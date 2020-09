ENTRETIEN - Le Stade Rennais espère aller au-delà de la jauge de 5000 personnes pour la suite du championnat

Après une première jugée concluante par le club, le Stade Rennais espère pouvoir accueillir plus de 5000 spectateurs au stade lors de ses prochaines rencontres à domicile. Retour sur le protocole testé contre Montpellier et ses axes d'amélioration avec Karim Houari, stadium manager du Roazhon Park.

Samedi dernier, pour la 2e journée de Ligue 1, le Stade Rennais recevait Montpellier au Roazhon Park. Une première en public depuis près de six mois pour les Rouge et Noir. Comme partout, il a fallu mettre en place un protocole sanitaire strict afin de recevoir les supporters dans les meilleures conditions possibles. Le Stade Rennais compte 17 000 abonnés : une billetterie en ligne avait été mise en place à la veille du match pour permettre à ceux-ci d'obtenir une place pour la rencontre. Un système "premier arrivé, premier servi" a été privilégié par le club.

On revient sur ce protocole sanitaire, ses axes d'amélioration, le système de billetterie et l'envie du club d'accueillir plus de 5000 spectateurs à l'avenir avec Karim Houari, stadium manager au Stade Rennais.

France Bleu Armorique : Karim Houari, pouvez-vous nous détailler le protocole mis en place samedi dernier ?

Karim Houari : Outre le règlement sanitaire qui s'impose à toutes les personnes travaillant les jours de match au Roazhon Park, il y a des mesures qui concernent le grand public : le port du masque obligatoire dans l'enceinte pour tous, à l'exception des 22 joueurs sur le terrain et les deux coachs, on a pulvérisé du gel hydroalcoolique à toute personne entrant dans le stade, il y a des bornes de gel dans le stade, on a pris la température avec un thermomètre frontal à toutes les populations accédant au stade... On a rappelé les gestes barrière sur les écrans géants et les signalétiques LED, on avait vraiment un dispositif très complet.

FBA : Quels ont été les principaux freins logistiques à la rédaction de ce protocole ?

KH : Il n'y en avait pas vraiment. Le plus dur, ça a été de convaincre les autorités compétentes du bien-fondé de notre démarche, du sérieux de notre protocole, et ça a pris du temps puisqu'on a obtenu une réponse de la Préfecture seulement 48 heures avant le coup d'envoi, en dépit des réunions que l'on avait programmées dès le début du mois d'août.

FBA : Donc le frein n'a pas été logistique, mais politique ?

KH : Je ne fais pas de politique ! On a fait de nombreuses réunions, et l'autorisation est arrivée tardivement, parce que le document était long et complexe à étudier, voilà.

FBA : Vous parliez de la température prise à l'entrée du stade, est-ce que des personnes se sont vues refuser l'accès pour cette raison ?

KH : Il y a une personne qui avait 38° de température, on lui a refusé très courtoisement l'accès au stade. Cela n'a pas posé de problème, puisque pour activer son ticket d'accès au stade, la personne devait garantir qu'elle ne présentait aucun symptôme et la condition n'a pas été respectée. La personne qui a été éconduite a tout à fait compris.

FBA : Quelle était la politique pour faire respecter la distanciation physique dans le stade ? Visuellement il semblait y avoir beaucoup de monde en Tribune Lorient, moins ailleurs...

KH : Le principe c'est quand vous venez en "tribu" (collègues, amis, famille...), vous pouvez bénéficier de sièges contigus. Sinon, c'est un siège d'écart. Nous sommes allés plus loin que le protocole LFP, en imposant quoi qu'il en soit un siège d'écart entre chaque place attribuée. Depuis mardi, un nouveau décret stipule qu'à l'exception des zones dans lesquelles le virus est circulant, cette règle de distanciation n'est plus applicable. Toujours est-il que l'on a été au-delà de ce que l'on devait faire, et ça répondait à notre volonté d'être irréprochables.

