|ENTRETIEN] Marinette Pichon sur France Bleu Mayenne : "C'est moi qui ai fait tout ça ?"

Le 7 juin prochain, un film sur la vie de Marinette Pichon sortira au cinéma. Un biopic réalisé par Virginie Verrier qui raconte l'enfance très compliquée de la célèbre joueuse de l'équipe de France de football (1994-2007, 112 sélections). Marinette Pichon a vécu le pire avec un père très violent, avant que sa carrière de sportive décolle.

Marinette Pichon est passée par France Bleu Mayenne le mercredi 24 mai 2023, au micro de Cédric Ruiz. Dans la soirée elle a assisté à une avant-première au Cinéville de Laval. "Quand j'ai eu la chance de découvrir ce film réalisé par Virginie Perrier, je me suis dit Waouh... "C'est moi qui ai fait tout ça ?" Je suis passé à travers tous ces moments forts et tous ces moments douloureux, parce qu'il y a des moments extrêmement fabuleux, pleins de bonheur et de joie. Et puis, il y a aussi des moments difficiles à gérer" raconte la footballeuse.

"Les épreuves de la vie qui m'ont forcé à forger ce caractère, à ne jamais vouloir abandonner, à toujours vouloir croire en mes chances. Et contrairement à ce que me disait mon père, je voulais lui prouver qu'il a qu'il avait tort. Et du coup, j'ai cultivé quelque part quelque chose contre lui, pour devenir la femme que je suis devenue tout simplement".

