Entre Toulouse et Just Fontaine, une belle histoire

Just Fontaine était installé à Toulouse depuis de nombreuses années.

Just Fontaine s'est éteint dans la nuit du 28 février au 1er mars 2023, à l'âge de 89 ans. Recordman du nombre de buts sur une même Coupe du Monde (13 buts), il était installé à Toulouse depuis les années 60 avec sa femme Arlette.

Les "Fontaine" à Toulouse

Le couple Fontaine avait un magasin d'équipements de sport "Justo Sport" pendant des années. "Des gens très appréciés" raconte son biographe Marc Bradfer. La famille Fontaine tient toujours des boutiques "Lacoste" dans la ville rose.

Une tribune à son nom depuis 2016 au Stadium

En 2016, la tribune d'honneur du Stadium de Toulouse a pris le nom de Just Fontaine. Il racontait alors ce joli clin d'oeil : "C'est parti d'une idée de deux supporters. Ils ont souhaité que le Stadium s'appelle Just Fontaine. Mais comme maintenant les villes vendent le nom du stade contre de l'argent. Vous avez vu à Bordeaux ? Matmut ! C'est pas poétique ça ! Comme moi je n'ai pas assez d'argent, je ne vais pas donner d'argent pour avoir le stade à mon nom. La tribune d'honneur c'est très bien. C'est flatteur. Je l'ai fait pour mes petits-enfants", disait Just Fontaine au moment de l'inauguration.

Un hommage rendu par le TFC ce mercredi

A l'occasion du quart de finale de Coupe de France face à Rodez ce mercredi, le TFC rendra hommage à Just Fontaine dans un Stadium à guichets fermés.