ENTRETIEN. Stade Rennais : Cesar Arghirudis explique en détail le fonctionnement de la cellule analyse

Ce n'est pas la recrue la plus connue de l'intersaison côté rennais : Cesar Arghirudis est arrivé cet été sur les bords de la Vilaine, en provenance de Saint-Etienne, pour remplacer l'analyste Rudy Cuni parti rejoindre Julien Stéphan à Strasbourg. Cesar Arghirudis est le nouveau responsable de la cellule analyse au Stade Rennais. Quel est le rôle de cette cellule, comment travaille-t-il au quotidien, quelle organisation les jours de match, quelles sont les demandes de Bruno Genesio et de son staff ? Le fils de l'ancien attaquant du RC Lens Romain Arghirudis s'est livré dans un long entretien à France Bleu Armorique.

Son parcours

France Bleu Armorique : Qu'est ce qui vous a amené vers le foot pro ? Je sais que vous avez un papa qui a été footballeur, qui est resté dans le monde du foot pendant quelques années.

Cesar Arghirudis : C'est ça. J'ai mon père qui était ancien professionnel, avec quelques sélections en équipe de France. Ensuite, il a eu une carrière de dirigeant et pour finir, agent de joueurs. Donc voilà, depuis tout petit, je baigne là-dedans, que ça soit à mes débuts en tant que joueur et après, où il y a eu cette volonté de vouloir entraîner et j'ai passé mes diplômes d'entraîneur il y a quelques années maintenant. Je pense aussi que c'est quelque chose qu'il aurait eu envie de faire à l'époque. Il n'a pas saisi l'opportunité et ça peut être un regret pour lui. Et dès qu'il allait voir des matchs, je le suivais sur les déplacements parce que il avait des joueurs à aller voir, je faisais les déplacements avec lui. Je le suis depuis tout petit et c'est sûrement pour ça que j'ai fait et entamé cette carrière aussi dans l'entraînement et dans l'analyse.

FBA : Comment vous êtes arrivé dans le métier ? Qu'est ce qui vous a amené à avoir vos premiers postes dans le football ?

Cesar Arghirudis : Par les études, et le fait de jouer aussi à un bon petit niveau : en U19 nationaux, et un petit peu en CFA 2 à l'époque. À un moment donné, je me suis demandé "qu'est ce que je peux faire plus tard ?" Et je me suis tourné vers le métier d'entraîneur. Donc j'ai passé mes premiers diplômes à 19 ans. J'ai commencé à entraîner des équipes à 19 ans. Et je me suis dit "voilà, je ne suis pas dans une structure professionnelle, je suis dans le milieu amateur, il faut aussi gagner sa vie." J'ai cherché un peu et je suis tombé sur ce métier d'analyste qui était quasiment nouveau à l'époque, il y a maintenant 10-15 ans. Et c'est en tombant sur les premiers diplômes d'analyse tactique dans le milieu collectif que j'ai eu envie d'aller dans cette voie là. Et après, je me suis lancé vraiment là dessus en passant des diplômes universitaires dans le Nord, parce que je suis à la base originaire du Nord.

FBA : Vous arrivez de l'AS Saint-Etienne. Comment s'est jouée votre arrivée à Rennes? On sait qu'il y a eu le départ à votre poste de Rudi Cuni, qui a rejoint Julien Stéphan à Strasbourg. Comment se sont passé les contacts avec le Stade Rennais ?

Cesar Arghirudis : C'est un peu improbable à la base ! Moi, j'étais à Saint-Etienne et cela s'est fait en trois ou quatre jours cet été, après avoir eu des échanges avec le coach et Flo Maurice. Ça a été un challenge pour moi hyper intéressant, même si à Saint-Etienne, j'ai connu aussi la Coupe d'Europe et une finale de Coupe de France. J'ai pu mettre des choses en place depuis 8 ans là-bas. Mais le Stade Rennais, je n'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps. C'est une grosse opportunité pour moi d'évolution. Donc, cela s'est fait très vite et on a eu des très bons échanges avec avec Florian et le coach.

