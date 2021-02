ENTRETIEN - "Quand on se trompe, les conséquences sont plus graves", Théo Vermot, gardien de l'US Orléans

L'US Orléans s'est qualifiée dans la douleur ce dimanche après-midi à Vierzon, 2-1, pour le 6e tour de la Coupe de France et affrontera le Bourges 18 au 7e tour samedi 6 février. Auteur d'une sortie un peu compliquée sur l'égalisation vierzonnaise, le gardien orléanais Théo Vermot, titulaire ce dimanche, revient sur cette épisode et sur ce match dans 100% USO sur France Bleu Orléans. Entretien.

Théo, déjà, vous êtes soulagés d'avoir réussi à vous qualifier ?

Oui soulagé de ne pas aller aux penaltys, parce que c'est un peu la loterie. Même si on était passé au tour d'avant aux penaltys sans trop de soucis face à Montlouis, c'était quand même arrangeant. On est content de la réaction qu'on a eue. C'était un terrain compliqué, une équipe compliquée en face donc on s'en sort, on continue d'avancer et c'est une bonne chose.

Il faut que tu nous raconte cette sortie un peu délicate pour toi, qu'est-ce qu'il s'est passé sur cette égalisation ?

En fait j'ai un jeu comme ça où j'essaye d'anticiper les ballons en profondeur et soulager ma défense pour éviter que l'équipe d'en face finisse ses actions par des centres ou par des face-à-face et là ce qu'il se passe c'est qu'au moment d'arriver sur le ballon j'hésite, je n'y vais pas franchement, je touche à peine le ballon, ce qui ne me permet pas dévier la trajectoire et pour que le joueur adverse puisse la jouer. Déjà, je dois prendre mon pied gauche, je dois tacler surtout que j'étais en avance sur le ballon et que c'est moi qui la touche et que ce n'est pas le joueur. Après on a un peu un manque de réussite parce que le joueur adverse a le temps de centrer. Il met un bon centre et celui qui marque est bien placé. Ce sont les risques de mon jeu, voilà. Après, ce n'est pas parce qu'il s'est passé ça que je vais arrêter de jouer comme ça. On ne peut pas toujours réussir, on a le droit de se tromper et c'est clair que, quand on est gardien, si on se trompe, les conséquences sont plus graves que quand c'est un joueur de champ.

Est-ce que tu as gardé cette erreur en tête tout le match ou tu es vite passé à autre chose ?

Forcément ça joue parce que, en tant que gardien, on n'a pas les ballons qui arrivent juste après pour se remettre en confiance donc forcément quand le jeu est en corner en face pour nous, on a le temps de penser à ça, d'y réfléchir mais bon, il faut avoir la faculté de se remettre dedans et d'oublier. De se dire OK j'ai fait ça, maintenant c'est fini, c'est passé, on ne peut pas revenir en arrière et je vais rattraper mon erreur et réussir à contribuer à la bonne performance de mon équipe.

Parce que finalement c'est l'un des seuls ballons que tu as du match. Difficile de se mettre dedans quand il y a ce but-là...

C'est la difficulté de notre poste, il y a peu de choses à faire et il faut qu'on le fasse bien. Quand on fait quelque chose de moins bien, ça se voit directement.

Tu seras à nouveau dans la cage ce samedi pour le 7e tour, c'est une bonne nouvelle pour que tu continues à jouer ?

Oui ça me permet de jouer, d'enchaîner, de ne pas trop réfléchir et de ne pas trop penser, même si je ne suis pas comme ça, je ne vais pas me tourmenter des jours et des jours. C'est fait, c'est passé, j'ai analysé le pourquoi et ce que j'aurais dû faire. Donc ça me permet d'enchaîner, c'est bien et on va essayer de garder la dynamique de victoire qu'on a en ce moment et on va essayer de ne pas perdre.