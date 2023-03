ENTRETIEN - Christophe Point, entraîneur de la réserve du DFCO, invité de 100% Sport

Il y a l'équipe première du DFCO, qui tente de se maintenir en Ligue 2. Et puis il y a l'équipe réserve , qui évolue en National 3 - l'équivalent de la cinquième division. À sa tête, depuis 2019, un "historique" du DFCO : Christophe Point. L'ancien joueur professionnel du SM Caen devenu formateur, premier directeur du centre de formation dijonnais en 2013, était l'invité de 100% Sport lundi 13 mars 2023.

France Bleu Bourgogne - La réserve du DFCO s'est inclinée ce weekend en Coupe de Bourgogne-Franche-Comté, 5-4 à Sornay, une équipe de R3, avec quatre buts encaissés en 13 minutes ! Que s'est-il passé ?

Christophe Point - Un peu comme ce soir, il y a eu un orage de 13 minutes. On n'a pas su faire face et se protéger. Il y a eu des erreurs, un manque de conviction un peu général. Et c'est bien ce qui est dommage. Au bout d'une minute trente, nous avons ouvert le score, ils ont égalisé à la trentième. On prend ce 4-0 et on inflige un 3-0 aussi derrière. Il restait 22 minutes, mais on n'a pas su, sur un terrain très difficile - mais ce n'est pas une excuse - faire différemment pour au moins égaliser.

En championnat de N3, vous vous déplacez samedi (18h) chez le leader, Pontarlier. En cas de victoire, vous revenez à un point ...

On a une belle opération à faire, ce sera extrêmement difficile. Pontarlier est en tête depuis le début, quasiment. C'est une équipe solide, qui a de l'expérience. Mais ce sont des matchs intéressants, qui doivent être très formateurs. Au même titre que le match de Sornay était aussi formateur dans l'apprentissage des jeunes, sur lequel il faut respecter chaque adversaire.

La montée en N2, c'est un objectif ?

Ce n'est pas un objectif, c'est quelque chose qui doit se construire par la progression du club, de façon générale. Plus on aura de bons joueurs au sein du club, plus on a de chance de pouvoir monter. Mais ce n'est pas une volonté de constituer un effectif pour jouer la montée.

Quel doit-être selon vous le rôle d'une équipe réserve dans un club professionnel ?

Il y a deux objectifs prioritaires. Donner du temps de jeu aux pros qui en ont besoin, pour X raisons. Et c'est aussi amener les jeunes joueurs à prendre de l'expérience dans le foot sénior. Il faut être patient, et se construire au fur et à mesure. Ce n'est pas en dix matchs de National 3 qu'on peut prétendre à jouer aussi.

Prendre le temps, c'est important de le rappeler, dans une époque on encense souvent rapidement les jeunes joueurs ?

Tout va très vite. L'environnement du joueur est excessif à tous les niveaux. On montre évidemment les réussites de certains jeunes joueurs, donc tout le monde pense qu'il est capable d'atteindre ce niveau-là sans faire quoi que ce soit finalement.

Les jeunes joueurs, aujourd'hui, doivent-être tempérés ?

Aujourd'hui, tout est organisé, tout est montré, dans les médias, pour valoriser des exceptions. Les jeunes joueurs qui réussissent au plus haut niveau restent quand même minoritaires. Et il y a tout ceux qui ont besoin de temps, de se construire, à travers de l'expérience qu'ils vont acquérir dans le monde sénior. Et c'est pour ça qu'on voit des garçons qui n'ont pas signé pro à 20 ans, à la fin de leur formation, et qui arrivent à jouer en N2, et à rebondir un peu plus tard, à 25 ou 26 ans, dans une structure professionnelle.

Amir Arli la saison dernière, Yanis Chahid cette année, sur les réseaux sociaux notamment, des supporters regrettent que ces jeunes du DFCO ne jouent pas davantage. Glorifie-t-on trop des joueurs qui ont tout à prouver ?

Le joueur doit être prêt à jouer en pro, et ça ne s'invente pas comme ça. Tout artisan, dans n'importe quel domaine, a besoin d'expérience pour être performant. Des génies, il y en a quand même très peu.

Les réseaux sociaux n'existaient pas il y a quinze ans. Leur impact sur les jeunes joueurs est-il négatif ?

Tout s'accélère, effectivement, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, on les met en garde sur l'utilisation, sur les dangers aussi des réseaux sociaux. Qu'ils soient très prudents par rapport à ça. Il y a l'environnement aussi, aujourd'hui les joueurs ont un agent, un conseiller, deux conseillers ... et le discours des coachs est quand même assez dilué. Ils vont plus avoir un retour de leur entourage que de venir nous demander d'évaluer leurs performances. On est dans un monde qui va très vite, trop vite certainement. Et le footballeur est touché aussi par ça, on veut aller trop vite.

La gestion des pros

En réserve, il y a des pros qui "descendent" et des jeunes joueurs. C'est un amalgame difficile à réaliser ?

J'ai dû utiliser une cinquantaine de joueurs depuis le début de la saison, entre les matchs de la préparation, les amicaux, le championnat et la coupe. C'est aussi la richesse d'une équipe réserve, de pouvoir, pour les jeunes, jouer avec les pros, avec des joueurs qui ont de l'expérience. Souvent, ce sont des jeunes pros, qui sont passés par l'équipe réserve les années précédentes.

Comment gérez-vous un professionnel qui descend en réserve ? Il ne vient pas toujours avec le sourire ...

Ce ne sont pas toujours des sanctions. Le staff fait des choix de composition d'équipe. Quand vous avez des effectifs de 25, 28 ou 30 joueurs, vous en avez forcément qui ne joueront pas. L'intérêt, c'est qu'ils restent en forme, qu'ils puissent avoir le rythme de la compétition, même en N3. Parce que rien ne remplace un match. Ils sont là, et en général ça se passe très bien, sur la motivation qu'ils peuvent avoir sur le jeu.

Ils sont vraiment tous motivés ?

Ça dépend des individus. Il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué, d'autres pour qui il n'y a aucun problème. Je leur dit toujours : "Si vous gérez votre match, permettez-moi de gérer votre temps de jeu". Et puis comme ça, les choses sont claires.

Pendant deux semaines, vous avez eu Valentin Jacob. Comment accueille-t-on ce joueur, d'habitude titulaire avec l'équipe première ?

Je le connais bien, je l'avais recruté quand j'étais responsable du centre de formation à Sedan, avec les U19 nationaux. Il avait joué quelques matchs avec moi en équipe réserve, déjà. Il avait eu le bonheur, et nous aussi à travers le club, de faire la finale de la Coupe Gambardella.

C'est un garçon que je connais bien, et à chaque fois que je l'ai eu, comme en début de saison sur un match de préparation, il n'y a eu aucun problème.

Récemment, Zakaria Ariss, Karim Attoumani et Axel Drouhin, ont fait le chemin inverse, pour s'entraîner avec l'équipe professionnelle. Comment cela se décide ?

Régulièrement, ils font appel à des jeunes, pour les voir en situation, parce qu'il y a des blessés par exemple. On a un échange, pour répondre à leurs demandes et aussi au mérite des garçons qui montent au dessus. Cela passe par le staff, Omar (Daf) a d'autres priorités, et encore plus en ce moment. Avec le staff, il y a un relationnel quotidien, sur les performances des uns et des autres, sur les besoins qu'ils peuvent avoir, sur les retours que nous on peut avoir. C'est un échange permanent. Il y a toujours un membre du staff qui vient voir l'équipe réserve.

loading