Son travail au quotidien

FBA : Quel est votre rôle au quotidien? Parce que vous l'avez dit, c'est un poste assez nouveau dans le football, ça fait quelques années qu'on parle de plus en plus d'analyses, de "data", qu'on utilise de plus en plus ces données statistiques avancées.

Cesar Arghirudis : Le quotidien, c'est l'analyse du jeu. Je pense qu'avec mes collègues, dans les autres clubs, on n'aime plus trop le terme "d'analyste vidéo". Pour nous, la vidéo, c'est l'outil. La vidéo, c'est un outil, mais notre vrai métier, c'est l'analyse du jeu, que ce soit l'adversaire ou que ça soit notre propre équipe. Le quotidien, c'est l'analyse des adversaires sur le plan du jeu, la stratégie, les coups de pied arrêtés et ensuite l'amélioration de notre propre équipe.

FBA : Comment il est organisé, ce département d'analyse à Rennes ? Vous travaillez tout seul où il y a du monde quand même autour de vous ? Qui sont vos collègues de travail au quotidien ?

Cesar Arghirudis : Oui, il y a du monde. On a une cellule ou un département, on l'appelle comme on veut, d'analyse. J'ai avec moi Nathan Vialettes, qui est là depuis trois ans, et ensuite Thomas Bellec, un deuxième analyste qui est là depuis deux ans et qui a en plus un profil "data". Deux profils différents et on se complète bien. Je peaufine tout ça, le travail qu'on doit générer au quotidien. Il faut apprendre à se connaître. Ça fait trois ou quatre mois que je suis là, mais ça se passe bien, il y a beaucoup de travail à effectuer, donc c'est très intéressant.

FBA : Il y a eu aussi le recrutement d'un data scientist, Vignesh Jayanth. Quel est son rôle ?

Cesar Arghirudis : Dans un premier temps, il a un travail sur le recrutement. Ensuite, l'objectif au niveau du projet qu'on a au club, c'est qu'il ait une activité sur le groupe professionnel, sur le recrutement et également sur la préparation physique : sur les données de performance physique par exemple pour savoir comment travailler individuellement. Il aura aussi un rôle technico-tactique, c'est un ensemble qui peut regrouper au final un peu tous les secteurs, pour qu'on ait nos propres analyses à nous. Qu'on ne se fie pas uniquement à des sociétés externes. Là, on a nos propres définitions, nos propres algorithmes pour pouvoir avancer, que ce soit dans le recrutement, sur l'analyse et l'étude du championnat au quotidien.

FBA : Quels sont vos outils, vos moyens ? Vous le disiez, il y a aussi des sociétés externes. Vous travaillez avec StatsBomb notamment, un partenaire très reconnu dans le milieu de la donnée dans le foot professionnel. Quels sont les moyens, les outils que vous avez au quotidien ?

Cesar Arghirudis : Il y a plusieurs outils. Cet été, on a acheté un drone pour pouvoir capter les images d'entraînement, utile également pour pour les stages de pré-saison. Idem au niveau du stade : on a des caméras automatiques qui suivent l'ensemble des joueurs sur le terrain. De plus en plus de clubs sont outillés de cette manière là. On a des logiciels qui permettent de séquencer, coder tous les matchs, que ce soit en semaine ou que ce soit en "live" pendant les rencontres. Et puis après, on a tous ces outils de data donc, où on fait appel à des sociétés extérieures qui nous permettent d'avoir accès à des données. La force, et l'avantage aussi du club, c'est d'être bien staffé. Ce qui nous permet de faire nos propres analyses, nos propres statistiques, de ne pas être que sur l'utilisation. On fait à notre sauce et ça convient bien à tout le monde.

FBA : Justement, est ce que le Stade Rennais est un club bien équipé par rapport aux autres clubs européens de Ligue 1 ? Est-ce que c'est un club en avance, dans l'air du temps sur les données et l'analyse ?

