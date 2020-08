ENTRETIEN - Nicolas Holveck : "Peut-être qu'on pourra recruter un ou deux joueurs de plus que prévu"

Le Stade Rennais jouera, quoi qu'il arrive, la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec les victoires de Séville et du Shaktar Donetsk en quarts de finale d'Europa League, le Stade Rennais est certain de disputer la plus belle des compétitions de clubs. France Bleu Armorique s'est entretenu avec le président du club, Nicolas Holveck :

France Bleu Armorique : Nicolas Holveck le Stade Rennais vit un moment aussi étrange qu'historique, comment avez-vous vécu ça ce soir ?

Nicolas Holveck : On a fait un petit événement au stade avec les collaborateurs et certains joueurs. On a vécu ça entre membres du Stade Rennais, dans le plus grand respect des conditions sanitaires en vigueur. C'est une très très belle soirée, avec une issue fantastique. Que les quatre demi-finalistes soient déjà qualifiés pour la Champions League, c'est juste incroyable et c'est vraiment une très grande joie ce soir !

FBA : Aujourd'hui quel impact a cette qualification sur l'avenir du club, à court et moyen terme ?

NH : Je crois que c'est le résultat de beaucoup de travail du club depuis un certain nombre d'années. Je pense que c'est une énorme récompense pour l'actionnaire, parce que si on en est là ce soir, c'est surtout grâce à lui. C'est lui qui tient le club à bout de bras, qui veut en faire un très grand club en France et en Europe. Donc j'ai une très grande pensée pour l'actionnaire qui mérite plus que personne ce qui nous arrive ce soir.

FBA : Vous évoquiez en juin une enveloppe supplémentaire d'environ 20 millions d'euros pour le budget du club en cas de qualification pour cette Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il peut changer ce montant ?

NH : On en avait anticipé une partie pour le mercato actuel qu'on a pas fini bien évidemment, mais les pistes qu'on suit faisaient pour certaines, part de cette enveloppe, puisqu'on voulait une équipe compétitive si on voulait jouer les tours préliminaires. Cela amène moins d'incertitudes, et peut-être qu'on pourra faire un ou deux joueurs de plus que prévu.

FBA : Est-ce qu'il y avait justement des joueurs avec qui vous étiez en discussion, et qui étaient en attente de cette qualification du Stade Rennais en poules de la Ligue des Champions ?

NH : Non pas du tout, sur les trois profils sur lesquels on est, deux défenseurs et un attaquant axial, on discute avec un certain nombre de joueurs depuis quelques temps, et ce n'était pas du tout lié à cette qualification. De ce point de vue là ça ne change rien.

Le club devrait être sans trop de surprises dans le dernier chapeau au moment du tirage au sort : quels seront les objectifs fixés dans cette Ligue des Champions ?

NH : Quand on fait une compétition, c'est pour y figurer du mieux possible. Après ce sera surtout beaucoup d'expérience pour nos joueurs. Six matches de ce niveau-là, ça ne peut pas se remplacer, c'est juste une expérience incroyable. Pour nous collaborateurs, ça va être quelque chose d'énorme aussi, la différence entre la Champions League et l'Europa League c'est pratiquement entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ce sera donc beaucoup d'expérience pour le club, et à nous de le valoriser au maximum pour progresser encore plus vite durant cette saison.

FBA : On lit partout le bonheur des supporters avec cette qualification, pour autant il y a toujours cette incertitude qui plane autour de l'accueil du public dans les stades. Est-ce que cela atténue aujourd'hui votre joie de vous voir qualifiés pour la plus belle des compétitions de clubs ?

NH : C'est sûr qu'après l'actionnaire, ce soir ma deuxième pensée elle est aux supporters. Je crois que pour eux c'est un moment incroyable aussi de pouvoir imaginer recevoir les plus grandes équipes d'Europe en Champions League, avec cette fameuse musique. J'espère que les conditions sanitaires vont s'améliorer, qu'on pourra tous vibrer ensemble au Roazhon Park, y passer des moments merveilleux après cette période compliquée d'un point de vue collectif.

Enfin Nicolas Holveck, quelle place allez-vous faire à Lucas Ocampos dans la Galerie des Légendes du Roazhon Park ?

NH : J'ai la chance de connaître Lucas puisqu'il était à Monaco pendant que j'y étais, Vadim (Vasilyev, NDLR) avait aussi participé à l'obtention de cette place qualificative en cas de vainqueur particulier de l'Europa League, donc ce soir j'ai une pensée particulière pour Lucas et Vadim !