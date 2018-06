Deux semaines en Russie, les 3 matchs de poule de l'équipe de France et des visites de villes : voilà le programme d'une famille de Croix près de Roubaix. L'occasion de supporter les Bleus et de découvrir la Russie.

Croix, France

Ils sont partis de Croix près de Roubaix, il y a un peu plus de 10 jours et vont rentrer dans le Nord en fin de semaine. Près de 15 jours donc en Russie. Un voyage en famille organisé par Olivier, le papa : "L'idée est que chacun y trouve son compte. Pour les garçons il y a le football, et pour les filles, le tourisme et les visites de villes. On a fait un mélange de tout ça pour que ça puisse faire plaisir à tout le monde et qu'on voyage tous les 5, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps".

Un programme pour faire plaisir à tout le monde !

Et la famille Laffineur a un programme bien chargé : ils ont assisté aux 2 premiers matchs de qualification des Bleus. D'abord France/Australie (2/1) à Kazan, puis ensuite cap à l'Est, direction Ekaterinbourg pour la victoire dans la douleur 1/0 contre le Pérou. Et ce mardi après-midi, les nordistes seront bien sûr dans les tribunes du stade Lujniki de Moscou pour la rencontre face au Danemark. Du foot donc et du tourisme : ainsi lundi les Laffineur revenaient de Saint Pétersbourg.

Olivier Laffineur le papa "De belles vacances en famille" Copier

"On est vraiment très bien accueillis partout où l'on va. Dans toutes les gares, les aéroports, il y a des accueils dédiés aux touristes pour nous orienter, trouver notre chemin. Et l'ambiance est très bonne, très joyeuse, très colorée. Tous les supporters chantent, quelque soit le résultat de leur équipe. Et la population russe est vraiment accueillante" raconte Olivier qui a quand même noté que les Français n'étaient pas les plus nombreux "Les Péruviens notamment chantaient beaucoup plus fort que nous!"

Des Russes soucieux de donner une bonne image de leur pays

Les 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, sont âgés de 23 à 18 ans. Et le calendrier est idéal pour eux ! "Ils ont fini leurs examens et ne commenceront leurs stages ou boulots d'été que début juillet", poursuit le papa. Constance, 20 ans, a, elle, noté de vrais différences dans les villes russes visitées : "On voit que tout a été refait pour la Coupe du Monde, que Saint Pétersbourg est une ville plus riche, on sent que c'est une ancienne capitale, alors que Kazan on a bien senti que c'est une ville beaucoup plus récente. Enfin Ekaterinbourg est beaucoup plus industrielle. Mais c'est vraiment du bon temps passé en famille, on en profite", conclut la jeune nordiste.