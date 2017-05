Entre cinq et huit joueuses américaines attendues au Havre AC

Entre la nomination d'un grand nom au poste d'entraîneur et l'arrivée prochaine de plusieurs joueuses américaines, le HAC veut développer et professionnaliser sa section féminine. Objectif : monter en première division en l'espace de deux ans.

Le HAC prépare la prochaine saison... des féminines ! Le club havrais a décidé de mettre le paquet sur les filles, qui évoluent actuellement au plus bas niveau, en troisieme division (DH). L'objectif est ainsi de les faire monter en D1 d'ici deux ans, autrement dit 2 montées successives. Et pour ça, le HAC compte attirer plusieurs joueuses américaines et a déjà fait signer un grand nom sur le banc : Thierry Uvenard

Professionnaliser la section féminine du HAC

Thierry Uvenard, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Guy David disait de lui : "tu lui ouvres les veines, c'est du sang ciel et marine qui en coule". Alors forcément, quand neuf ans après l'opportunité de rejoindre son club de coeur s'est présentée, "raisin" comme on le surnomme n'a pas hésité. Sans doute s'imaginait-il d'avantage chez les hommes et dans le pro, mais peu importe, le projet féminin l'emballe aussi : "Le football féminin se porte bien, et ça donne envie. J'ai envie de participer à cette aventure".

Un entraînement quotidien

Cependant, avant titiller le PSG et l'OL, c'est en DH et face aux clubs féminins de la région qu'il va falloir cravacher, la saison prochaine. Avec une méthode et une gestion forcément différente que celle qu'il a connu avec les hommes : "Les filles se chamaillent d'avantage, et il y a une part d'affect plus importante." Ainsi, Thierry Uvenard veut une adjointe à ses côtés, "parce qu'à un moment donné, je devrai quitter le vestiaire, et je veux qu'il y ait un relais". Le coach a plusieurs noms en tête, et n'exclut pas de choisir l'une de ses joueuses à ce poste.

Les américaines seront logées et payées

Dans le vestiaire, devraient débarquer très vite plusieurs joueuses américaines. Entre 5 et huit ont été et vont être ciblées, dont une gardienne : "Je les ai vues aux Etats-Unis, ce sont de vraies athlètes". Et Thierry Uvenard veut que les francaises en deviennent elles aussi. Objectif : professionnaliser la section féminine à tous les étages et notamment sur le terrain. Avec un entrainement quotidien. Entrainement qu'il souhaiterait mettre en place en début d'après midi, de préférence à la Cavée Verte.

Par ailleurs, les joueuses américaines qui débarqueront bientôt au HAC devraient se voir attribuer un logement et être rémunérées en travaillant pour le club, dans différents domaines comme l'encadrement des jeunes ou le marketing.

Et Anthony Paumier dans tout ça ?

L'actuel entraîneur des féminines devrait quitter le club à la fin de la saison. D'abord pressenti au poste d'adjoint, Anthony Paumier s'est finalement vu proposer l'équipe "B" des féminines. Celui qui porte le projet depuis trois ans de manière bénévole a décliné, faute de proposition financière et d'emploi salarié proposé par ses dirigeants.