ENTRETIEN - Les souvenirs de Matthieu Puygrenier, Media club et présent à l'US Orléans depuis 1998

Un peu de repos cette semaine pour l'US Orléans qui n'a pas joué ce vendredi soir face à Annecy, encore engagé en 16e de finale de Coupe de France. En attendant la rencontre de ce mardi à Avranches, on s'intéresse aux bénévoles orléanais dans 100% USO en cette fin de semaine. On a rencontré le Media club de l'USO, Matthieu Puygrenier, que vous voyez sans doute courir partout autour du terrain pendant les rencontres à la Source. Il est au club depuis 1998, alors autant dire qu'il a énormément d'anecdote à raconter. Première partie d'un entretien qu vous retrouverez également le vendredi 12 mars prochain.

En quoi consiste ton travail en tant que Media club à l'US Orléans ?

C'est vrai que c'est un terme un peu barbare, mon occupation première c'est de m'occuper des médias, tout ce qui concerne la presse écrite, la radio et la télévision. Je m'occupe aussi du protocole d'avant-match, c'est beaucoup de choses à gérer. Maintenant, je suis un peu plus rodé parce que je commence à avoir un peu d'expérience mais c'est vrai que ça occupe pas mal. C'est un travail qui est très intéressant et enrichissant.

On te voit courir un peu partout autour du stade, sur le terrain, dans les tribunes, chercher les ballons... Tu es partout !

Normalement j'ai un fil conducteur, donc je sais exactement ce que je dois faire, après il y a toujours des aléas pendant l'avant-match donc je suis toujours obligé de mettre un peu le bleu de chauffe comme on dit. Pour les ballons, c'est parce qu'on est en période de Covid, il n'y a pas de ramasseurs de balles. En début d'année, j'ai eu la joie d'avoir la responsabilité de m'occuper des ramasseurs de balles donc je gère ça en plus de mon travail de Media club mais mon rôle principal reste la gestion de la presse.

Matthieu devant la console de gestion de la sono au stade de la Source. © Radio France - Alexandre Frémont

C'est un peu vrai si on dit que tu nous chouchoutes dans les tribunes de presse ?

J'essaye de faire le maximum. Après, je suis votre interlocuteur, je représente aussi le club donc je suis votre fil conducteur on va dire. Si vous avez des demandes, des choses comme ça, c'est mon travail de répondre à vos attentes.

J'ai l'avantage et le bonheur de vivre les matches auprès de mon père et c'est quelque chose de très particulier.

Toi qui es là depuis 1998, c'est différent de voir cette année des tribunes sans public aussi longtemps ?

C'est vrai que c'est assez particulier. La première fois qu'on avait annoncé le huis-clos, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de spectateurs, j'étais triste. Après, on fait avec, on n'a pas le choix, il faut jouer. Mais je garde espoir que les supporters reviennent très prochainement et qu'on puisse partager des moments forts en fin de saison tous ensemble.

Depuis 1998, tu as fait 401 matches auprès de l'US Orléans. Est-ce qu'il y en a un que tu retiens plus particulièrement ?

Oui il y en a un qui me tient particulièrement à cœur : c'est la première montée qu'on a fait en 2014 parce que c'est vrai que j'ai l'avantage et le bonheur de vivre les matches auprès de mon père et c'est quelque chose de très particulier. Il m'avait aidé pour entrer au club à l'époque car c'était le kiné de l'USO quand il est arrivé en 1998. Moi ça m'intéressait de voir un peu l'envers du décor. Comme lui était au club, j'ai pu rentrer dans les vestiaires parce qu'à l'époque il y avait beaucoup moins de sécurité et de normes et ça m'a plu. Je lui ai dit "je veux bien venir mais à ce moment-là je ne reste pas dans le coin d'une salle, tu me montres comment on fait, deux ou trois bricoles pour que je puisse aider le club au maximum". Il m'a montré quelques manipulations donc j'ai commencé en tant que soigneur et j'ai fait ça pendant neuf ans.

Je m'en rappellerai toujours, au coup de sifflet final, la première personne avec laquelle je voulais vivre ce moment-là c'était avec lui. On s'est regardé, on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre et ça a été très poignant.

Ce n'est pas ton vrai métier, on est d'accord ?

Absolument pas, moi je suis dans la comptabilité à la base donc ce sont des challenges. Le tout c'est d'apprendre. C'est la vie en fait de découvrir les choses et le foot c'est ma passion donc c'est vrai que découvrir l'envers du décor c'est exceptionnel. On est là avant les matches, on vit avec le groupe, on est là aussi après le match pour les victoires, pour les défaites, pour essayer de booster les joueurs comme on peut. C'est vraiment quelque chose qui est passionnant, moi je le fais vraiment avec le cœur et je donne mon maximum d'énergie à ça. C'est toute ma passion qui parle, le foot j'adore donc c'est peut-être plus facile. Après c'est surtout de l'improvisation, ça vient comme ça vient quoi.

C'est une histoire de famille en fait. Lui t'a fait venir, aujourd'hui il t'arrive de le diriger quelques fois ?

Avant c'était lui qui était mon responsable hiérarchique, là depuis quelques années, le rôle s'est inversé. Il ne s'est jamais plaint donc je pense que je suis un bon responsable on va dire. Mais bon ça c'est le petit côté rigolo. C'est super plaisant de vivre ces moments avec lui. Quand on est arrivé au club, l'USO était en DH, en sixième division. On avait toujours évoqué que ce serait super que le club remonte un jour en deuxième division avec nous. De toute façon, un club comme Orléans, ce n'est pas possible d'évoluer aussi bas, par rapport à la ville et à l'agglomération, Orléans se doit d'avoir une équipe en deuxième division. Donc c'est un rêve qu'on a caressé tous les deux pendant de longues années et ce match-là (de la montée), je m'en rappelle très bien. C'était contre le Paris FC. Lors de ce match, le stade était plein, ça a été très poignant. Je m'en rappellerai toujours, au coup de sifflet final, la première personne avec laquelle je voulais vivre ce moment-là c'était avec lui. On s'est regardé, on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre et ça a été très poignant. Parce qu'on s'était dit, pendant 10 ou 15 ans, on a réussi à remplir nos objectifs et on a enfin remis Orléans sur la carte du football.

Vous retrouverez la seconde partie de l'entretien le vendredi 12 mars dans 100% USO à 18h15 et sur francebleu.fr.