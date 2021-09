ENTRETIEN (2/2) - Stade Rennais. Gaëtan Laborde : "Sur le terrain, je ne lâche rien"

Arrivé avec quelques minutes de retard pour l'entretien, à l'heure du déjeuner, Gaëtan Laborde s'excuse d'emblée. Très poli et souriant, le nouvel attaquant du Stade Rennais n'est pas complètement installé dans la capitale bretonne, et vit encore à l'hôtel avec sa famille. Ambitieux, posé, Gaëtan Laborde a hâte de démarrer sous ses nouvelles couleurs. Son rapport aux supporters, ses ambitions collectives, son parcours et la Bretagne : retrouvez la deuxième partie de notre entretien avec l'ancien montpelliérain.

Son rapport aux supporters

France Bleu Armorique : Vous étiez très apprécié par les supporters à Montpellier, qu'est-ce que ça représente pour vous et qu'est-ce que ça vous apporte ce soutien des fans ?

Gaëtan Laborde : Je pense que tous les joueurs aiment être appréciés par leur club et ses supporters ! Ça amène de la confiance, ça donne envie d'encore plus se donner sur le terrain, même si je ne pense pas avoir spécialement besoin de ça pour m'arracher. Mais c'est une donnée, c'est quelque chose qui peut faire pencher la balance du bon côté, c'est super important pour un joueur de sentir ce soutien.

FBA : C'est aussi lié à ce qu'on donne sur le terrain ? Vous êtes réputé pour être un joueur qui ne triche pas, ça vient de là aussi l'appréciation des fans ?

Gaëtan Laborde : Je pense que les gens aiment bien mon état d'esprit. Je pense qu'ils aimaient aussi l'état d'esprit d'Andy et notre duo par rapport à ça. Je sais que sur le terrain je ne vais rien lâcher, je vais tout donner pour l'équipe et mes coéquipiers. Ce sont des valeurs que les gens apprécient et ça fait partie de tout ça.

Les ambitions collectives

FBA : La première des ambitions à Rennes, martelée ces dernières années, c'est d'aller chercher l'Europe : vous avez intégré cet objectif ?

Gaëtan Laborde : Bien sûr, si je suis venu ici c'est pour jouer des compétitions européennes et le haut de tableau. Aujourd'hui si on veut y arriver, il va falloir mettre les ingrédients qu'il faut sur tous les matchs, prendre de la confiance, essayer d'être forts et gagner des matchs. Mais le dire c'est bien, on peut dire ce qu'on veut : "il faut cet objectif-là, cet objectif-ci" mais il faut surtout le faire sur le terrain pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs du club.

FBA : Le club a été ambitieux sur le marché des transferts, pour l'instant qu'est-ce que vous percevez dans ce groupe : une équipe capable d'aller chercher le Top 5, voire mieux ?

Gaëtan Laborde : Je n'ai pas encore pu voir tous les joueurs (rires) ! Mais oui, le club a mis les moyens de ses ambitions. Derrière à nous de le faire sur le terrain : mettre des chiffres, des montants sur des transferts, c'est très bien. Maintenant, à nous de nous bouger et de faire le job. Je vois un club ambitieux. Ce sera la quatrième saison consécutive en Europe, mais c'est à nous d'aller chercher plus haut si on veut espérer des choses magnifiques.

FBA : Quand vous signez à Montpellier, les deux clubs bataillent dans les mêmes eaux quasiment, comment vous expliquez que Rennes ait pris cette avance ?

Gaëtan Laborde : C'est vrai qu'il y a une équipe de qualité ici, avec une ferveur qui est différente, même si c'est bien à Montpellier aussi, je pense qu'ici la ferveur est encore au-dessus. Mais le club a passé un cap à tous les niveaux, mais encore une fois c'est à nous de faire le taff sur le terrain.

Son parcours

FBA : Même si vous n'êtes pas bien vieux à 27 ans, vous avez tout de même une éclosion assez tardive. Aujourd'hui on a l'impression que les joueurs sont prêts dès 19, 20 ans. Comment vous expliquez d'avoir pris un peu plus de temps, d'avoir pris un autre chemin que d'autres ?

