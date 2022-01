ENTRETIEN - Marama Vahirua : "Le FC Nantes est tatoué sur mon corps"

Son sourire, sa disponibilité et sa franchise. Marama Vahirua a beau avoir raccroché les crampons il y a près de dix ans, il n'a rien oublié de sa longue et prolifique carrière débutée au FC Nantes, club avec lequel il a notamment raflé une Coupe de France avant d'être titré en championnat. Revenu dans le football il y a un peu plus d'un an, il se concentre désormais sur les jeunes pousses de l'OGC Nice en tant qu'adjoint de l'équipe U17 et entraîneur spécifique pour les attaquants du centre de formation. Ce qui ne l'empêchera pas d'assister à la rencontre entre ses deux anciens clubs, ce vendredi soir, à l'Allianz Riviera. De quoi le rendre nostalgique de l'époque où il empilait les buts et pagayait à tout va ? Oh non, loin de là ! Entretien.

Le jour où Marama Vahirua a "tutoyé le grand manitou"

Vous entraînez les jeunes de l'OGC Nice depuis 2020 et êtes désormais titulaire d'un DES. Avez-vous l'objectif de gravir les échelons pour un jour entraîner une équipe professionnelle ?

Mon objectif, mon rêve est d'être entraîneur professionnel, effectivement. Je suis revenu dans le métier pour justement pouvoir transmettre tout ce que j'avais appris, dans un premier temps aux jeunes, et si j'en ai la possibilité et les compétences aussi, avec les professionnel ensuite. Pourquoi pas ?

D'où vous vient cette envie de transmettre ?

Souvent, on dit qu'on éduque comme on a été éduqué et moi j'ai été bien éduqué au FC Nantes, autant sur un plan footballistique qu'humain. À l'époque, on m'a transmis des valeurs, les valeurs de la Maison jaune et aujourd'hui, ce sont quasiment les mêmes valeurs que nous avons à Nice. Ça tombe bien, je suis comme un poisson dans l'eau et donc j'essaye de retransmettre toutes ces valeurs apprises tout au long de ma jeune carrière et ensuite de ma carrière professionnelle à tous les petits que j'encadre.

Quelles sont les valeurs apprises à Nantes et qui vous tiennent à cœur ?

La première des choses, ce sont d'abord les valeurs humaines et avant tout le respect. Le respect de soi, de ses coéquipiers, de l'adulte, le respect au le sens le plus large possible. Ensuite, c'est tout ce qui est le jeu sans ballon, le jeu collectif, apprendre à jouer pour l'autre, toutes ces valeurs que j'ai apprises à Nantes et que j'essaie, aujourd'hui, de transmettre.

Est-ce vrai qu'à votre arrivée vous aviez tutoyé Jean-Claude Suaudeau ?

(Rires) Mais je ne savais pas. Je viens d'un pays (sic) où le respect se matérialise avant tout par le tutoiement et moi je le respecte. Sauf qu'en 1997, à 17 ans, à une période où il n'y a pas d'internet, je ne le savais pas. Je ne savais pas comment on vivait en France donc, quand j'arrive et qu'on me dit c'est Coco Suaudeau. OK, je lui dis : "bonjour". Et la deuxième fois que je le vois, je dis devant tout le centre de formation : "Coco, il y a Budzynski qui te cherche". À ce moment-là, il y a eu quelques cris de peur (rires) parce-que j'ai tutoyé le grand manitou. Ils m'ont regardé avec un air qui voulait dire : "Mais il est fou !". Mais Coco savait que ce n'était pas méchant, au contraire, c'était une marque de respect. Mais bon, vu la réaction de mes potes, c'est la dernière fois que j'ai tutoyé quelqu'un en France que je ne connaissait pas ou que je respectais.

Avec les Jaune et Vert, l'attaquant Marama Vahirua a notamment remporté une Coupe de France en 2000 avant d'être sacré champion de France la saison suivante. © AFP - Fred Perry

Vous souvenez-vous de vos débuts à Nantes, juste après avoir quitté Tahiti ?

