ENTRETIEN - "Le coach nous a dit ses quatre vérités", Abdoulkader Thiam, le défenseur de l'US Orléans

Après l'élimination au 8e tour de Coupe de France samedi dernier par Romorantin à la Source, place aux choses en championnat pour l'US Orléans. Les Orléanais se déplaceront à Lyon ce vendredi pour affronter le SC Lyon, avant-dernier de National. Le coach Claude Robin a remis les pendules à l'heure ce lundi matin nous raconte Abdoulkader Thiam, le défenseur de l'USO qui se remet d'une blessure. Il est passé par 100% USO ce lundi. Entretien.

Est-ce que vous vous êtes remis de cette défaite en Coupe de France ?

C'était un peu dur ce lundi matin, on a échangé avec le coach, il nous a dit ses quatre vérités et on se remet dès maintenant à l'entraînement. Il était un peu dur, forcément, on était entre nous. On s'est dit les choses entre nous, c'est pour le bien du club et pour le bien de l'équipe.

On va régler ça au plus vite pour ne plus commettre les mêmes erreurs, Abdoulkader Thiam

Toi comment tu réagis après l'élimination ?

Forcément c'est dommage, pour l'équipe et pour le turn-over, parce qu'avec cette compétition-là ceux qui ont eu un peu moins de temps de jeu auraient pu gratter plus de minutes mais c'est comme ça, maintenant que nous sommes éliminés, on va se concentrer sur le championnat et essayer de faire le maximum.

C'était encore compliqué en première mi-temps, comme contre Bourges 18, pourquoi c'est si compliqué en début de match pour vous ?

C'est vrai qu'on a du mal à attaquer les matches, ça s'est vu sur les trois quatre derniers matches, c'est un truc à régler entre nous et je pense que ça part d'un état d'esprit. On va régler ça au plus vite pour ne plus commettre les mêmes erreurs.

Place au championnat maintenant. Il y a Lyon ce vendredi, est-ce que le fait de ne pas réussir à l'extérieur est encore présent dans vos têtes ou vous l'avez chassé ?

On espère. On a eu un beau résultat la dernière fois à l'extérieur maintenant il faut refaire la même chose et repartir de l'avant.

En début de saison, avec l'absence de Florian Lapis, tu étais titulaire. Aujourd'hui, tu ne joues plus, comment tu vis cette concurrence ?

On a tous envie de jouer, on fait du foot pour ça, pour être sur le terrain. Mais, on s'adapte, il y a une concurrence, le coach fait ses choix, j'essaye de faire le maximum aux entraînements pour montrer que je suis capable. Je travaille toujours à l'entraînement pour être prêt le moment venu.

Est-ce que le coach justement discute avec toi, pour te rassurer ?

Oui il discute beaucoup avec ses joueurs, on a eu quelques échanges. Il me dit de me tenir prêt et d'être là au bon moment. Je suis défenseur gauche mais j'ai aussi été formé en défense centrale donc je peux dépanner aussi à ce poste-là.

Quel est le match référence pour toi cette année sur lequel s'appuyer pour la suite ?

Je dirais qu'on peut s'appuyer sur toutes les victoires, après on a eu de bons matches à l'extérieur même si on n'a pas eu la victoire au bout, comme par exemple à Bastia (au SC Bastia où les Orléanais avaient ramené le point du match nul 1-1, ndlr). Je n'avais pas joué mais j'avais regardé et on avait fait un bon match du début à la fin. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ces matches-là. Il y a aussi la rencontre face à Annecy à la maison (6-1) mais je prends les matches un peu plus récents. Contre Annecy, on avait fait un match complet, individuellement j'avais aussi fait un très bon match et j'avais livré une passe décisive à Carnéjy Antoine. Mais c'est le collectif avant tout et il faut penser à l'équipe.