Gaëtan Laborde : Il y a pas mal de raisons.. Parfois juste la confiance d'un coach qui fait que tu te retrouves dans une bonne situation ou une situation plus compliquée. À Bordeaux c'était sûrement dû au fait que je sois le petit jeune du centre de formation. Lâcher ce statut-là, c'aurait sûrement été très long, voire impossible donc c'est pour ça que j'ai signé à Montpellier : pour sortir de ce stéréotype là. Je pense que cette confiance joue beaucoup : à Bordeaux j'ai fait deux trois bonnes saisons mais à chaque fois on recrutait un attaquant et on me le mettait sur le dos. Au bout d'un moment ça complique les choses pour éclore vraiment, et c'est pour ça que ce transfert à Montpellier a été très bénéfique pour ma carrière.

FBA : Il y a eu des prêts aussi (au Red Star, à Brest et à Clermont, NDLR), est-ce qu'ils ont pu aider ? On voit parfois des jeunes joueurs réticents à partir en prêt, qui perçoivent ça comme un régression.

Gaëtan Laborde : Pour moi ça a été super bénéfique, j'ai grandi en tant qu'homme. J'ai passé des prêts très sympas, et des prêts un peu plus difficiles. Je pense que ça aide aujourd'hui : quand je suis dans une période un peu plus difficile, je repense au passé, à ce qui a pu m'arriver. Et ça c'est une force pour moi aujourd'hui.

Son jeu

France Bleu Armorique : L'an dernier Montpellier pratiquait l'un des jeux les plus directs de Ligue 1, tandis que Rennes est plus sur un jeu de possession, avec des phases de préparation plus longues : comment vous préparez-vous à ce changement ?

Gaëtan Laborde : C'est une question d'adaptation. Je pense que tous les joueurs aiment jouer au ballon. C'est vrai que c'est plus agréable d'avoir le ballon dans les pieds, de combiner, de jouer avec ses coéquipiers, que de mettre des longs ballons. Même si le jeu direct peut aussi être très efficace. Pour moi c'est une question d'adaptation et ça va se faire très rapidement je pense.

FBA : Vous avez besoin de quoi ? De proximité entre les offensifs pour combiner, c'est quelque chose que vous recherchez ?

Gaëtan Laborde : Bien sûr, des une-deux, des petites combinaisons, laisser passer le ballon pour le copain... Après ce sont des affinités, des feelings qui vont se créer au fur et à mesure, mais ça je ne doute pas que ça arrive avec le temps.

FBA : Quel est votre positionnement préféré ? Vous êtes un avant-centre de formation.

Gaëtan Laborde : Plutôt neuf de formation, la saison dernière j'ai joué sur le côté. Aujourd'hui je pense que c'est une force de pouvoir jouer sur tous les postes offensifs. Sur ça, je ne suis pas vraiment fixé. Maintenant, ça dépend de l'animation, ça dépend d'avec qui je joue, ça dépend de pleins de choses. Être sur un côté, ça peut vouloir dire être souvent dans l'axe pour mettre des buts comme je l'ai fait la saison dernière. Ça dépend de comment toi tu animes ton football et ton jeu, donc après sur ça je n'ai pas vraiment de priorité, si ce n'est de marquer des buts pour l'équipe et être performant. Je peux venir fermer le deuxième poteau, couper au premier... C'est selon les phases de jeu : le plus important c'est d'être placé au bon endroit pour être efficace pour l'équipe.

La Bretagne

FBA : Gaëtan, vous allez aussi re-découvrir une région que vous connaissez déjà un peu ?

Gaëtan Laborde : Oui j'ai fait une saison à Brest, qui n'a pas été une de mes meilleures années en terme de foot, mais qui m'a servi en tant qu'homme. C'était compliqué, j'ai été blessé aussi... Je pense que j'ai appris beaucoup de choses dans de nombreux domaines là-bas. Ça me sert aujourd'hui.

FBA : Vous avez gardé une belle image de la région, vous ne veniez pas à reculons ?

Gaëtan Laborde : Non, du tout, et on m'a toujours dit que Rennes était une belle ville. Je commence à faire des petits tours de temps en temps, en plus il commence à faire beau même si on a pris une belle saucée ce matin* (rires). Pour l'instant je ne vais pas trop me plaindre du climat. En tout cas si je suis bien dans mon foot, je ne m'inquiète pas pour ma vie perso !

* Entretien réalisé le mercredi 8 septembre