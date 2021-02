ENTRETIEN EXCLUSIF - Leonardo : l'hygiène de vie de Neymar au PSG est "irréprochable"

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, a défendu Neymar Jr. et son comportement au PSG. La star brésilienne est souvent tancée pour son hygiène de vie et son goût pour la fête. Dans un entretien exclusif pour France Bleu Paris, Leonardo s'est agacé de ces rumeurs.

Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, nous a accordé un entretien exclusif, cinquante minutes de questions-réponses sur France Bleu Paris. Parmi les thèmes abordés, la délicate question de Neymar, blessé actuellement, pointé du doigt par certains observateurs pour sa fragilité, conséquence selon eux de l'hygiène de vie du joueur.

"Il s'est blessé, mais de nombreux joueurs sont blessés, pas seulement au Paris Saint-Germain. Après il y a eu des remarques sur son hygiène de vie et franchement... son engagement est irréprochable. Ces histoires ce sont des lieux communs."

Dans l'interview, Leonardo ajoute : "honnêtement ça fait un an que personne ne peut sortir, alors comment il fait la fête ? On connaît Neymar, il a besoin de certaines choses pour son équilibre, mais son engagement est irréprochable". Il a également pris la défense de son joueur, pris pour cible parfois par les défenseurs adverses. "On ne demande jamais de traitement spécial, on demande que ça ne soit pas le contraire, l'attention pour faire valoir le règlement".

Ok Neymar de temps en temps doit se plaindre un peu moins, mais parfois un coup, deux coups, trois coups, il se plaint mais les fautes existent. C'est la même chose pour Kylian, la même chose pour Verratti.

Le directeur sportif a également abordé les questions des prolongations de Neymar, Mbappé et d'autres joueurs du club.