Cesar Arghirudis :Oui, on va dire qu'on est dans l'air du temps. Moi qui ai connu Saint-Etienne, et on sait aussi ce qui se fait dans les autres clubs, Rennes fait partie du top 5 ou 6 français en termes de staff. On peut se comparer à des clubs comme Lille, comme Lyon, Montpellier, Paris ou Marseille également. On fait partie de ce top 5, top 6, en termes de staff. Maintenant, on est 3 personnes et ce métier de responsable de département analyse prend plus de plus en plus d'ampleur. Il y a d'autres clubs où ces métiers là émergent. On ne va pas dire qu'on est en avance, mais on est dans ce qui se fait de très bien en Ligue 1 et en Europe.

FBA : Ce n'est pas encore Brentford ou Midtjylland* pour prendre des exemples de clubs qui ont beaucoup misé sur la data et sur l'analyse ?

Cesar Arghirudis : On en est pas loin, je pense. Après, ils arrivent encore à décortiquer certains domaines spécifiques, comme les coups de pied arrêtés. On peut parler de Nicolas Jover, qui était analyste à Montpellier, qui est passé ensuite à Brentford en tant qu'analyste des coups de pied arrêtés. Et il a pu avoir une belle opportunité de rejoindre Pep Guardiola à City. Et depuis cet été, il a rejoint Arteta à Arsenal, toujours en tant que responsable des coups de pied arrêtés. Ils vont encore un peu plus loin dans les staffs.

FBA : Qu'est ce que vous demandent Bruno Genesio et son staff? Quels sont les axes prioritaires du travail qui est demandé à cette cellule analyse ?

Cesar Arghirudis : La majorité de notre travail, ça va être l'analyse de l'adversaire, la connaissance de notre prochain adversaire. Il y a énormément de travail à effectuer, que ce soit sur l'analyse de tous les derniers matchs de notre adversaire, l'analyse des buts marqués et encaissés, les coups de pied arrêtés, les stratégies de jeu... Donc ça demande un gros travail à effectuer et ensuite, il y a le travail sur notre propre équipe, que ce soit après un match sur les débriefs, ou sur le travail en direct pendant le match. Donc voilà le plus gros travail qui est demandé. Ensuite, à certains moments de la saison ou de la semaine, il peut y avoir des demandes plus particulières, que ce soit sur une individualité ou autre chose.

FBA : Sur Lyon, par exemple, est-ce qu'il y avait des choses que vous aviez vues peut-être avant, et qui vous ont permis cette performance exceptionnelle (victoire 4-1, NDLR) ?

Cesar Arghirudis : C'est facile à dire maintenant, après avoir eu ce résultat là. Mais oui, on a pu détecter certaines choses, essentiellement les demi-espaces côté gauche et côté droit de Lyon, autour de leurs milieux, même s'ils ont changé de système contre nous, où ils ont mis une sentinelle. Mais le fait d'avoir ces espaces là autour de la sentinelle, c'est des choses qu'on a pu détecter, où on a insisté sur la préparation à l'entraînement et ça a plutôt bien marché, surtout en première mi-temps.

FBA : On comprend mieux les déplacements sans ballon de Benjamin Bourigeaud depuis l'aile pour parfois se rapprocher de l'axe face aux Lyonnais.

Cesar Arghirudis : C'est ça, après il y a plusieurs façons d'exploiter ces "demi-espaces", ces "carrés", peu importe comment on les appelle, que ce soit une projection d'un milieu, un excentré qui vient occuper ces espaces là, où encore un attaquant qui va décrocher... On parle de jeu combiné. Et ensuite, ce sont surtout les joueurs qui ont fait la différence. Donc félicitations à eux !

FBA : Qu'est ce que Bruno Genesio vous dit sur les "data" ? Dans une interview récente à Ouest-France** il disait évidemment les utiliser, mais en mettant un bémol, en expliquant qu'elles ne pouvaient pas, seules, remplacer l'humain. Vous partagez cette vision de Bruno Genesio ?

