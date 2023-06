ENTRETIEN - "Je me sens bien à Laval", le défenseur Djibril Diaw veut poursuivre l'aventure au Stade Lavallois

Après le maintien en Ligue 2 acquis à Amiens , les joueurs du Stade Lavallois sont en ce moment en vacances et ceux prêtés cette saison sont rentrés dans leurs clubs respectifs comme Julien Maggiotti, Sam Sanna ou encore Djibril Diaw. Le président du Stade Lavallois, Laurent Lairy, nous a dit sur France Bleu Mayenne en début de semaine qu'il souhaitait les prolonger et donc continuer le projet avec le défenseur sénégalais arrivé de Lviv, en Ukraine, l'été dernier. Djibril Diaw lui aussi souhaite rester au club. Entretien.

France Bleu Mayenne : Djibril, on vous a laissé en héros à Amiens le 2 juin dernier, vous marquez le but du maintien, quelle est votre réaction au moment de ce but ?

Djibril Diaw : Je suis très content et fier en même temps d'avoir marqué le but. Nous, on savait qu'il fallait absolument marquer le deuxième but pour se maintenir parce qu'on savait qu'à Rodez ça ne jouait plus, qu'ils peuvent gagner sur tapis vert donc ça nous aurait mis en position un peu défavorable avec un match nul. On a donc tout donné pour marquer le deuxième but. Sur le moment, je ne suis pas trop dans l'euphorie. À un moment, je me disais même que j'étais peut-être hors-jeu mais c'était impossible parce que c'était une passe en retrait. C'est vrai qu'au moment du but, ça courait de partout. Mais moi, vu que j'étais essoufflé, je suis resté par terre, je n'ai pas trop bougé. C'est après, quand tout le monde est venu vers moi, j'étais encore plus fatigué.

FBM : Djibril, le président Laurent Lairy a dit qu'il souhaitait vous garder. Vous, vous souhaitez rester à Laval ?

DD : On est en train de trouver une solution, Laval est en train de trouver une solution pour que je reste. En tout cas, moi, je me sens bien à Laval, ma famille aussi. Pour l'instant, on est en vacances, j'espère que ça va se décanter d'ici là.

FBM : Votre souhait est de jouer à Laval la saison prochaine ?

DD : Oui pourquoi pas parce qu'on est bien ici, comme je l'ai dit. Ma famille aussi. Le président, le coach, José Ferreira, tout le monde m'a montré qu'il voulait que je reste donc on est sur la même longueur d'onde.

FBM : Est-ce que vous en avez parlé avec votre club ukrainien, Lviv ?

DD : Oui, eux veulent que je revienne. En fait, depuis décembre, ils voulaient que je revienne. Ils ont joué cette saison, à huis clos mais le championnat a bien repris donc, à la base des bases, ils veulent que je revienne aider le club là-bas.

FBM : Ça va aller très vite puisque vous reprenez le chemin de l'entraînement très vite ?

DD : Oui, c'est ça, je pense qu'on n'aura pas trop le temps de souffler donc là, on profite au maximum avec la famille avant de revenir. On a déjà nos programmes de reprise, donc ça ne va pas trop rigoler.

FBM : Vous pensez que ça va aller vite dans les négociations ?

DD : Oui après, dans le foot, ça peut aller vite, comme ne pas aller très vite. Après moi, de mon côté, je suis prêt. Donc le travail qui reste derrière, ce n'est pas le mien, ça se travaille dans l'ombre.