du Monde

15h23 à Nîmes. 23h23 à Adélaïde. Au bout du fil, l'ancien joueur du Nîmes Olympique Éric Garcin. "Ah Nîmes, c'est là où j'ai passé les plus belles années de ma vie entre 1987 et 1993" lâche t-il d'emblée. A la veille de défier l'équipe de France en huitième de finale de la Coupe du Monde féminine en Australie, l'entraîneur adjoint du Maroc est disponible et déterminé. "On fera tout pour créer un nouvel exploit dans ce Mondial" précise l'ex-crocodile, artisan de la montée en D1 en 1991. Battues 6-0 par l'Allemagne lors de leur premier match de la coupe du monde, les Marocaines ont ensuite enchaîné avec deux succès face à la Colombie (1-0) et la Corée du Sud (1-0). "Même si l'équipe de France féminine est l'une des meilleures nations au monde, pour moi, c'est du 50/50" dit-il.

ⓘ Publicité

En poste depuis trois ans au Maroc, Éric Garcin, 57 ans, tente d'apporter son expérience après avoir notamment atteint les quarts de finale des Jeux olympiques avec la Chine en 2016. "J'essaie également de leur transmettre cette grinta qu'il y avait au Nîmes Olympique. Celle que j'ai connue. C'est-à-dire toujours croire en ses rêves, toujours avoir envie et surtout ne jamais rien lâcher" conclut le Vauclusien de naissance.