ENTRETIEN PSG : Romain Mabille de retour à la présidence du Collectif Ultras Paris

Romain Mabille a donc décidé de replonger dans le bain de la présidence du CUP. Deux ans après avoir laissé sa place à Nicolas Boffredo, l'un des membres fondateurs du Collectif Ultras Paris est de nouveau le président du principal groupe de supporters du PSG. Installé dans le virage Auteuil et fort de 2.800 adhérents, le CUP est composé de sept entités. Et malgré quelques tensions apparues ces derniers mois entre certains membres du Collectif, Romain Mabille a été élu à l'unanimité. Son prédécesseur Nicolas Boffredo reste l'un des leaders du Collectif et reprend en charge le secteur animations et tifos.

Âgé de 34 ans, Romain Mabille a été le président du CUP de 2016 à 2020. Son retour intervient dans une période assez brûlante entre la direction du club et ses ultras qui font la grève des chants depuis la nouvelle déconvenue en Ligue des Champions (en mars dernier). Le président du Collectif Ultras Paris a accordé un entretien à France Bleu Paris. Il revient sur les banderoles et le communiqué contre la direction du club, les sifflets contre certains joueurs ou encore le PSG - OM de dimanche soir où il nous confirme que les ultras ne chanteront pas.

Pourquoi ce retour ?

C'est assez surprenant de vous retrouver à nouveau à la tête du CUP, pourquoi ce retour !? "Je vous avoue que dans un premier temps, j'aime ça ! C'est un poste que j'affectionne et j'estime que j'ai un devoir envers les adhérents après mon départ la première fois. A l'époque (2020), Nicolas Boffredo m'a soutenu en prenant la suite et là c'est à moi de l'épauler. J'ai les capacités aujourd'hui de reprendre cette présidence et j'ai la totale motivation. Je vous avoue en 2020, j'avais lâché la présidence avec un peu de frustration car on n'avait pas atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés. Donc on va essayer de repartir sur de bonnes bases et de réussir beaucoup mieux parce qu'on a les capacités pour faire encore mieux que ce qu'on a fait depuis le début, je pense."

Que devient Nicolas Boffredo ? "Bobo garde un rôle central dans le CUP. Il reprend la gestion de toute l'animation, de tous les tifos."

Ce samedi matin dans le journal l'Equipe, il est question d'une scission au sein du CUP, vous confirmez ? "J'aimerais juste préciser que mon élection s'est faite à l'unanimité des groupes représentant le CUP. Après, sûrement que certaines personnes ne sont pas contentes du choix qui est fait. Mais il me semble que ça reste à la marge puisque depuis notre réunion de bureau mercredi, je n'ai pratiquement que des retours positifs. Ce n'est surtout pas une prise de pouvoir de certaines personnes sur d'autres. Le but est de rassembler tout le monde, de représenter tout le monde, de défendre les droits et les intérêts de toutes les personnes qui constituent le collectif. Le but, c'est vraiment de rassembler, d'avoir une parole unique et de pouvoir passer le message de l'ensemble de la tribune."

PSG - OM

Depuis l'élimination du PSG en Ligue des champions le 9 mars dernier, le Collectif Ultras Paris a décidé de faire la grève des chants. Quelle est votre position sur la rencontre de dimanche face à l'OM au Parc des Princes ? "Je le confirme, on sera en tribune mais il n'y aura rien de nouveau. On va rester sur nos positions. On reste sur la même attitude que les matchs précédents pour la simple et bonne raison que rien n'a évolué depuis nos revendications. Il n'y a aucune communication au niveau du club qui a été faite. Pas de pas vers nous, pas d'annonces, pas de pas de remise en question. Au niveau des joueurs, aucun d'entre eux n'est venu vers nous pour discuter ou encore s'excuser. On a fait un communiqué avec des revendications : rien n'a bougé au niveau de la direction du club. On ne sent pas une volonté du club de faire avancer les choses. On reste convaincus du bien-fondé de nos revendications et on reste sur nos positions parce qu'on estime que ce qu'on demande, c'est uniquement le meilleur pour le club. Et en tant que représentant des tribunes, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle."

Votre position - pour certains - est incompréhensible, vous boycottez le match le plus important en Ligue 1 pour les fans du PSG, face au frère ennemi de l'OM ! "J'entends, je peux comprendre et c'est pour cela qu'aujourd'hui on prend la parole et qu'on veut expliquer notre position. PSG - OM est un match important pour nous dans tout ce que ça comporte. Et vous voyez, on est capables de se priver de ne pas chanter pour faire passer nos messages. Ça prouve que le bien-être de notre club compte plus que ce genre de rencontre, on est prêts à passer à côté de ça. Nos revendications, on les considère légitimes et on veut marquer le coup. On espère que nos revendications vont être prises plus au sérieux. C'est triste. On est les premiers dégoûtés de ne pas chanter sur cette fin d'année. On est les premiers contents du dixième titre qui arrive. Sauf que dans la situation actuelle, on ne peut pas se réjouir. On préfère se punir pour le bien du club en espérant que ça change, que de rentrer dans le stade et faire comme si de rien n'était juste parce que c'est Marseille."