FBA : Avec ce décret, est-ce que cela veut dire que vous allez demander une dérogation à la préfecture pour accueillir plus de 5000 personnes pour les prochains matchs ?

KH : Nous notre volonté, clairement, c'est d'accueillir le plus de monde possible au Roazhon Park ! Je pense que l'expérimentation de samedi, si on considère que c'en était une, a été plus que concluante. On a montré qu'on pouvait accueillir notre public en toute sérénité, en condamnat des parties du Roazhon Park. Notre volonté c'est d'ouvrir notre stade, d'accueillir plus de monde dans les mêmes conditions de protocole sanitaire. Un stade rempli au 1/6e de sa capacité, ça fait toujours mal au cœur.

FBA : Il y a tout de même eu ce bémol autour du stade : pourquoi avoir mis en place un point d'accès unique en tribune Lorient ? On a vu une longue file d'attente, et des gens rentrer après le coup d'envoi...

Karim Houari : C'est effectivement un des points d'amélioration que l'on va opérer. Le Roazhon Park est un stade sectorisé. Chaque tribune est indépendante avec ses accès dédiés. Sur les tribunes Mordelles, CMB et Ville de Rennes, il n'y a eu aucun problème. Compte tenu du protocole et de la desserte de la Super U bas, il y a eu effectivement des gens qui sont rentrés 15 minutes après le coup d'envoi. On va travailler pour reparamétrer les portes et les contrôles d'accès du stade pour que cette tribune soit mieux desservie que sur le match de Montpellier.

FBA : Donc il y aura plus de points d'accès ?

KH : Oui, tout à fait.

FBA : Ce sera le principal point de travail ?

KH : Oui, après vous savez quand il y a des prises de température, c'est une disposition qui par nature allonge le temps d'attente. Après, il y a des choses qui n'ont pas été respectées par nos supporters : il y avait des horaires d'accès conseillés pour les rangs du haut et pour les rangs du bas. Si tout le monde avait respecté ces périodes d'accès au stade, on aurait pas été confrontés à ces files d'attente.

FBA : Sur les réservations, le système de "premier arrivé, premier servi", et l'impossibilité pour l'abonné présent à Montpellier de venir contre Monaco (le 19 septembre), vous êtes satisfaits de sa mise en place ?

KH : C'était la solution la plus juste. Je précise bien pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté que l'on a vendu aucun ticket. Moi je comprends quand on a 17 000 abonnés et que l'on ne peut en accueillir que 5000 qu'il y ait de la frustration, de la déception... Quelque soit la solution technique que l'on choisit il y aura des gens pas satisfaits, et je le déplore. C'est pour ça que le Stade Rennais n'a de cesse de montrer que l'on est prêt à accueillir le maximum de personnes au Roazhon Park. C'est notre objectif, et la réception de Monaco est un vrai sujet pour nous.

FBA : La demande de dérogation est déjà sur la table de la préfecture ?

KH : Le débriefing a déjà eu lieu mardi avec la préfecture, les échanges sont quotidiens, et on fait tout pour accueillir le maximum de personnes.

FBA : Sur le sujet de la billetterie, quel est le manque à gagner pour le club avec un accueil de 5000 personnes par rapport à un match classique ?

KH : On ne communique pas sur le chiffre. Un match comme celui de samedi, en termes de charges, quand on fait un ratio effectif mobilisé/nombre de personnes accueillies, tout le monde comprendra bien évidemment qu'on perd de l'argent, beaucoup d'argent. Notamment en raison du déploiement du protocole sanitaire, mais aussi parce que certaines rentrées d'argent ne se font plus, comme la billetterie, les places d'hospitalité etc...

FBA : Donc il va être important que tout se passe bien pour Monaco ?

KH : On espère je le redis pouvoir accueillir le maximum de personnes, parce que même avec 5000 personnes dans le Roazhon Park on a senti le frisson, on a ressenti ce stade, je veux pas dire vibrer le mot est trop fort, mais le simple fait de rouvrir les portes a fait du bien à tout le monde, et maintenant on en veut plus.