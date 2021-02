Il est l'invité exceptionnel de France Bleu Paris ce jeudi matin : Leonardo, le directeur sportif du PSG, confirme que le club veut prolonger Kylian Mbappé. "On arrive au moment de la décision", assure-t-il.

ENTRETIEN EXCLUSIF - Leonardo : "on arrive au moment de la décision" pour la prolongation de Mbappé

Kylian Mbappé sera-t-il bientôt prolongé au Paris Saint-Germain ? Invité exceptionnel de France Bleu Paris ce jeudi matin, le directeur sportif Leonardo confirme le souhait du club de renouveler l'attaquant star. "Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas, lance Leonardo. Il est, point."

Sur la prolongation, "on arrive au moment où on doit prendre une position et une décision", indique Leonardo.