Cesar Arghirudis : Je partage totalement. En fait, il faut un juste milieu dans tout. La data, pour nous, c'est un outil sur lequel on se repose et sur lequel le coach se repose. On l'utilise bien. Après, c'est à nous dans l'analyse, de trouver un juste milieu. On ne met pas de frein, mais il faut ce juste milieu. On n'a pas des œillères à être uniquement sur la data. Effectivement, il faut voir les matchs, que ce soit en vidéo, que ce soit en déplacement. Là, on a la chance aussi d'avoir une région où il y a pas mal d'équipes. Là, par exemple on a la chance de jouer samedi soir. Il y a Angers-Lorient dimanche. Lorient est un de nos prochains adversaires, donc on a la chance de pouvoir aller les voir en direct.

FBA : Donc rien ne remplace le direct vu du stade ? Est-ce qu'on voit plus de choses comme ça en direct que sur une vidéo de match sur laquelle on a travaillé ?

Cesar Arghirudis : De moins en moins, parce qu'avec les captations d'images auxquelles nous on a accès, on a des plans tactiques que les gens à la télé n'ont pas. On peut tout voir sur une image maintenant. Après, effectivement, c'est toujours plus intéressant de les voir dans les stades parce qu'on a le ressenti, le ressenti de l'intensité du match, la vitesse d'un joueur qu'on n'a pas forcément en vidéo. Après, quand c'est de la Ligue1, on y est habitué quand même. Là, ça fait ma neuvième saison en Ligue 1, donc je suis un peu moins étonné ou surpris quand on joue un match le week end. Par contre, on peut l'être sur des matchs européens, mais là encore, on a pu se déplacer avant.

FBA : Avant Mura vous aviez pu vous déplacer pour aller les voir ? Parce que c'est une équipe qui peut être plus "surprenante" parce qu'on a moins l'habitude de la voir.

Cesar Arghirudis : Mura on ne s'était pas déplacé. On s'était déplacés pour Rosenborg, par exemple, pour le barrage. Mais oui, on peut être surpris par une ou deux individualités, ou alors on a fait un focus sur un joueur et au final, il est encore meilleur que ce qu'on avait prévu. Donc, on n'est pas vraiment surpris négativement. Mura ça me fait penser au numéro 21, par exemple, le central droit (Zan Karnicnik, NDLR), qui a été très intéressant. On l'avait vu en vidéo, mais le voir en vrai, du coup, ça nous conforte sur le fait que oui, c'est effectivement un bon joueur de cette équipe.

FBA : Alors je ne sais pas si Karnicnik va être une nouvelle cible de recrutement du Stade Rennais, mais la cellule d'analyse, elle travaille aussi sur cet aspect recrutement ?

Cesar Arghirudis : Il y a aussi une cellule analyse au niveau du recrutement. Il y a le data scientist qui y travaille également, il y a aussi Aurélien Gaillard, qui a un profil data, qui travaille avec Florian Maurice. Donc ils ont aussi une cellule avec Jérôme Bonnissel. Après ce sont des échanges au quotidien grâce à la présence de Florian Maurice auprès du groupe pro. Mais moi, personnellement, j'ai moins de temps de travail sur le recrutement. La cellule est là aussi très bien staffée. Mais c'est une autre partie.

FBA : On a parlé de Brentford, de Midtjylland, on peut même rajouter Toulouse cette saison, qui a fait un recrutement quasiment basé seulement sur la data. Aujourd'hui à Rennes, on a quand même encore une part d'humain sur le recrutement ?

Cesar Arghirudis : On fait partie, je pense, des clubs où il y a cette part d'humain, de voir les matchs, de ne pas recruter ou de ne pas analyser une équipe, un joueur, que sur la data, on n'est pas dans ce profil là.

FBA : Quelle part de travail vous avez dans la semaine entre l'analyse de l'adversaire et celle de votre propre équipe, de sa performance?

