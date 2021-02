ENTRETIEN : "L'élimination en Coupe de France nous a ouvert les yeux", Driss Khalid, le milieu de l'US Orléans

Après sa victoire vendredi face au SC Lyon, 3-1, l'US Orléans est sur une bonne lancée pour ce tournant décisif dans la saison. Driss Khalid, le milieu de terrain orléanais, revient pour nous cette rencontre et sur les deux autres qui arrivent, Saint-Brieuc et Cholet. Il est dans 100% USO ce lundi.

Après la victoire précieuse vendredi dernier face au SC Lyon, 3-1, sa deuxième victoire à l'extérieur de la saison, l'US Orléans regarde vers le haut du classement de National. Il y aura deux autres rencontres cruciales cette semaine, face à Saint-Brieuc ce mardi soir et contre Cholet samedi à la Source, respectivement pour la 21e et la 23e journée du championnat. Driss Khalid, le milieu de terrain orléanais, revient sur cette semaine décisive pour la suite de la saison et sur sa forme actuelle. Il est l'invité de 100% USO ce lundi soir. Entretien.

C'était une victoire un peu poussive face au SC Lyon, est-ce que tu partages ce sentiment ?

Oui, on a laissé Lyon avoir le ballon mais nous on a été plutôt efficace sur ce match-là. Chaque attaque vers l'avant leur faisait mal, on a su marquer au bon moment, on a su faire le break à la mi-temps et malgré leur but en deuxième mi-temps, on a su faire abstraction et on a marqué le troisième très rapidement, ce qui nous a mis à l'abri.

Avec cette victoire, l'USO remonte 6e au classement, est-ce qu'après ça on se dit que c'est le bon moment de continuer sur cette dynamique-là ?

C'était important de gagner ce match vendredi après notre élimination en Coupe de France. On savait qu'on était encore dans le coup en championnat et qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Se relancer comme ça, c'était le travail qu'il fallait faire. Quand on regarde le classement, la victoire nous a fait du bien, maintenant il nous reste deux matches dans la semaine et ces deux matches il faut impérativement les gagner.

Le coach disait qu'il faut avoir un peu de réussite de notre côté, ce qui manquait un peu en début de saison. Est-ce que tu sens que l'USO est en pleine forme ?

Oui, quand on regarde notre parcours en championnat depuis Villefranche, on n'a pas perdu, on est sur une bonne série. Vendredi, on a gagné contre Lyon donc si on peut enchaîner avec les deux prochains matches avec une victoire on reste dans le coup dans le championnat et c'est très important pour nous. Avec l'élimination en Coupe de France, on ne peut que compter sur ça et pour passer une bonne fin de saison il faut rester dans le coup.

Est-ce que justement cette élimination en Coupe de France est effacée avec cette victoire contre Lyon ?

Elle est effacée, on a su réagir dès vendredi en montrant qu'on avait du caractère. Cette élimination nous ouvert les yeux sur le fait qu'on avait que le championnat maintenant et il faut qu'on donne tout à chaque match maintenant.

Saint-Brieuc a joué en Coupe de France encore le week-end dernier, elle a perdu. Elle sera peut-être un peu plus fatiguée que vous ?

On ne sait pas s'ils ont fait tourner ou pas mais nous on doit être prêt à 100%, on a l'effectif pour et j'espère qu'on repartira avec une victoire. C'est important de gagner ces deux prochains matches parce qu'après on enchaîne les concurrents directs. Donc c'est important de gagner ces matches pour qu'on puisse attaquer les concurrents directs en confiance. Il faut qu'on leur mette la pression au classement.

Au niveau de ton état de forme, tu sens que tu es presque au maximum de ton niveau ?

Je me sens bien, j'enchaîne les matches. À mon arrivée, je n'arrivais pas à enchaîner les matches, après il y a eu une trêve et après j'ai eu une petite blessure mais là aujourd'hui je me sens très bien et je suis à 100% pour enchaîner les matches.

Pour finir, tu as un mot à faire passer aux supporters, qui vivent cette saison à distance ?

On les suit sur les réseaux sociaux, on les remercie de leur soutien. On aimerait les voir avant la fin de la saison au stade et monter pour eux, pas que pour nous. C'est important de faire remonter un club parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes contents, on rend fier toute la ville donc on les remercie beaucoup et on donnera tout sur le terrain comme eux donnent tout à côté.