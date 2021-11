Entraineur emblématique des Girondins de Bordeaux, Aimé Jacquet a 80 ans !

Avant d’être champion du monde en 1998 avec l’équipe de France, Aimé Jacquet a vécu, et a fait vivre, une extraordinaire décennie aux Girondins de Bordeaux entre 1980 et 1989. Avec le Président Claude Bez, il a régné sur le football français durant presque 10 ans avec de très nombreux trophées. Pour France Bleu Gironde, Gernot Rohr qui a joué durant toute ces saisons à Bordeaux alors qu’Aimé Jacquet en était l’entraîneur, a partagé son sentiment sur celui qui s’est retiré du football depuis son titre de Champion du Monde. A la question, quels sont les mots qui vous viennent pour définir Aimé Jacquet, voici sa réponse :

Je dirais la sérénité, mais aussi la communication. Ce sont les deux mots qui me viennent quand je pense à Aimé Jacquet parce qu'il était toujours à l'écoute. C'était quelqu'un qui était à la fois exigeant, mais aussi tolérant. Il a toujours eu un bon discours. Je l'ai vu arriver en 1980 et je l'ai vu partir le 13 février 89. Je lui ai écrit une lettre à l'occasion de son départ et je crois que cette lettre résumait bien ce que j'ai pu vivre avec lui, c'est à dire une décennie dans le même club, ce qui est rare aujourd'hui avec trois titres de champion, avec deux Coupes de France avec deux demi-finales de la Coupe d'Europe et des sensations fantastiques. On était devenu une petite famille avec lui, le président Claude Bez, Didier Couécou et avec des joueurs qui aimaient leur maillot qui se défonçaient pour leur club. Et voilà que de bons souvenirs dans les années 80 avec Aimé Jacquet.

Aimé Jacquet, qui est revenu à Bordeaux il y a un peu plus d’un mois pour donner le coup d’envoi du match des 140 ans avec Alain Giresse, laisse chez les supporters des Girondins un souvenir extraordinaire et ils sont nombreux ce samedi 27 novembre à lui souhaiter un anniversaire sur les réseaux sociaux. Bon anniversaire « Mémé » et un grand merci pour toutes ses émotions en marine et blanc mais aussi en bleu !