Cesar Arghirudis : Il faut réussir à jongler là-dessus. Du coup, on a de l'avance sur la préparation des adversaires. C'est à dire qu'on est sur une à deux semaines d'avance sur l'analyse de l'adversaire et ça nous permet de prendre du temps en début de semaine, même le soir de nos propres matchs et de pouvoir travailler là dessus.

Son rôle sur les matchs du Stade Rennais

FBA : Et ça va nous amener maintenant à votre travail en match. C'est un moment important de votre semaine, évidemment. Comment ça se déroule déjà un match pour vous ?

Cesar Arghirudis :Déjà, la journée du match il y a la causerie du coach et la mise en place du plan de jeu auprès des joueurs. Il y a une causerie à mettre en place, le coach est friand de l'analyse vidéo, donc on est travaille sur des images pour sa causerie, généralement deux heures à peu près avant le match. Ensuite, à une heure du match, on récupère la composition de l'équipe adverse. Là, très rapidement, on doit vite savoir la mise en place du système de l'adversaire, savoir si ils sont dans ce qu'ils font d'habitude, ce qui change, on s'adapte à ça. Ensuite, il y a un travail individuel, on crée des fiches individuelles qu'on expose dans les vestiaires, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ça permet à nos propres joueurs d'avoir des informations faciles à lire tout de suite dans le vestiaire. Que ce soient les pieds forts, la taille, l'âge, deux ou trois données statistiques sur le joueur.... Nos attaquants peuvent lire les infos sur leur défenseur direct etc.

FBA : Les joueurs sont friands de ça ? Est-ce qu'ils y vont un peu à reculons ou est ce qu'ils viennent à vous pour demander ce que vous avez sur leur défenseur direct ?

Cesar Arghirudis : De plus en plus. Maintenant, dans les nouvelles générations, ils sont demandeurs. Il y a des exemples à Saint-Etienne, ou effectivement, les plus anciens il y a quelques années, ceux qui ont vécu leur carrière sans ce genre de chose, eux n'étaient pas forcément demandeurs. Ils pouvaient se dire "on a été bons sans ça nos trois ou quatre dernières années, donc pourquoi changer ?" Mais ils étaient quand même à l'écoute. Et là, les générations de maintenant, ils sont demandeurs. Et je trouve que plus on arrive à un haut niveau et plus ils sont demandeurs et plus ils sont friands de ça.

FBA : C'est ce qui fait la différence entre le joueur de haut niveau et le joueur de très haut niveau ?

Cesar Arghirudis : Je pense. J'ai toujours vu les joueurs de niveau international être les plus demandeurs et il n'y a pas de secret : les détails sont pris en compte. Et à Rennes, on a une une équipe qui tend à viser le haut de tableau, et à avoir beaucoup de joueurs de niveau international.

FBA : Il y a un joueur en particulier ici à Rennes, qui est dingue de stats et qui vient vous voir souvent ?

Cesar Arghirudis : Pas particulièrement. Ils sont beaucoup. On peut citer Kamaldeen (Sulemana, NDLR) et Biggy (Birger Meling, NDLR), qui ont cette habitude d'avoir des infos au niveau de leurs adversaires directs. Les joueurs de couloir aiment savoir qui ils vont avoir en face d'eux. Est-ce que ce sont des joueurs rapides, des joueurs d'espace ou de pied, des faux pieds, ou des joueurs qui débordent ? Les joueurs de couloir en général aiment avoir ce genre d'informations. Et pour en revenir aux jours de match, on met ça en place avant le match dans le vestiaire, on donne les dernières infos avec les adjoints. C'est un travail collectif, je ne suis pas tout seul à avoir ces infos. Les adjoints aussi travaillent là dessus. On est plusieurs à donner des informations si besoin. Et ensuite, pendant le match, je suis en général selon les stades, en tribune de presse. C'est souvent ma position avec Nathan, qui fait tous les matchs avec moi, et Thomas qui lui nous aide en plus à domicile.

