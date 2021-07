ENTRETIEN - "Emotionnellement c'est très fort ce challenge" raconte la confidente d'Emiliano Sala

C'était le deuxième jour du challenge Emiliano Sala ce samedi, tournoi caritatif en hommage au joueur argentin disparu en mer en janvier 2019 après le crash de l'avion qui l'emmenait à Cardiff. On le rappelle, les Girondins de Bordeaux, Nantes, Niort et le stade Malherbe de Caen, les anciens clubs d'Emiliano, sont engagés dans ce tournoi et ce samedi Caen a rejoint Bordeaux en finale du tournoi après sa victoire 1-0 face au FC Nantes, grâce à un but de Yohan Court.

Le FC Nantes de Nicolas Pallois s'est incliné 0-1 face à Caen ce samedi après-midi. - Julien Peron

Une obligation de venir à ce tournoi

Dans les gradins, presque au ras de la pelouse, une personne toute particulière assiste à la rencontre. Elle porte un maillot rouge et blanc d'un club argentin d'Emiliano Sala "Las Petacas", que seuls les initiés du championnat argentin peuvent connaître, avec le portrait du joueur argentin dessiné sur le devant du maillot. Marie-Jeanne Munos a très bien connu Emiliano Sala durant ses années nantaises (entre 2015 et 2019) et jusqu'à sa disparition, puisque c'était sa coach mental et également sa confidente. "Il venait manger chez moi, je lui faisais des petits plats et il les ramenait chez lui, j'allais chez lui, toutes les semaines je l'avais toutes les semaines au téléphone avant chaque match, après chaque match et quand on se voyait, on débriefait chaque rencontre", raconte "Marie", comme il aimait l'appeler.

Ça m'a confirmé qu'il pouvait passer n'importe où, tout ce qu'on retenait de lui, c'était son humilité, sa simplicité et son accessibilité parce que c'est très rare d'être comme ça, la confidente d'Emiliano Sala

Ce sont les organisateurs du tournoi qui l'ont invitée et quand Marie-Jeanne Munos a été prévenue, elle n'a pas hésité une seule seconde à venir de Nantes, en voiture, à 6h du matin ce samedi. "Ce fameux challenge, pour moi, ça représentait beaucoup", commence-t-elle, "de venir ici, l'honorer, par rapport à tous les clubs où il est passé et où il a fait des miracles on va dire". Elle souligne le côté familial du tournoi, "c'est le côté aussi atypique qui m'a beaucoup marqué et justement en venant à Orléans, ça me permet de discuter, de voir l'envers du décor et ça m'a confirmé qu'il pouvait passer n'importe où, tout ce qu'on retenait de lui, c'était son humilité, sa simplicité et son accessibilité parce que c'est très rare d'être comme ça".

"Je suis heureuse d'entendre tout ça sur lui"

"Non seulement ça me touche mais ça me remplit de joie parce que je savais qui était ce gamin (elle l'appelait comme ça), mais là, ça me transporte", constate-t-elle en voyant le public dans les tribunes et en entendant tous les mots gentils que les uns et les autres lui glissent en la croisant. "Je suis heureuse d'entendre tout ça parce que plus j'entends ça et plus je me dis que je ne me suis jamais trompée sur ce gamin-là, c'est incroyable", ajoute Marie-Jeanne. "Je n'ai pas entendu quelque chose de mal sur lui, c'est impressionnant parce que moi j'avais Nantes, j'avais quelques bribes ici et là de comment il était ailleurs mais tout le monde parle le même langage comme quoi il se sentait pas toujours compris à sa juste valeur."

Elle précise qu'il y avait deux faces chez Emiliano, un côté souriant et joyeux mais d'un autre côté un peu anxieux. "Qu'il était adoré, ça, je ne pense pas qu'il le savait à ce point, sinon il aurait eu bien plus confiance en lui et sa mère a dit dans une interview à l'Equipe que des fois, il ne faut pas attendre que les gens meurent pour leur donner du talent."

Marie-Jeanne Munos est venue de Nantes ce samedi, en partant à 6h du matin, comme "portée" par Emiliano Sala. © Radio France - Alexandre Frémont

Une relation mystique avec "Emi"

Il y a même un coté mystique dans sa relation avec le buteur argentin puisqu'en partant en voiture à 6h du matin ce samedi, elle n'a pas eu besoin de GPS, rien, c'est comme si elle avait été guidée par lui. "Je suis de l'ancienne école moi, j'ai dit que j'allais me débrouiller, que j'allais aller à l'hôtel toute seule, mais j'ai été portée, de Nantes jusqu'ici et en plus je rigole parce qu'Emi savait que j'avais horreur de la chaleur et je me suis dit que même le temps il me l'a mis adéquat", sourit-elle, parce que c'est vrai que ce samedi les nuages couvrent bien le ciel et il fait pas trop chaud pour un mois de juillet.

Je suis marquée à vie et tant que je ne partirai pas au ciel, il sera à côté de moi ce gamin, je ne le lâche pas et il ne me lâchera pas non plus, je reconnais aujourd'hui que c'est exceptionnel ce que je vis, si tout le monde avait eu la chance de connaître un gamin comme ça et de vivre ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, ils auraient aussi été marqué

La "deuxième maman" d'Emi, comme il l'a considérait, est même convaincue que cet événement lui aurait plu. "Je sais pertinemment qu'il aurait adoré, j'en suis même sûre parce qu'en fait, ce n'est pas pour l'honorer lui, il ne voulait pas la "gloriole", c'est surtout pour avoir un échange de proximité, non seulement avec les anciens clubs avec lesquels il a joué, où là, forcément, il se reconnaîtrait, mais c'est pour avoir aussi un échange humain et humaniste vis-à-vis de ce challenge donc pour moi, émotionnellement c'est très fort et c'est surtout très positif et très beau", affirme Marie. On en profite pour revenir sur quelques anecdotes de la vie d'Emiliano Sala avec elle. Ensemble, ils abordaient tous les sujets : les filles, les entraînements, les matches, l'avenir, tout était sujet de discussion.

"Marquée à vie"

Marie nous montre également le fil d'une conversation de trois années de WhatsApp avec "Emi", "qu'il m'a forcé à installer sur mon téléphone", mentionne-t-elle avec un grand sourire. On écoute même un vocal que l'ancien joueur du FC Nantes lui a laissé en 2018. C'est une étrange sensation d'entendre de nouveau la voix d'Emiliano Sala, un pincement au cœur. Sa confidente le ressent aussi. "Je suis marquée à vie et tant que je ne partirai pas au ciel, il sera à côté de moi ce gamin, je ne le lâche pas et il ne me lâchera pas non plus", dit-elle, le sanglot dans la voix, "je reconnais aujourd'hui que c'est exceptionnel ce que je vis, si tout le monde avait eu la chance de connaître un gamin comme ça et de vivre ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, ils auraient aussi été marqué".

Elle va maintenant assister à la petite finale entre Nantes et Niort ce dimanche après-midi, avant de se consacrer à l'écriture d'un livre sur sa relation si particulière avec le joueur argentin.