ENTRETIEN (1/2) - Stade Rennais. Gaëtan Laborde : "Je travaille pour vivre mes rêves"

Arrivé avec quelques minutes de retard pour l'entretien, à l'heure du déjeuner, Gaëtan Laborde s'excuse d'emblée. Très poli et souriant, le nouvel attaquant du Stade Rennais n'est pas complètement installé dans la capitale bretonne, et vit encore à l'hôtel avec sa famille. Ambitieux, posé, Gaëtan Laborde a hâte de démarrer sous ses nouvelles couleurs. Son transfert, son style de vie, ses ambitions individuelles : retrouvez la première partie de notre entretien avec l'ancien montpelliérain.

Son transfert

France Bleu Armorique : Vous avez été transféré dans les toutes dernières heures du mercato, est-ce que vous vous attendiez à quitter Montpellier si tard ?

Gaëtan Laborde : Je ne m'y attendais pas forcément, mais c'est vrai que ça a été un mercato très animé. Je suis content que ça se termine comme ça. C'est vrai que c'était long, il y a eu des moments de stress, de doute, mais aujourd'hui je suis là et j'en suis très heureux !

FBA : Qu'est-ce qui a fait la différence pour Rennes ? On sait qu'il y a eu des intérêts de clubs étrangers pour vous cet été.

Gaëtan Laborde : Rennes est déjà un super club, que je suis depuis un bon moment. Le feeling est bien passé avec le club, avec le coach ... C'est aussi une étape supérieure pour moi dans ma carrière, donc c'était assez évident.

FBA : Vous avez déjà confié qu'il y avait eu un travail de Benjamin Bourigeaud pendant vos vacances pour vous faire venir ?

Gaëtan Laborde : Oui, on a bien rigolé, on a passé quelques jours ensemble à Mykonos, on a envoyé quelques messages à Florian Maurice, mais c'était plus sur le ton de la rigolade. On n'imaginait pas que je serai vraiment là à l'issue du mercato (rires) ! On en rigole encore maintenant, c'est vraiment sympa.

FBA : Est-ce que vous avez été en contact avec d'autres joueurs ou anciens joueurs du club ? Je pense à Adrien Hunou avec qui vous avez joué à Clermont il y a quelques années.

Gaëtan Laborde : Adrien m'a pas mal écrit aussi quand il y a eu quelques rumeurs ! Il m'a posé des questions, il m'a dit que je serais bien ici. J'ai eu aussi Benoît Costil (ils ont évolué ensemble à Bordeaux lors de la saison 2017-2018, NDLR) qui m'a envoyé pas mal de messages, il m'a conseillé quelques petits restaurants et des bons petits endroits. Je sais qu'il est encore très attaché au club, c'est toujours cool d'avoir des messages comme ça quand tu arrives quelque part.

FBA : Vous avez été recruté pour 15 millions d'euros, c'est une somme importante dans ce mercato en Ligue 1. Est-ce qu'il y a une forme de pression ?

Gaëtan Laborde : Non, je trouve que c'est cool, ça veut dire aussi que le travail que je fais depuis quelques temps paie, et que mes performances sont reconnues donc c'est plutôt positif. Je n'ai pas de pression supplémentaire, je serai le même joueur sur le terrain, à me défoncer et à essayer d'être décisif pour l'équipe.

Sa vie personnelle

FBA : Vous évoquiez Benoît Costil et ses conseils de restaurants, on m'a dit que vous étiez vous aussi un bon vivant ?

Gaëtan Laborde : J'aime bien vivre, j'aime bien partager avec mes amis, avec mes coéquipiers. Je pense que dans la vie il faut être dans le partage : ça se voit sur le terrain, mais aussi en dehors !

FBA : Vous avez la même bande d'amis depuis Mont-de-Marsan d'où vous êtes originaire ?

Gaëtan Laborde : Oui, ils essaient de venir au maximum me voir, après c'est vrai qu'avec la distance et le travail, ce n'est pas toujours évident. Mais bien sûr, j'ai toujours gardé mes amis, parce que pour moi c'est très important d'être bien entouré avec des gens de confiance, qui seront toujours là pour moi. Et à l'inverse, j'essaie d'être là pour eux dès que j'en ai l'occasion.

FBA : Dans la même idée, vous avez trois enfants, vous vous êtes marié cet été. Cette stabilité joue aussi dans votre épanouissement comme footballeur ?