On comprend qu'il n'y a aucun dialogue avec la direction en ce moment. Si cette dernière vous contacte dans les heures à venir, est-ce que vous pourriez changer d'avis sur votre attitude à l'occasion du PSG - OM ? "... Je ne sais pas. Ça dépend beaucoup d'eux aussi parce que j'ai l'impression que toute la responsabilité de cette situation est sur nous. Déjà, sachez-le, depuis que j'ai repris la présidence, j'ai adressé un courrier au Président Al-Khelaïfi afin de tenter de renouer un dialogue, pour essayer de trouver des solutions. Parce que nous, on s'étonne, depuis les banderoles, du silence club. Personne n'a pris la parole. Personne n'a essayé d'arranger les choses. C'est un peu la politique de l'autruche où chacun reste de son côté. Mais nous nous battons pour avoir des garanties et terminer ce mouvement. On ne va pas revenir si rien n'a changé, sinon ce mouvement n'aura servi à rien. On est convaincus du bien-fondé du mouvement. Et on est convaincus qu'il y a des choses qu'il faut changer au PSG. On reste sur nos positions, mais on reste totalement ouverts au dialogue et totalement ouverts sur le fait de trouver des solutions. Demain, si on pouvait ramener les gens dans le stade, passer une joyeuse fin de saison en ayant des certitudes sur le fait que l'histoire du club soit respectée... On sera les premiers à retourner au stade, à fêter un titre qui nous tient à coeur et c'est très important pour nous parce que ce n'est pas n'importe quoi. Et on attend juste des éléments pour pouvoir ramener les gens au stade.

Banderoles, communiqué et sifflets

Lors du match PSG - Rennes du 11 février dernier, le CUP a déployé de nombreuses banderoles plus où moins bien senties et perçues sur la direction, la section féminine, contre les joueurs. Avez-vous des regrets à ce sujet ? "Des regrets ? Non, parce que, comme je l'ai dit, dans notre tête la colère est légitime et il n'y a rien a regretter car on reste très mesurés quand même. Quand je vois ce qui se passe dans un grand nombre de stades en France, je trouve qu'années après années, malgré les humiliations sportives et les moments difficiles, les gens se comportent plutôt très correctement. Il n'y a aucune violence. OK, au niveau des revendications, on a été un peu durs mais on est dans les clous parce qu'on sait que tout ce qui pourrait se passer de contraire serait contre-productif. On sait qu'on est attendus au tournant sur notre façon de nous exprimer. J'en profite pour préciser que sur les inscriptions au Parc des Princes ou au Camp des Loges et sur l'épisode Kurzawa (insulté par quelques supporters au camp des loges), ça n'est absolument pas le CUP qui est derrière tout ça. Si on fait des choses ou qu'on fait une action, on le fait en notre nom, on ne se cache pas et je pense qu'on a montré à tout le monde qu'on est assez responsables pour ne pas faire tout et n'importe quoi."

Dans un communiqué après l'élimination face au Real Madrid, vous avez demandé la démission de la direction et de nombreuses choses... Vous pensez que vos revendications sont toutes légitimes ? "C'est vrai qu'on a tapé un peu fort, un peu large sur toutes les banderoles, mais c'est un cri du coeur ! C'est beaucoup de frustration à ce moment-là. Maintenant, on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on l'a demandé que tous les gens dans l'organigramme vont changer. On attend quand même des vrais éléments, des vrais changements. On attend d'être rassurés aussi sur la suite de ce qui va se passer. On sait très bien qu'ils ne vont pas virer tout le monde parce qu'on l'a demandé. Mais il y a de réels problèmes au club, que ce soit sur l'équipe masculine, sur l'équipe féminine, sur les jeunes, sur la gestion commerciale. On attend d'avoir des réponses et des certitudes. On ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Pour ce qui du président Nasser Al-Khelaïfi, on n'est pas fous, on connaît le rôle qu'il a eu dans le retour des supporters au Parc des Princes. Tout le monde s'inquiète de voir qu'il est moins présent. On s'inquiète de voir sa multitude de mandats autres que le PSG, mais attention on n'en a pas fait notre cible prioritaire. Mais à partir du moment où, depuis des années, il y a certaines choses qui ne marchent pas au club, on est obligés de s'étonner et de s'alarmer de certaines choses. C'est tout."

Les sifflets contre Messi et les insultes violentes contre Neymar lors du match PSG - Bordeaux ont été pointés du doigt par la presse mondiale... "Sur les sifflets contre Messi et Neymar, il n'y a pas que le Collectif qui siffle... Il y a une partie du Parc des Princes. Je pense que ce n'est pas personnel contre les joueurs, mais pour ce qu'ils représentent. Ce club empile des stars avec des gros salaires sur le terrain et ça fonctionne plus où moins bien. Exemple avec Neymar, on voit bien que sur le terrain, il ne rend pas ce qu'on lui donne. On regarde les matchs du Brésil et on voit ce qu'il fait à Paris et bien s'est frustrant. Le Neymar qu'on a Paris n'est pas le vrai Neymar ! Et sur Messi, bien évidement qu'on est contents d'avoir Messi au PSG, mais nous on veut un Messi qui fait rayonner le PSG. C'est ça aussi, années après années, on nous annonce des bonnes nouvelles, des grands joueurs, de grandes choses, mais sur le fond, on n'avance pas tant que ça. Il est là le problème."