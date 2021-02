ENTRETIEN EXCLUSIF - Leonardo "heureux" du "niveau de compétitivité" des féminines du PSG

Leonardo, est l'invité exceptionnel de France Bleu Paris ce jeudi 25 février. Le directeur sportif s'occupe des équipes masculines et féminines du PSG. Il est "heureux" du niveau de l'équipe féminine et voit grand pour la suite.

Leonardo, directeur sportif du PSG, a accordé à France Bleu Paris un entretien exceptionnel de près d'une heure, dans lequel il aborde de nombreux thèmes liés à sa fonction. Le brésilien est aussi directeur sportif de l'équipe féminine du PSG. Il a affiché son bonheur devant le niveau de jeu et des résultats, mais aussi de grands espoirs pour la suite. Pour Leonardo, les féminines sont une des meilleures équipes d'Europe.

Déjà l'année dernière on perd la coupe de France aux tirs aux buts contre Lyon, on termine deuxième du championnat sans jouer le match retour contre Lyon, on perd 1-0 contre elles en demi-finale de Ligue des Champions. Je suis sûr que l'équipe est arrivée à un niveau de compétitivité très important.

Après avoir raté la marche de peu l'an passé, les féminines du PSG sont aujourd'hui en tête du championnat de France, qualifiées pour les huitième de finale de Ligue des Champions

Je ne sais pas si on va gagner, mais honnêtement, on a une équipe compétitive alors qu'on arrive aux moments décisifs en Ligue des Champions et en championnat

Le directeur sportif évoque le "chemin" parcouru depuis son arrivée au club. Il veut surtout monter plus haut.

On a envie de continuer, faire venir des joueuses, garder les nôtres, c'est un plaisir de voir l'équipe qu'on a aujourd'hui. On a vraiment envie d'être de plus en plus compétitives.

Du côté de l'équipe masculine, Leonardo a évoqué les prolongations de contrat en négociation de Mbappé, Neymar, Di Maria et Bernat. Chez les féminines aussi plusieurs situations sont en discussion : la gardienne Christiane Endler, la capitaine Irene Paredes et le coach Olivier Echouafni.