FBA : Justement, pendant le match, vous êtes à la vidéo et on a aussi besoin de vous à la mi temps, et il faut faire vite. Ça ne doit pas être simple à la fois d'analyser une mi-temps et de faire un montage vidéo ? Expliquez nous.

Cesar Arghirudis :Je suis en relation avec Dimitri Farbos, du début jusqu'à la fin du match. Et l'objectif, c'est de vite s'adapter. Si on est surpris par l'adversaire ou s'il y a un thème en particulier ou une zone où on se fait avoir, on essaye de vite réagir. En général, je conforte le ressenti qu'ils peuvent avoir sur le banc. Si c'est un match où on a un peu plus la possession, on va être sur "qu'est ce qu'on peut mieux faire ou qu'est ce qu'on ne fait pas assez ?" Si on est sur un match où l'adversaire a un peu plus de possession, où ils nous ont mis en danger, on se demande "qu'est ce qu'ils ont fait pour nous mettre en difficulté ?" Et là, ça va être un retour plutôt défensif. On n'est pas que sur notre propre équipe ou que sur l'adversaire. C'est selon le scénario du match, les 15 premières minutes, "qu'est ce qui peut nous mettre en danger ou comment nous, on peut mieux mettre en danger l'adversaire?" Et ensuite, c'est de la communication pendant longtemps. Pendant le match, c'est Dimitri qui a l'oreillette, mais le coach peut lui donner une information qui m'est remontée. Et ensuite, par ces échanges là, on fait une mini-analyse que je propose ensuite au coach à la mi temps. Donc je descends un peu plus tôt à la mi temps pour pouvoir lui proposer ça. On est équipés d'écrans à domicile. On l'est aussi à l'extérieur avec des vidéoprojecteurs portables, des toiles qu'on peut mettre dans les stades. Dans 95% des stades on a toujours un retour vidéo. Ça permet au coach de s'appuyer là-dessus sur le côté tactique et ensuite d'être plus dans le côté motivationnel et mental.

FBA : Hors micro vous me disiez aussi que la transmission était fondamentale dans votre travail.

Cesar Arghirudis : C'est pour moi sans doute le plus important. On ne peut pas dire à quel pourcentage on est impactant sur un résultat positif ou négatif. On restera toujours les hommes de l'ombre, et ça nous convient comme ça, mais le plus important c'est la transmission. On a beau faire le meilleur travail possible, si on a pas bien transmis une information au staff, au coach, aux adjoints et ensuite aux joueurs, ça peut mal se passer sur le terrain et on peut être déçu. C'est important de bien travailler, mais c'est tout aussi important de bien transmettre.

FBA : C'est de la pédagogie en fait, vous êtes un peu des enseignants ?

Cesar Arghirudis : Si on donne trop d'infos, le coach ou les joueurs peuvent s'y perdre, si on donne les mauvaises ça peut mal se passer sur le terrain, par contre si on vise tout juste c'est très bien, mais encore une fois si on ne transmet pas bien, que ce soit sur les data ou par la vidéo, ou via une causerie, peu importe le moyen de transmettre, c'est ce qui est le plus important pour que derrière les joueurs mettent ça bien en place sur le terrain.

FBA : Est ce que ça vous arrive parfois de ne pas être d'accord sur une analyse avec le staff qui est au bord du terrain ?

Cesar Arghirudis : Très, très rarement. Souvent on conforte les choses ou bien j'apporte quelque chose en plus. Le plus dur dans l'analyse, c'est le curseur d'importance. Qu'est ce qui est important ou pas important sur l'analyse d'un adversaire ? On pourrait parler du football en général : "ils jouent vertical, mais en même temps, ils ont de la possession, tel positionnement nous embête"... Mais du coup, est ce que c'est important d'y porter attention ou pas ? Et ça peut différer là dessus. Et après, c'est le coach qui décide. Moi, je lui apporte des choses, mais en général comme il y a eu déjà ces échanges là à la mi temps, on est presque d'accord sur ce qu'on veut montrer aux joueurs au final.