Oh oui ! J'ai eu six mois très difficiles, mes six premiers mois ont paru durer dix ans. J'en avais vraiment marre, j'avais envie de rentrer chez moi tous les jours et d'abandonner. C'était une question de mentalité, tout simplement. Du pays d'où je viens, on joue au football avant tout pour se faire plaisir, c'était notre premier objectif. Quand j'arrive à Nantes, là je vois que c'est la gagne, c'est vouloir réussir, c'est se faire marcher dessus, se faire insulter par son pote parce qu'on n'a pas fait ci ou mal fait ça. L'environnement était dur pour moi mais d'un point de vue footballistique, je m'éclatais parce que j'ai toujours aimé jouer avec les meilleurs et là, j'étais qu'avec les meilleurs donc je me régalais. Mais humainement, ça a été très dur pour moi et puis le climat ! Quand le froid est arrivé, je me suis dit : "C'est quoi ce pays de malade ?". Je ne connaissais pas l'hiver, donc ça a été très dur. Mais une fois cette période d'acclimatation passée, c'était parti !

"Les recettes du FC Nantes de l'époque marchent encore aujourd'hui"

Vous découvrez également la fosse à La Jonelière...

La première fois qu'on m'a dit : "On va dans la fosse", je me suis dit : "Mais c'est quoi ce truc ?". Et effectivement, ça ressemblait vraiment à une fosse et quand j'y suis entré, c'était parti, c'était direct le combat. Les premiers jours, j'ai kiffé la sensation de jouer dedans, le jeu ne s'arrête jamais, ça me faisait un peu penser au quartier où on était 22 sur un terrain alors qu'on ne pouvait jouer qu'à 5 contre 5. Ça me rappelait un peu mon enfance et aujourd'hui, tout le monde dit : "Le foot a évolué". Je suis désolé mais les recettes du FC Nantes de l'époque marchent encore aujourd'hui, elles pourraient encore marcher aujourd'hui. Évidemment, les infrastructures doivent évoluer, mais la façon de faire du FC Nantes d'il y a 20 ou 30 ans est encore d'actualité. C'est mon avis. On peut peut-être aussi fonctionner avec un peu de passé. Pourquoi pas.

Pourquoi Viorel Moldovan est un attaquant qui vous a marqué ?

Il avait un style différent de nous mais attention, il y en a d'autres qui m'ont marqué comme Olivier Monterrubio. C'était aussi un putain de joueur mais c'est vrai que, quand Viorel est arrivé, on a découvert un autre style d'attaquant, un peu moins dans la profondeur, mais très dans le contact, dans le duel physique, alors que nous, on jouait plus en profondeur et moins dans le duel parce que, physiquement, on était tous assez petits, assez minces. Quand lui est arrivé, il a dit : "Laisse, les combats et les duels, c'est pour moi et toi tu vas en profondeur". J'ai beaucoup apprécié jouer avec lui d'autant qu'humainement, c'est un homme avec des valeurs très fortes. On ne pouvait que s'entendre avec lui.

Vous avez croisé un paquet d'entraîneurs pendant votre carrière, de Jean-Claude Suaudeau à Raynald Denoueix en passant par Christian Gourcuff à Lorient. Y en a-t-il un qui vous a particulièrement marqué ?

C'est un tout. Ils m'ont tous vraiment apporté quelque chose. Pour Raynald Denoueix, j'étais trop jeune pour retenir tout ce qu'il m'a appris. À Nantes, même si on a gagné des titres, j'étais moins dans la réflexion, j'étais un soldat. On me disait de faire, j'exécutais, et ça tombait bien car c'est ce que j'aimais faire mais je ne réfléchissais pas alors que quand j'ai connu Christian Gourcuff, je n'étais plus le même. J'étais en fin de carrière, je n'étais plus un petit garçon mais un homme. Il m'a apporté un peu plus de stabilité, de réflexion. Gernot Rohr et Frédéric Antonetti m'ont apporté d'autres choses. Des bonnes choses. Ils ont fait de moi l'entraîneur que je suis aujourd'hui.

En 2017, vous disiez dans un entretien à So Foot avoir été formaté à Nantes. C'est-à-dire ?

On avait notre système de jeu et oui, j'ai été formaté parce que je le voulais bien. C'était d'un commun accord et ça correspondait aussi à mon style de jeu. À Nantes, j'ai vu passer beaucoup de très bons joueurs, faire des essais ou un passage très court. Autant ils étaient bons, autant le système nantais ne leur convenait pas du tout. Et quand je voyais ces joueurs qui ne réussissaient pas chez nous et qui s'éclataient ailleurs, je me disais : "Ça veut dire que, moi, j'ai les armes et les compétences pour faire partie de la famille FC Nantes". J'en étais très fier et je le suis toujours aujourd'hui.

