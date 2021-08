Ligue 2 - Toulouse : Mikkel Desler voulait "s'exporter hors de la Scandinavie"

C'est l'une des quatre recrues estivales du côté du Toulouse Football Club. Mikkel Desler, défenseur danois, a pris la place de piston droit dans l'effectif de Philippe Montanier en enchaînant trois titularisations et en signant une passe décisive. Rencontre.

Mikkel Desler, 26 ans, a quitté pour la première fois de sa carrière la Scandinavie cet été (il a joué au Danemark avant de partir en Norvège). Recruté par le TFC, le défenseur a débarqué seul dans la ville rose où au sein de l'effectif toulousain, il n'avait croisé que la route de Ruben Gabrielsen, comme adversaire dans la championnat norvégien. Rencontre.

Mikkel, cela fait maintenant près d'un mois que tu es en France, comment ça se passe ?

La météo est bien différente, j'essaie de m'adapter à la chaleur. Sinon, ces trois premières semaines se sont bien passées et j'en suis très content.

Tu parlais de la chaleur, cela t'inquiète vraiment pour samedi ? (36 degrés attendus)

C'est un vrai défi pour moi. Mon corps n'est pas habitué à cela. Je ne sais pas comment je vais réagir sur un match de 90 minutes mais j'espère que cela se passera bien. Heureusement pour moi, on a eu ces températures toute la semaine donc j'ai pu m'y préparer un peu.

C'était difficile de quitter pour la première fois la Scandinavie ?

C'est une nouvelle aventure. Quand j'ai entendu parlé de l'intérêt du TFC, j'étais très excité. J'ai toujours essayé de m'exporter en dehors de la Scandinavie et là j'ai cette opportunité. C'est un gros défi pour moi. Je n'ai pas hésité, je sais que c'est un très grand club et c'était l'occasion d'évoluer dans un meilleur championnat."

Est-ce que le président Comolli a expliqué pourquoi il avait choisi de te recruter ?

Ils ont ce système avec la data. Pourquoi ils m'ont voulu ? Je ne sais pas. Il faut demander au président. C'est vrai que j'ai été un peu surpris de l'intérêt de Toulouse, mais je sortais aussi de deux bonnes saisons en Norvège. J'ai bien performé.

"J'aime bien être offensif, ça me réussit plutôt bien"

Parle-nous de ton parcours de ton footballeur ?

Mon grand-père a joué au football toute sa vie, il a gagné le championnat du Danemark dans les années 60. Il a joué au plus haut niveau au Danemark. Toute ma famille a toujours été intéressée par le football. Cela a été naturel de faire du foot comme petit garçon. Après avoir commencé dans mon village natal, je suis parti à 12 ans à Odense où j'ai débuté en tant que professionnel et où j'ai effectué le plus gros de ma carrière.

De l'extérieur, tu as l'air de t'être très vite intégré à l'effectif toulousain...

out est arrivé très vite. Quand je suis arrivé, trois jours après, je jouais un match. Je suis arrivé en bonne forme physique puisque c'était le milieu de la saison en Norvège.

Ce rôle de piston droit te convient ?

J'apprécie beaucoup. Je suis presque un ailier dans ce système. J'ai joué surtout latéral droit auparavant mais j'aime beaucoup être dans une position plus offensive. Je trouve que ça me réussit plutôt bien en plus en ce moment.

Le TFC de Mikkel Desler reçoit Bastia ce samedi au Stadium (à 15 heures sur France Bleu Occitanie) pour le compte de la quatrième journée de Ligue 2.