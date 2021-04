Après le tirage des quarts de finale, les joueurs de Canet oscillent entre légère déception et ambition

Depuis la qualification une nouvelle fois héroïque de Canet contre Boulogne mercredi soir, les Catalans oscillaient entre deux envies : recevoir l'ogre PSG, ou affronter Rumilly-Vallières, également pensionnaire de National 2 (quatrième division). Finalement, les Catalans devront se défaire de Montpellier pour aller en demi-finale.

Pas de PSG, mais une affiche

"À ce stade de la compétition, on espère tous évidemment tirer le PSG, ou encore Monaco" reconnaît Quentin Martin, latéral. "Mais c'est un bon tirage, Montpellier est une bonne équipe"

C'est une nouvelle fois un bon coup de projecteur - Quentin Martin

"C'est un sentiment un peu mitigé, parce qu'on rêvait du PSG ou de Rumilly" concède le manager général Jordi Delclos. "Mais une équipe de Ligue 1, cela reste une belle affiche, face à une belle équipe avec des joueurs comme Téji Savanier ou Andy Delort."

"C'est flatteur d'affronter une équipe de Ligue 1, qui en plus joue pour une qualification européenne cette année. On va essayer de faire encore un exploit" abonde le défenseur Pascal Vié.

"On a notre carte à jouer"

"Se confronter au haut niveau ça me plaît" confie Toufik Ouadoudi, même si lui aussi espérait un tirage différent. Mais après l'exploit face à l'OM, et la belle qualification contre Boulogne, les Catalans sont désormais sûrs de leur force selon le milieu de terrain : "Sans vouloir manquer de respect à Montpellier, on a notre carte à jouer."

Même sentiment chez le capitaine Diadé Diarra : "En se préparant bien, en regardant de près leurs matchs, il y a moyen de passer en demi. Ce sera un beau derby !"

Le match aura lieu le mardi 20 ou le mercredi 21 avril, la date devrait être déterminée dans les jours qui viennent.

Il se tiendra une nouvelle fois au Stade Gilbert-Brutus. À noter qu'à partir des quarts de finale de la Coupe de France, l'arbitrage vidéo fait son apparition.