Quel souvenir marquant retenez-vous de vos sept ans chez les Jaune et Vert ?

Il y a bien sûr eu le titre [de champion de France, ndlr]. C'était la cerise sur le gâteau. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le maintien à la dernière journée [contre Le Havre où Marama Vahirua marque le seul but de la rencontre, ndlr]. Cette saison-là, on gagne la Coupe de France mais elle avait une saveur tellement amère étant donné notre parcours en championnat. On devait sauver notre tête en Ligue 1. C'était une saison à la fois horrible et tellement formatrice. Le fait qu'on soit capable de tous travailler ensemble, les uns pour les autres pour se sauver a fait de nous les joueurs que nous avons été ensuite. D'ailleurs, la saison suivante nous sommes champions avec, quasiment, le même effectif. La force et le courage de cette équipe m'ont marqué.

On a été capable de se dire les quatre vérités en face sans qu'il y en ait un qui l'ait mal pris parce qu'on savait que c'était pour notre bien. Je retiens vraiment ces valeurs qu'on avait. On n'était peut-être pas les meilleurs amis du monde mais on était tous assez intelligents pour savoir que bon, il faut se bouger ensemble pour réussir à se sauver.

La pagaie, la marque de fabrique de Marama Vahirua après avoir marqué. © AFP - Fred Perry

"Le pagaie, c'est à papa, maintenant c'est terminé"

Regardez-vous toujours la Ligue 1 et les matches de Nantes ?

Bien sûr que je regarde, évidemment. Le FC Nantes, c'est tatoué sur mon corps et je suis quand même agréablement surpris de voir où en sont les Nantais [au classement]. Je les félicite parce que c'est très difficile et je suis d'autant plus content que c'est mon grand frère Kanak qui est à leur tête.

Entretenez-vous une relation particulière avec Antoine Kombouaré ?

Avec Antoine, on se connaît depuis que je suis arrivé à Nantes, il fait partie de mon entourage et quand je dis que c'est mon grand frère, ça veut dire qu'il a beaucoup d'importance pour moi. On se connait depuis plus de 20 ans, il me soutient. On s'appelle et on le faisait même quand il n'avait pas de club. On s'envoie toujours des messages. Il est toujours là pour moi. C'est important de savoir que les aînés sont toujours là pour t'apporter un plus, pour t'aider à évoluer.

Ne plus célébrer vos buts en faisant la pagaie, n'est-ce pas quelque chose qui vous manque ?

Franchement, pas du tout. J'ai fait mon temps, j'ai fait ce que je pouvais faire et maintenant je suis passé à autre chose. Je disais même à un de mes fils, adolescent, qui veut devenir professionnel et qui voulait faire la pagaie : "Non, non, non, la pagaie, c'est à papa. Tu dois faire autre chose sinon tout le monde va s'identifier à papa. Du coup, la pagaie, c'est fini, c'est le passé". Evidemment que je serais fier de les voir un jour pagayer en Ligue 1. Mais pour le moment, je leur dis de rester humbles et de travailler.

Avant de revenir à Nice pour entraîner et encadrer les jeunes, vous avez traversé une période difficile. Comment l'avez vous surmontée ?

On n'est pas préparé à une reconversion. On pense être assez solide quand on raccroche. Mais on oublie qu'on quitte un cocon quand on raccroche les crampons. Moi, j'ai vécu plus de 15 ans dans cette bulle et quand j'en suis sorti, je me suis retrouvé tout seul. Il y avait ma famille mais je me demandais : "Maintenant, je fais quoi ?". Jusqu'à présent, j'avais l'habitude de me lever tous les jours avec un objectif, c'est d'être le meilleur. Et quand tu n'as plus cet objectif, ça commence à être dur. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes et aux footballeurs futurs retraités, c'est de ne pas arrêter comme ça sans avoir déjà préparé quelque chose pour l'avenir. Vous avez beau avoir tout l'argent que vous voulez, ce n'est pas ça qui vous fera être heureux. Il faut trouver des objectifs.