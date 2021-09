ENTRETIEN (2/2) US Orléans - "À Boulogne, c'est une erreur de ma part ", Franck L'Hostis dans 100% USO

Après sa troisième défaite d'affilée ce vendredi soir sur la pelouse de Saint-Brieuc, une défaite 1-2, le temps est orageux à l'US Orléans. Les Orléanais reçoivent Annecy ce vendredi, qui vient de s'imposer 6 buts à 0 contre le Red Star. Le gardien Franck L'Hostis était l'invité de 100% USO ce mardi, on est revenu avec lui sur sa deuxième année sous le maillot orléanais, sa bourde à Boulogne et le soutien des supporters de l'USO. Deuxième volet de notre entretien.

Franck, tu attaques ta deuxième saison. Le brassard a changé de bras également. Est-ce que ça fait quelque chose?

Franck L’Hostis : Non, non, pas du tout. On en avait discuté en début de saison avec le coach. Les choses ont été claires, ça n'enlève en rien mon "rôle", d'anciens dans l'effectif. Moi, ça ne m'a pas déstabilisé ou quoi que ce soit parce qu’on en a discuté donc il n'y a aucun souci. Je suis très à l'aise avec ça. Ça ne change aucunement mon comportement au quotidien, à l'entraînement, en match et en dehors du terrain aussi. Je pense être un leader de l'équipe donc brassard ou pas brassard, ça ne change strictement rien et je reste comme je suis. Je pense avoir le comportement le mieux possible pour l'équipe et pour faire avancer le groupe.

Est-ce qu'il y a aussi un changement dans la manière d'aborder les matches avec l'arrivée de ton enfant ?

Pour n'importe quelle personne, peu importe dans quel domaine elle travaille, ça change une vie, c'est évident. C'est un enfant qu'on souhaitait depuis longtemps avec ma femme, on était prêt à ce que notre vie change mais c'est sûr qu’il y a un peu moins de tranquillité. On est parents donc on doit s'occuper de son enfant, subvenir à ses besoins donc on perd pas mal d'énergie, d'influx, les nuits sont différentes et je tire d’ailleurs un grand coup de chapeau à ma femme parce qu'elle fait un boulot monstre et elle fait tout pour que je sois dans les meilleures conditions avec beaucoup de repos. Mais rentrer à la maison et voir son enfant, ça donne énormément d'énergie aussi. C’est un juste milieu à trouver. Même avant d'avoir un enfant, j'ai toujours été professionnel à la maison dans mon hygiène de vie, donc je suis encore plus attentif vu qu'il y a un peu plus de fatigue. Je fais bien attention à faire les soins, à manger correctement, à me reposer au maximum. Je suis très serein à la maison sur ce plan là, donc on fait tout pour que ça se passe bien.

On revient sur ce match de Boulogne. On ne voit pas très bien de loin, est-ce qu'il y a faute ? Est-ce que c’est une faute de main de ta part ?

Ça va être très rapide : c'est une erreur de ma part. Je sors, je la capte, je me mets au sol et au moment de me mettre au sol, j'essaie de ramener le ballon vers moi, il me passe sous l'aisselle et puis il y a un joueur adverse qui est juste derrière et je ne me retourne pas assez vite. C'est une erreur. C'est lié avec rien du tout. C'est une erreur qui, malheureusement, a coûté un but. Mais voilà, il n'y a pas d'explication. C'est une boulette.

C'est quelque chose qui te trotte encore un peu dans la tête ?

Non c'est oublié. Il faut vite digérer quand on fait ces erreurs parce que ce sont des erreurs grossières, clairement. Mais ce sont des erreurs qui arrivent à tout niveau parce que quand on allume la télé, que ce soit en Premier League ou en Ligue 1, ça arrive. J’ai 31 ans, je suis très à l'aise avec le fait de faire des erreurs parce qu'on en fait tous. J'en ai déjà fait auparavant et j'en ferai sans doute d'autres après. Le but, c'est d'en faire le moins possible, être le plus régulier possible. Mais non, ça ne me trotte pas dans la tête parce que ce sont des choses qui arrivent et dès le lundi, on se remet au boulot. On continue à bosser et voilà. Il faut oublier. J'étais plus déçu pour l'équipe parce qu’on n’a pas ramené les trois points. J'aurais fait cette boulette, on aurait gagné 2-1, ça aurait été plus facile à digérer. Là, j'étais déçu pour les gars. J'étais vraiment plus déçu pour l'équipe que pour moi.

À ce stade de la saison, qu’est-ce que tu as envie de dire aux supporters ?

On a tous le même blason. Donc, il faut qu'on soit solidaire. Je comprends leur frustration, nous aussi on est frustré et on n'est pas content de faire des contre-performances. On mouille le maillot, on a l'amour du club, du blason donc, le message que j'ai à passer c'est de faire comme nous, de ne rien lâcher de nous soutenir. On est à une période délicate, c'est le sport de haut niveau qui veut ça. Mais en tout cas, nous, on n'abdique pas, on ne lâche rien, on va tout faire pour renverser la vapeur, ça passe par le travail, par l'unité, la solidarité et bien sûr, on compte sur eux et on est bien conscient du soutien qu'ils nous portent, à domicile comme à l'extérieur. Donc, on continue à bien bosser, à tout donner pour les rendre fiers.