FBA : Et quelle est l'importance de votre travail dans les bons retours de mi-temps du Stade Rennais? Cette saison, on a souvent vu un Stade Rennais assez bien entamer la deuxième période. Il y a le discours du coach, mais ce travail entre aussi en jeu, on imagine.

Cesar Arghirudis : Oui, je pense que c'est ça : le fait de s'appuyer sur ce qui a pu être moyen ou à mieux faire en première mi temps, le fait de s'appuyer sur des images, et je pense que toutes les équipes ne font pas ce genre de retour à la mi temps. Le fait que les joueurs se voient à l'écran deux minutes après avoir joué, je pense que tout de suite, que ça soit inconscient ou pas, on peut améliorer notre jeu de position offensivement ou les choses qui défensivement n'ont pas été. Si on a des intervalles qui n'ont pas été assez fermés, etc... Ce retour à la mi-temps par le coach, il est primordial pour pour la deuxième mi-temps.

FBA : Qu'est ce qu'un expert de l'analyse comme vous, diplômé, voit qu'un profane ne peut pas voir?

Cesar Arghirudis : J'ai peut être plus envie de parler de d'émotions. En fait, c'est notre boulot, du coup on se détache des émotions. Que ce soit un supporteur ou une personne lambda qui regarde la télé, déjà, il n'a pas accès à ce genre d'angles de vue. Il ne peut pas tout voir. Et ensuite c'est les émotions. On est supporteur de telle équipe ou de tel joueur, donc on va voir peut-être que les bonnes choses. Ou une bonne situation va être détectée par la personne lambda et nous, peut être qu'on va voir que l'on aurait pu mieux faire, même sur une situation pas trop mal, une occasion, on aurait peut-être pu encore mieux faire pour pouvoir vraiment marquer un but, par exemple. Ce sont des détails. On parlait de jeu de position, notre excentré qui vient à l'intérieur : tout ça, ce n'est pas forcément détecté par l'œil d'un supporteur ou autre. Derrière tout ça, il y a énormément de travail en vidéo ou en semaine par les adjoints et le coach.

FBA : On sait que Bruno Genesio revoit les matchs, évidemment. Vous aussi, est-ce que ça vous arrive en revoyant une rencontre de vous dire que vous vous êtes trompé sur l'analyse à chaud ?

Cesar Arghirudis : Je ne pense pas, c'est plus sur le ressenti. On a un ressenti à chaud qui peut être différent quand on le revisionne, que ce soit avec les discussions qu'on a pu avoir dans le vestiaire, ou en lisant certains articles dans les médias, et nous on revoit le match...

FBA : Et vous vous rendez compte qu'on dit n'importe quoi ? (rires)

Cesar Arghirudis : Non, on ne va pas aller jusque là, mais c'est plus sur un ressenti, sur des périodes. On se dit "bon, on a eu une deuxième mi-temps très moyenne" et en la revoyant, on peut se dire "non c'est plus une période d'un quart d'heure où ça a été un peu plus compliqué pour nous." Un peu comme le match de Lyon au final, dans les moments un peu plus compliqués en deuxième mi-temps, en fait on a ressenti un esprit collectif et défensivement, le bloc a été très, très costaud. Et en plus, on marque dans le temps faible. Donc au final, la période un peu plus compliquée est en fait une bonne période parce que défensivement, ça a été intéressant et on n'a pas pris de but à ce moment là.

* Brentford (Premier League) et Midtjylland (Danemark) ont obtenu des résultats exceptionnels après avoir fait le choix d'investir prioritairement sur l'analyse scientifique de données. Lire "Brentford-Midtjylland, petits paris entre amis" So Foot, Août 2016.

** Stade Rennais. Bruno Genesio : « Ne se baser que sur les data, à mon goût, c’est une erreur »