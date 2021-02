ENTRETIEN EXCLUSIF - Marquinhos : avec le PSG, "c'est un mariage"

Plus de 300 matchs à son actif à 26 ans seulement, capitaine du PSG depuis septembre dernier : Marquinhos se confie sur son lien avec le club et sa ville d'adoption. A la veille du match contre Barcelone en Ligue des Champions, il était l'invité exceptionnel de France Bleu Paris ce lundi matin.

Il va mener son équipe face au FC Barcelone ce mardi, pour le 8e de finale de Ligue des Champions, quatre ans après le douloureux souvenir de la "remontada" : Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain était l'invité exceptionnel de France Bleu Paris ce lundi matin. Il revient sur ses huit années passées au PSG jusqu'à présent, les propositions reçues d'autres clubs qui l'ont presque fait partir, et pourquoi il a choisi de rester.

France Bleu : Bonjour Marquinhos ! Le 19 juillet 2013, vous signiez au PSG. Huit ans plus tard, vous avez plus de 300 matchs à votre actif, vous êtes capitaine. Est-ce qu'on est parti pour une histoire d'amour et peut-être toute une carrière à Paris ?

Marquinhos : "C'est incroyable pour moi, franchement. Quand on arrive dans un club, surtout avec de l'ambition comme le PSG, on pense grand, on pense à faire l'histoire à Paris. Dans mon schéma, il y a eu de bons moments, d'autres difficiles. J'ai eu des propositions où j'ai pensé à partir, mais le club a tout de suite montré la confiance qu'il avait en moi. Aujourd'hui, on est ici.

C'est un mariage ! Ça fait presque huit ans qu'on est ensemble.

J'adore cette ville, j'adore ce club, et tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mes deux enfants sont nés ici, ma femme parle français, mes enfants commencent aussi, surtout la plus grande qui est à l'école ! Marqui, il y a une histoire avec Paris et le PSG. Au début, quand on arrive, on veut juste jouer au foot, faire l'histoire, gagner des titres. Aujourd'hui, quand je réfléchis et que je regarde en arrière, on a vraiment une belle histoire ensemble, et _je pense rester encore beaucoup de temps ici_."

Être capitaine du PSG, qu'est-ce-que ça représente ?

"C'est quelque chose de fort. J'ai regardé mes capitaines avant : Thiago Silva, Ibrahimovic, Thiago Motta... Ça a été des joueurs pour lesquels j'ai eu beaucoup de respect et d'admiration. Quand je voyais comment les capitaines se comportaient, comment ils réagissaient à chaque décision, sur le terrain et dans le vestiaire, je voyais qu'ils étaient importants pour tous les joueurs et le staff. Maintenant, c'est moi. _J'essaie d'aider au maximum, d'être toujours ouvert pour que les autres puissent parler avec moi_, de la même façon que mes capitaines m'ont accueilli quand j'étais plus jeune. On sait à quel point un capitaine est important pour l'équipe, les plus jeunes comme les plus expérimentés. J'essaie de faire ma part."

Vous êtes Parisien, vous le dites : quel est votre lieu préféré ?

"C'est tellement difficile de choisir un endroit ! J'aime beaucoup le Parc des Princes, j'ai beaucoup d'émotions et de moments vécus là-bas. Quand j'arrive pour un match au Parc des Princes, j'ai une bonne énergie et un bon sentiment. Avec la famille, je me balade à la Tour Eiffel et aux Champs-Elysées, ce sont des endroits magnifiques. _Au Sacré-Cœur, on passe beaucoup de temps chaque fois que la famille vient_. Ces quatre lieux, ce sont mes préférés."

