ENTRETIEN (1/2) US Orléans - "On est loin de se contenter de ça", Franck L'Hostis dans 100% USO

Après sa troisième défaite d'affilée ce vendredi soir sur la pelouse de Saint-Brieuc, une défaite 1-2, le temps est orageux à l'US Orléans. Les Orléanais reçoivent Annecy ce vendredi, qui vient de s'imposer 6 buts à 0 contre le Red Star. Ce ne sera pas simple pour les hommes de Xavier Collin qui sont pour le moment en manque de repères, notamment en attaque. Le gardien Franck L'Hostis était l'invité de 100% USO ce lundi, on est revenu avec lui sur ce début de saison, ce match contre Annecy et l'ambiance dans le vestiaire. Première partie de notre entretien.

France Bleu Orléans : Franck, une troisième défaite d'affilée en championnat pour vous, est-ce que ça met un coup au moral ou au contraire ça vous a fait un électrochoc ?

Franck L'Hostis : Il faut, il faut surtout qu'on reste concentrés, qu'on reste focus sur le week-end qui va arriver avec la réception d’Annecy. On n’est pas content, on est déçu de cet enchaînement de trois défaites, on en est conscient parce qu'en plus, on est des compétiteurs, on fait ce métier pour gagner des matchs, pour être le plus haut possible au classement. Donc on est loin de se contenter de ça. Il faut continuer à bien travailler, ne pas se mettre de pression supplémentaire, ne pas se mettre la tête dans le seau. Il n'y a pas moyen de fonctionner comme ça. Il faut qu'on reste motivé, qu'on reste concentré, solidaire, bien soudé entre nous et ça passera par la continuité, par la persévérance et continuer à bosser parce que je pense qu'on a un groupe bosseur, à l'écoute et humble. Donc, il faut qu'on reste solidaire, soudé, concentré pour avancer et prendre des points.

Le coach disait après le match que c'était compliqué de trouver un discours car la prestation n’est pas mauvaise mais le résultat n’est pas là…

Oui, je suis d'accord avec cette analyse. Si on regarde les trois derniers matchs et qu'on regarde le contenu, il y a de très bonnes choses. Aujourd'hui, on est peut-être dans une spirale où la moindre erreur, le moindre oubli, la moindre déconcentration on va la payer cash. Il y a des moments comme ça dans une saison où on paye tout cash. Donc, il faut être encore plus vigilant pour que les oublis ou sur les moments un peu faibles, on soit solide et qu’on n’encaisse pas de buts afin qu'on puisse prendre des points, tout simplement. Je rejoins le constat du coach et on sait que nos contenus sont plutôt bons. Donc, il faut qu'on soit plus vigilant sur les marquages, la concentration, les temps faibles des matchs et efficace dans les deux surfaces.

L'année dernière, vous aviez beaucoup de difficultés sur coups de pied arrêtés défensifs notamment. Là, c'est un peu le cas, ça revient. C’est encore une chose à améliorer pour toi ?

Il faut qu'on s'améliore dans tous les domaines, même les choses qu'on fait plutôt bien. Il faut qu'on arrive à les perfectionner encore. C'est vrai que sur nos buts encaissés, il y a beaucoup de coups de pied arrêtés. Donc sans se mettre de pression supplémentaire, il faut être plus vigilant, être plus concentré, plus agressif dans le bon sens du terme. On se doit d'être bien plus vigilant, bien plus agressif dans le bon sens du terme pour se dire, "voilà, on n’encaisse pas de buts sur les coups de pied arrêtés", qu’on soit dur à bouger sur ces phases-là. C'est surtout psychologiquement qu’il faut qu'on arrive à être encore plus vigilent.

Vendredi, vous recevez Annecy. On sait qu’à la maison c’est compliqué et en plus Annecy vient de gagner 6-0. Est-ce qu’il y a un peu d’appréhension ?

Il ne faut surtout pas. On sait qu'on va rencontrer une belle équipe qui est sur une bonne dynamique, qui est en forme, ça c'est clair, le classement le prouve. Mais nous, il faut qu'on se focalise sur nous, ce qu'on a fait de bien, corriger ce qu'on a fait de moins bien et avancer. C’est un championnat qui est très homogène, tout le monde est capable de gagner tout le monde donc il faut se focaliser sur nous. On va bien travailler cette semaine pour préparer le match comme on le fait d'habitude, parce que comme je disais on a un groupe volontaire, déterminé, solidaire, travailleur, à l'écoute. Il faut surtout qu'on ne doute pas de nous et que peu importe l'équipe qu'on va affronter, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il faut qu'on travaille comme on le fait depuis début de saison et qu'on fasse basculer les choses dans notre sens.

Deuxième partie de l'entretien, ce mardi soir sur francebleu.fr