Gaëtan Laborde : Bien sûr ! Quand tu es bien dans ta vie, tu es bien aussi dans ton football. Tout ça y contribue fortement.

Ses ambitions individuelles

France Bleu Armorique : Vous sortez d'une saison à 16 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 : est-ce que vous vous êtes fixé un objectif chiffré supérieur ou équivalent pour la saison en cours ?

Gaëtan Laborde : Non, je ne me fixe jamais vraiment d'objectifs chiffrés : j'essaie toujours de faire le plus possible, de faire mieux que la saison précédente, donc je vais essayer de faire mieux, même si ce sera compliqué. Mais je sais que je suis dans une bonne équipe, je me sens vraiment bien dans mon football, donc je vais essayer de faire mieux que la saison dernière.

FBA : Il n'y a qu'un joueur qui a plus marqué que vous en Ligue 1 en 2021, vous savez qui c'est ?

Gaëtan Laborde : Kylian Mbappé, j'ai vu (rires). C'est un sacré joueur quand même ! Mais c'est une stat qui est cool, ça veut dire que je suis dans une bonne dynamique, que je progresse, que je deviens beaucoup plus constant qu'à une certaine époque dans ma carrière, donc tout passe par la progression personnelle, et c'est bien que ça se voit en chiffres et en stats.

FBA : Justement, est-ce que ces statistiques, ce changement de statut que va amener ce transfert avec le fait de jouer la Coupe d'Europe, tout ça peut vous donner envie, a minima, d'être cité dans le débat qui entoure la liste des Bleus ?

Gaëtan Laborde : Moi je travaille pour vivre mes rêves. Forcément c'est un rêve, mais je crois que c'est le rêve de tous les joueurs. Aujourd'hui je pense qu'il faut d'abord être performant, régulier. Je l'ai été la saison dernière, mais je pense que si je veux ne serait-ce qu'espérer être dans cette discussion-là, il va falloir que je sois encore plus performant, pour pourquoi pas y être ! Mais aujourd'hui je pense qu'il y a encore pas mal de chemin pour que j'y sois.

FBA : Vous parliez d'axes de progression un peu plus tôt : où est-ce que vous les situez ?

Gaëtan Laborde : Un peu dans tout ; dans la régularité, dans l'efficacité, dans l'impact que je peux avoir sur le jeu ... Je pense que c'est une progression un peu globale qu'il faut, pas forcément ce point-là ou ce point-là ... Ce qui m'importe le plus en ce moment, c'est le feeling que je vais avoir avec mes coéquipiers. Ce sera mon travail dans un premier temps, et après je verrais pour être encore plus performant que l'an dernier.

FBA : Vous avez pu le travailler pendant la trêve internationale ce feeling ? Martin Terrier et Serhou Guirassy sont également restés sur place, ça a été un axe de travail de la semaine ?

Gaëtan Laborde : Bien sûr, on a pas mal discuté, on essaie de se chercher à l'entraînement, de créer des automatismes, de voir quel joueur préfère quel ballon, d'étudier les courses de chacun ... On n'a pas encore pu faire de jeu sur grand terrain parce qu'on est en nombre réduit, mais bien sûr dans les discussions, dans le jeu, on essaie de créer des choses et de comprendre le jeu des coéquipiers.

FBA : Ce sont aussi des joueurs avec qui vous serez en concurrence, il y aura d'ailleurs plus de concurrence pour vous ici qu'à Montpellier : comment vous vivez ça ?

Gaëtan Laborde : C'est une bonne chose : ça tire vers le haut et ça fait progresser. Aujourd'hui je suis venu ici parce que c'est une étape supérieure, et qui dit "étape supérieure" dit aussi une concurrence bien plus élevée.

On évoque le travail des automatismes : à Montpellier vous aviez créé un duo impressionnant de ce point de vue avec Andy Delort : comment vous étiez parvenus à cette entente ?

Gaëtan Laborde : Je pense que ça a été naturel de base. Et puis on l'a travaillé, de match en match on a réussi à comprendre nos déplacements, à savoir où allait le ballon. Et je pense que la saison dernière ça s'est vu, on a eu pas mal de coups d'avance sur les défenses parce qu'on avait ces automatismes.

Retrouvez la deuxième partie de notre entretien avec Gaëtan Laborde très prochainement sur le site de France Bleu Armorique.