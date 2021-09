ENTRETIEN (1/2) - US Orléans : "On manque un peu de concentration", Nicolas Saint-Ruf dans 100% USO

L'US Orléans reste sur un match nul arraché vendredi dernier face à Annecy à la Source (2-2) et trois défaites avant d'aller défier le co-leader Villefranche-Beaujolais ce vendredi pour la 8e journée de National. On est revenu avec le défenseur Nico Saint-Ruf sur ce début de saison et sur le match nul d'Annecy ce lundi dans 100% USO. Première partie de notre entretien avec le défenseur.

France Bleu Orléans : Nico, comment va le groupe après ce match nul face à Annecy ?

Nicolas Saint-Ruf : On est un peu déçu parce qu’on a fait une très mauvaise entame, mais derrière on a montré un autre visage qui nous a permis de revenir et peut-être même d'espérer un peu mieux. Malheureusement, on n'a pas pu, mais on a réussi à stopper un peu cette période un peu négative. On repart avec un point. J'espère que ce week-end, on pourra bonifier ce point avec trois de plus à Villefranche.

Est-ce que, justement, c’est une bonne opération pour toi ou au contraire, tu es encore un peu déçu parce que ce n'est toujours pas une victoire ?

On est toujours un peu déçu parce qu'on espère toujours gagner, évidemment. Maintenant, il fallait quand même stopper cette série parce que trois matchs d'affilée, ce n'est jamais évident, ce n'est jamais facile à encaisser parce que les gens ne sont pas contents mais nous non plus nous ne sommes pas contents de perdre trois matchs. On ne joue pas au foot pour ça. Mais par contre, quand on montre un visage comme ce qu'on a pu montrer pendant 60 minutes ce week-end, je pense qu'on peut ambitionner d'autres choses. Maintenant, il faut le faire dès le début du match pour espérer autre chose.

Qu'est-ce qui se passe dans votre tête lors de ces dix premières minutes à chaque match ? On a l’impression que quelque chose vous freine ?

Peut-être un manque de concentration. C'est quelque chose sur lequel on doit travailler parce que ça ne doit pas arriver, ce sont des erreurs qu'on peut éviter. Maintenant, il y a des adversaires en face qui jouent bien aussi, qui regardent les vidéos, peut-être qu'ils ont remarqué qu'on était un petit peu fébrile en début de match donc ils ont appuyé sur ce point. Mais on en a conscience donc on travaille tous les jours et j'espère qu'à force de travailler, ça va payer.

Mais comment expliquer cette fébrilité justement ?

Je ne sais pas, il y a des périodes comme ça dans le foot où c'est un peu compliqué. Des fois, on parle des attaquants qui n'ont pas la réussite, mais c'est aussi un peu pareil pour une équipe de foot dans la globalité puisqu’il n’y a pas que les attaquants qui marquent. C'est pareil défensivement, on a eu un petit problème. On prend des buts sur des touches, ce sont des détails sur lesquelles on doit être bien plus attentif. On en a conscience, on travaille et de toute façon, à part travailler, on ne peut rien faire donc on continue de travailler, on travaille à fond et j'espère que ça va payer.

C’est toi qui marque ce but de l'égalisation contre Annecy. Comment tu vis ce but ?

Je suis content parce que c'est un but qui permet de revenir au score. C'était important. Je sais que les supporteurs n'étaient pas contents sur le début de match et c'est normal. Moi, j'avais à cœur de marquer ce but pour relancer un peu tout le monde. Maintenant, c'est bien parce que c'est tombé sur moi mais si c'était tombé sur quelqu'un d'autre, j'aurais été aussi heureux. Et j'espère que j’en marquerais d'autres, qu’on en marquera d’autres et qu'on gagnera d’autres matches.

Vous affrontez Villefranche vendredi, qui est un peu comme Annecy, une équipe qui tourne bien. Comment on prépare ce match-là face au co-leader ?

Il faut savoir assumer ce statut d'outsider. Aujourd'hui, ils sont devant et ont beaucoup plus de points que nous. Maintenant, voilà, on ne doit pas avoir peur d'eux parce qu’Annecy, malgré leur grosse entame, derrière, on a réussi à revenir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est une grosse force et faut savoir s'en servir pour marquer les premiers et derrière gagner du temps comme eux l'ont fait parce que quand ils gagnaient 2-0, ils ont essayé de casser le jeu et ce sont des choses sur lesquelles on doit progresser. Essayer de marquer en premier et essayer de tuer le match. L'année dernière, je me souviens qu'ils n'avaient pas gagné un match et au final, ils ont gagné contre nous et derrière, ils font leur série où ils vont jusqu'aux barrages. On doit se servir de tout ça. On a peur de personne parce qu'on sait que dans ce championnat tout le monde peut battre tout le monde. On a conscience des contenus de jeu qu'on fait, même si on oublie les 20 premières minutes. Mais derrière, ce sont des choses qui sont assez correctes. On sait que les équipes aussi nous regardent, ils savent qu'on a de la qualité. Maintenant, à nous de le montrer et le plus rapidement possible dans le match.

Est-ce qu’au moment du 0-2 contre Annecy au bout de 20 minutes, tu te dis que vous allez continuer à sombrer ?

Je me suis dit que voilà, on a pris deux buts, l'objectif, c'est surtout ne pas en prendre un troisième. Si derrière, on arrive à mettre un peu de folie, ce qui est arrivé en marquant sur le penalty, et bien derrière ils allaient avoir un petit peu chaud. Ils ont eu un peu peur, on les a vu dégager un peu plus. On a senti que nous aussi, on pouvait espérer quelque chose. Donc oui, au début, c'était mal embarqué puisqu'ils ont même une occasion en bout de 40 secondes mais voilà, ça fait partie du foot. On n'est pas les premiers à qui c'est arrivé et on ne sera sûrement pas les derniers, mais j'espère que ça ne se reproduira plus pour nous. Il faut rester serein et confiant dans nos qualités. Maintenant, on l'a fait une fois, on doit apprendre de nos erreurs et ne plus les reproduire, tout simplement.