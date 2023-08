ENTRETIEN - Le mercato du Clermont Foot "n'est pas terminé" selon le président Ahmet Schaefer

France Bleu Pays d'Auvergne : Est-ce que le mercato du Clermont Foot est terminé à l'heure où l'on se parle ?

Ahmet Schaefer : Écoutez, non, je ne pense pas. On est en train de travailler sur plusieurs dossiers. Vous savez que nous avons eu un renouvellement de l'effectif assez important lors de l'été 2022. L'objectif premier de cette intersaison était de garder les joueurs expérimentés et les titulaires réguliers ensemble. A l'exception de Saîf-Eddine Khaoui, qui était en fin de contrat. À son poste nous avons Muhammed Cham, qui a réalisé une bonne première saison en Ligue 1. Et nous pensons qu'il a toutes les qualités pour prendre le relais et devenir un joueur majeur. Après, nous avons investi de manière conséquente par rapport à notre fourchette. Avec le recrutement de Maximiliano Caufriez (Spartak Moscou), ça montre aussi que pour la première fois dans l'histoire du club, il y a des éléments qui bougent avec des investissements conséquents. Si on ajoute Habib Keita (Olympique Lyonnais), Andy Pelmard (FC Bâle), ensemble on parle de quasiment 7 millions d'euros que le Clermont Foot a investi cet été. Ce n'est pas anodin pour un club comme le nôtre.

On a senti ce changement de politique dans les transferts dont vous parlez. C'était devenu nécessaire ?

C'est selon nous un passage obligé pour atteindre notre objectif qui restera le maintien. Aujourd'hui on se retrouve dans un club exclusif de 18 membres seulement, suite aux quatre descentes de l'année dernière. Face à nous il y a des milliardaires, des Etats, des fonds d'investissements américains ... et nous. Donc on est obligé de continuer notre chemin d'investissement pour rester en Ligue 1.

Il y a beaucoup de rumeurs autour d'un éventuel départ d'Alidu Seidu. Est-ce que vous avez reçu des offres le concernant et est-ce que le Clermont Foot a les moyens de le garder dans l'effectif ?

Vous connaissez notre mode de fonctionnement depuis maintenant quatre ans concernant les éventuels départs. Ils seront tous validés avec notre coach et notre staff. On sait qu'on doit aussi passer des étapes. Quand je dis ça, c'est que malgré notre projet collectif, nous ne sommes pas là pour bloquer les carrières individuelles des joueurs. S'il y a quelque chose de très intéressant qui se présente pour qu'un joueur puisse progresser, nous sommes là pour le soutenir et l'accompagner. Vous savez beaucoup de personnes me disent "oui, vous n'êtes qu'un club tremplin" etc. Je réponds que oui, nous sommes encore en train de prendre notre place. Ce n'est que la troisième saison de l'histoire du club en Ligue 1. Je ne prends pas ça comme un manque d'ambition. Mais si on peut accompagner et faire progresser une grande carrière d'un joueur, on n'est pas là pour le bloquer. Je ne peux pas vous répondre précisément sur un profil et où nous en sommes des négociations. Mais il n'y a pas qu'Alidu Seidu qui est sollicité. La saison précédente nous avons déclenché un nouveau cycle pour donner un peu de temps, surtout aux joueurs arrivés de l'étranger pour s'adapter. Avec l'idée de donner deux ans à ces joueurs pour se développer, s'intégrer, avant de faire un pas dans un club un peu plus grand. En espérant que ce soit en France mais nous sommes aussi sollicités par des clubs de l'étranger pour certains profils.

Vous avez ressenti que la huitième place de la saison dernière a fait du bien financièrement au Clermont Foot ?

Pour nous c'est très clair que quand on va voir la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion, le gendarme financier du foot) et la Ligue, on ne mettra jamais qu'on va terminer huitième. Nous sommes dans un approche prudente. De la 15e à la 8e place, il y a une fourchette importante vis-à-vis des droits télé. On était les premiers à aller voir l'équipe pour leur dire que nous allions partager chaque euro qui n'était pas prévu pour aussi donner une motivation financière aux joueurs. Bien sûr la motivation était déjà là, mais c'est aussi leur dire "c'est grâce à vous qu'on a pu terminer dans le top 10." Ce n'est pas tout pour le club, nous avons réinvesti. Encore une fois si je parle de maintien cette saison, ce n'est pas un manque d'ambition. Au contraire, ça souligne notre volonté de continuer à stabiliser le club. Après évidemment s'il y a une surprise et qu'on termine dans le haut du tableau, je suis le premier à partager avec notre staff et les joueurs les gains de ce qui est bien mérité.

L'entraîneur Pascal Gastien a déjà annoncé que ce serait sa dernière saison. C'est une décision gravée dans le marbre ou vous avez un espoir de le convaincre de faire un an de plus ?

Écoutez, c'est sa décision. Si les gens disent "oh, il ne reste qu'une année", je préfère retourner ça en argument positif. Il est encore un an avec nous les gars ! Après ce qui va se passer dans le futur, on va voir. Mais nous sommes dans l'anticipation par rapport au mercato, par rapport au recrutement, par rapport au développement du club. Le temps est un élément de luxe dans notre métier où tout va très vite. On essaye de confirmer, de montrer par le sportif qu'on mérite d'être en Ligue 1 et on va le refaire encore cette saison, j'en suis persuadé. Être dans cette anticipation nous permet aussi de planifier bien en avance. Par exemple un coach futur, par exemple un joueur futur. Ce n'est pas de la pression, c'est quelque chose de positif de savoir où on va.

Donc vous avez commencé à préparer un avenir sans Pascal Gastien ?

On est toujours dans l'anticipation. Après, tout peut changer et s'adapter. Mais aujourd'hui, notre devoir, en tant que dirigeants, propriétaires du club et investisseurs, c'est toujours de garder cette stabilité entre la perspective sportive, les défis d'infrastructures et le recrutement. Donc la réponse est oui. C'est notre obligation et notre responsabilité.

Justement les infrastructures, là aussi c'est essentiel dans le développement du club ?

Les travaux de construction de la nouvelle tribune ont débuté dès le lendemain de notre dernier match, début juin. Nous sommes partis pour deux ans de travaux. Il y a donc 3.000 places en moins à chaque match dans le stade. C'est un passage obligé pour poursuivre notre développement et les supporteurs du club, je pense, le comprennent parfaitement. Après la future tribune fera 6.000 places dont plus de 1.000 places VIP. Nous avons investi également dans une pelouse hybride et chauffée de 15.000 m² qui a été livrée l'hiver dernier. Et il faut aussi dire que nous avons déposé dernièrement un permis de construire pour un bâtiment de 1.500 m² totalement dédié au groupe professionnel. Un espace pour les joueurs et le staff sportif, quelque chose de dédié où ils puissent passer aussi du temps et pas seulement pendant les séances d'entraînement. Donc nous poursuivons nos investissements étape par étape dans la domaine sportif et également dans la partie d'infrastructures. Donc c'est un ensemble. Oui, c'est nécessaire de faire grandir le club sur et en dehors du terrain.