Entre le PSG et le Barça, qui remporte le match économique ?

Qui remporte le match économique entre le Barça et le PSG ? La réponse n'est pas si simple décrypte pour France Bleu Paris, Pierre Rondeau, professeur d’économie à la Sport Management School Paris et directeur de l’observatoire du sport de la fondation Jean Jaurès.

Le Barça est le club "le plus riche du monde" avec 800 millions de revenus contre 660 millions pour le PSG . Mais si "le Barça génère plus de revenus, de ressources que le PSG, en terme de bilan comptable le Barça a accumulé une dette de plus d'un milliard 173 millions d'euros et éprouve de plus grandes difficultés financières avec la crise sanitaire", explique Pierre Rondeau. En résumé, "le Barça génère plus d'argent mais gère moins bien que le PSG, avec plus de pertes de revenus. "

Messi va devoir baisser son salaire

"Ça fait quatre ans que le Barça dépense sans compter, et ne respecte pas les recommandations du fair-play financier avec une masse salariale supérieure à 74% de son budget". Depuis la remontada, et la prise de Neymar par le PSG, le Barça a aussi recruter à tout va. "On a eu un lâcher-prise" mais "ils avaient les moyens de faire des folies", à ce moment-là, justifie Pierre Rondeau. Sauf que la crise sanitaire et économique est passée par là. "Elle a été un révélateur des finances fragiles du Barça, et un accélérateur des pertes du Barça".

Le PSG peut-il acheter Messi ? En terme d'opportunité, c'est le meilleur moment selon Pierre Rondeau puisque le contrat de l'Argentin arrive à son terme, il n'y aura pas d'indemnités de transfert à payer. Mais Messi sera obligé de revoir ses prétentions salariales à la baisse assure l'économiste. Avec la crise, "Messi ne pourra jamais exiger 137 millions d'euros brut par an l'année prochaine. Aucun club n'a les moyens de dépenser autant sur un joueur qui aura 34 ans. Il devra se mettre au même niveau que Neymar, Mbappé, mais ne pourra pas exiger plus de 50 millions d'euros par an".