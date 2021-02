ENTRETIEN EXCLUSIF - Leonardo : "je crois en Dieu et au travail" pour le match retour du PSG contre le Barça

"On souhaite renouveler Mbappé et Neymar" assure Leonardo, directeur sportif du PSG

Rester serein et confiant pour la fin de saison : c'est le mantra de Leonardo. Le directeur sportif du PSG est l'invité exceptionnel de France Bleu Paris ce jeudi. Alors que les parisiens caracolaient d'ordinaire en tête de Ligue 1, la bataille est plus acharnée pour cette fin de saison, avec en parallèle des décisions à prendre sur la prolongation de joueurs clé comme Neymar et Mbappé.

"Fin de saison excitante"

Après la défaite contre Monaco la semaine dernière, le PSG aurait de quoi s'inquiéter. Leonardo veut pourtant jouer la sérénité : "on va sûrement avoir une fin de saison excitante, estime le directeur sportif du PSG.Paris est un des favoris pour remporter le titre : on ne va pas dire qu'on ne pense pas gagner et qu'on ne se sent pas dans les conditions de le faire. Après, si on regarde les dernières journées, Lyon, Lille et Monaco ont une séquence de victoires très importante. Mais l'ambition et les objectifs restent les mêmes."

Au-delà des échéances en championnat, c'est évidemment le match retour contre Barcelone en Ligue des Champions qui occupe tous les esprits. Avec le souvenir de la remontada il y a quatre ans, le PSG a-t-il la tremblote avant la rencontre du 10 mars ? Non, assure Leonardo. "Moi, je crois en Dieu et au travail. La Ligue des Champions est vraiment une compétition folle, lance-t-il. Tu joues un match, tu as trois semaines avant le match retour, tout peut se passer ! _On a l'expérience, on doit être attentifs et jouer sans penser au passé_."

Contre Barcelone, on va essayer de confirmer notre résultat pour continuer dans la compétition. C'est un objectif très important.

Mbappé et Neymar prolongés ?

Sur le dossier des prolongations de joueurs, le directeur sportif du PSG ne veut pas trop se mouiller mais estime que des décisions devraient bientôt être prises, notamment pour Mbappé et Neymar.

"Sur le contrat de Kylian Mbappé, on parle depuis longtemps. Avant, c'était surtout pour être clair sur notre position et ce qu'on veut. Là, je pense qu'on arrive au moment où _on doit prendre une position et une décision,précise Leonardo. On a une bonne ouverture de dialogue". Si du côté de Neymar, certains médias brésiliens croyaient savoir début février que la prolongation était imminente, Leonardo temporise. "C'est en bonne voie, mais à la fin, il se décide après la signature et ce n'est pas encore le cas"_, lance-t-il.

"On arrive au bon moment je pense, même chose pour Di Maria et Bernat. Ce sont les quatre dossiers dont on discute, conclut le directeur sportif du PSG. L'idée, c'est d'y arriver le plus vite possible, car de notre côté, _on a l'intention de les renouveler tous les quatre_." Des discussions sont également en cours pour Draxler, en fin de contrat : "on en a moins parlé mais c'est un joueur important pour le club", assure Leonardo.

=> L'intégralité de cet entretien exclusif d'une heure est à retrouver dans le podcast 100% PSG La Tribune à 11 heures, avec les meilleurs extraits dans 100% PSG Le Mag à 18 heures.