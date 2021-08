PHOTOS - Entre Cannes et Laurent Tillie, médaillé d'or aux JO de Tokyo, une longue histoire de volley-ball

"Cannes reste le cœur du volley-ball". Laurent Tillie n'a pas manqué d'éloges au sujet de la ville qui lui avait déjà attribué une médaille d'or en 2018. Ce mercredi matin, c'est en tant que citoyen d'honneur que l'ancien joueur et entraîneur mythique de l’AS Cannes a été accueilli à l'hôtel de ville.

Laurent Tillie, désormais citoyen d'honneur de la ville de Cannes, a offert (et dédicacé) au maire David Lisnard le ballon de la demi-finale remportée contre l'Argentine. © Radio France - Camille Marigaux

Laurent Tillie était accompagné par Arnaud Josserand, entraîneur adjoint et actuel manager de l'AS Cannes, et par Thomas Bortolossi, du staff technique de l’équipe nationale, statisticien des équipes masculine et féminine cannoises. "Le carrefour de ces trois hommes de talent, c'est Cannes" a déclaré le maire de la ville David Lisnard.

Laurent Tillie (au milieu), l'entraîneur adjoint des Bleus Arnaud Josserand (à droite, actuel manager de l'AS Cannes) et Thomas Bortolossi (à gauche), du staff technique de l’équipe nationale sont désormais citoyens d'honneur de la ville de Cannes © Radio France - Camille Marigaux

Vainqueurs de la Russie au tie-break (3-2) en finale à Tokyo, les joueurs de l’équipe de France de volley-ball sont devenus champions olympiques pour la première fois de leur histoire, emmenés par Laurent Tillie. À 57 ans, avec 406 sélections derrière lui, l'ancien joueur (de 1980 à 1984 et de 1987 à 1991) et entraîneur des équipes masculine (2001 à 2012) et féminine (2016-2017) de Cannes a une longue histoire avec la ville, après avoir fait ses débuts à Nice, tout jeune.

Laurent Tillie avait déjà dédicacé son maillot de joueur au sein de l'AS Cannes, accroché depuis quelques années dans le bureau du maire de la ville. © Radio France - Camille Marigaux

Son palmarès, désormais : quatre titres de champions de France, et deux Coupes de France (une comme joueur en 1983, une comme entraîneur de l’AS Cannes en 2007). A cela s'ajoute la victoire ultime, la médaille d'or olympique. Après quelques jours de repos, Laurent Tillie retournera ensuite au Japon pour entraîner les Panasonic Panthers d'Osaka, avec qui il a signé un contrat de quatre ans, qui doit durer jusqu'en 2024.