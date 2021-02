ENTRETIEN - FC Nantes : "Il faut prendre ses responsabilités et ne pas se cacher"

Il n'a pas ajouté de but à son compteur ni débloqué celui des passes décisives. Mais il a marqué des points auprès de son entraîneur, à coup sûr. Exit les ballotages sur une aile, le Nantais Ludovic Blas a retrouvé son poste de prédilection, celui qui lui "tient à cœur" : meneur. Dans un 4-1-4-1 inédit, ce mercredi soir à Saint-Etienne, l'ex-guingampais a fait étalage du talent qu'on lui prête depuis ses débuts à Montrouge mais qu'il n'a jamais été capable de montrer, cette saison. Et le jeu de son équipe s'en est largement ressenti. Interview.

"Avant, on ne se créait pas autant d'occasions"

Êtes-vous déçu de partager les points avec Saint-Etienne au terme d'un match globalement dominé ?

On a fait un bon match mais on est forcément un peu déçu du résultat parce qu’on mène au score et on a les occasions pour faire le break dans ce match. Je pense qu’on méritait mieux. Dès la première mi-temps, on aurait pu essayer de tuer le match. Ça nous aurait aidé et les Stéphanois auraient eu du mal à revenir mais c’est le football, c'est comme ça. Il faut continuer à travailler même si ce [mercredi] soir, on a perdu des points, c'est dommage.

Après avoir eu tant d'occasions sans les mettre au fond, ne vous dîtes-vous pas que vous n'arriverez plus à retrouver le chemin de la victoire ?

Il ne faut pas partir comme ça parce que sinon on ne va pas y arriver. Il faut continuer à travailler, prendre le positif de ce match là. On a fait un bon match, il faut en garder les bonnes choses mais c’est vrai que c'est assez dommage de ne pas repartir d’ici avec les trois points vu les occasions qu’on a eues. Il faut les concrétiser et continuer de travailler parce-que c’est ce qui nous manque. Je pars du principe qu’avant, on n'avait pas autant d’occasions et là on a réussi à s’en créer, donc franchement il faut rester là-dessus, ne surtout pas baisser la tête et continuer comme ça.

Ce n'est pas encore parfait mais j’étais à l’aise et j’ai retrouvé mes repères.

Le milieu de terrain du FC Nantes Ludovic Blas a bonifié la grande majorité des quelque 46 ballons qu'il a négocié, ce mercredi soir face à Saint-Etienne. © AFP - Jean-Philippe Ksiazek

Comment expliquez-vous cette métamorphose dans le jeu et l'état d'esprit en l'espace de trois jours ?

On a beaucoup parlé et c’est dans ces situations-là qu’on voit les vraies personnes,. C’est là où il faut prendre ses responsabilités et ne pas se cacher. Ce [mercredi] soir, beaucoup de joueurs ne se sont pas cachés et c’est rassurant pour la suite de voir l’équipe comme ça.

Ce visage plus séduisant coïncide avec votre titularisation dans l'axe du jeu. Est-ce à ce poste où vous pouvez apporter le plus au FC Nantes ?

Je l’ai toujours dit, c'est un poste qui me tient à cœur, j’ai été formé à ce poste-là. J’ai été amené à jouer sur les côtés [sous les ordres de Christian Gourcuff, Patrick Collot et avec Raymond Domenech contre le Stade Rennais et le FC Metz, ndlr]. J’y ai joué longtemps mais mon vrai poste est dans l’axe comme ce [mercredi] soir, derrière l’attaquant ou dans un milieu à trois. Ce n'est pas encore parfait, il y a du travail mais j’étais à l’aise et j’ai retrouvé mes repères.