ENTRETIEN - Stade Rennais. Flavien Tait : "J'ai appris à encaisser les critiques"

Arrivé à Rennes à l'été 2019, Flavien Tait rayonne depuis six mois et l'arrivée de Bruno Genesio. L'ancien joueur du SCO Angers vient de signer face à Paris l'un de ses meilleurs matchs en Rouge et Noir. Le milieu de terrain s'est livré dans un entretien accordé à France Bleu Armorique.

Depuis l'arrivée de Bruno Genesio, il est le dépositaire du jeu rennais. Flavien Tait, en pleine confiance après des débuts compliqués en Rouge et Noir, a accordé un long entretien à France Bleu Armorique pendant cette trêve internationale. Détendu, souriant, il s'est livré en toute franchise sur ses premiers mois difficiles, son jeu, celui de l'équipe, les critiques, et son bonheur d'être à Rennes. Toujours avec à-propos, comme sur le terrain. Entretien.

France Bleu Armorique : Vous êtes sans doute dans la meilleure période de votre passage au Stade Rennais en ce moment. Pour commencer, j'ai envie qu'on revienne sur vos débuts ici parce qu'ils sont, je pense, importants aussi dans votre construction : quel regard vous portez maintenant sur ces débuts contrariés? Avec notamment ce carton rouge lors du premier match face à Montpellier...

Flavient Tait : Le regard est simple. Ce rouge m'a mis en difficulté par rapport à la confiance, ce n'est jamais un bon signal. Il y a aussi eu les blessures, le fait de ne pas avoir temps de jeu. Et quand j'en avais, je n'étais pas performant parce que moi, il faut que tout soit réuni pour que je me sente bien. Et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. C'est pour ça que mes débuts ont été compliqués. Mais en dehors de ça, j'ai toujours travaillé. Même si vous ne le voyiez pas, j'ai beaucoup travaillé en dehors du terrain. Je n'ai jamais lâché et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis là.

France Bleu Armorique : Comment vous l'avez vécu sur le plan personnel, ce moment là? Parce qu'on est parfois critiques avec le footballeur, mais il y a un humain derrière.

Flavient Tait : Ça a été dur. Ça a été des moments pas faciles parce que quand on nous attaque, on blesse aussi notre famille, parce que notre famille est aussi déçue de nous voir dans cet état là. Il y a eu beaucoup de critiques, mais c'est normal. Ça fait partie de la vie d'un footballeur. C'est pour ça que quand je me sens bien et que j'enchaîne les bonnes performances, vous ne me voyez pas m'enflammer, me jeter des fleurs. Je ne suis pas comme ça parce que je sais comment j'ai commencé ici. Je reste toujours concentré sur le travail, même si des fois, je savoure quand même mes performances. Mais voilà, je me projette assez vite sur les prochaines rencontres.

France Bleu Armorique : Vous parliez de l'aspect des proches, notamment. On pense à votre compagne, elle l'a mal vécu ? C'était comment à la maison, à cette époque là ?

Flavient Tait : Elle a été fantastique, parce qu'elle ne m'a jamais rien montré, alors que parfois j'ai été de mauvaise humeur, tout simplement parce que ça n'allait pas au travail. Donc à la maison ça a aussi un impact. Elle a toujours eu les mots justes, le bon soutien envers moi. Et puis il y a les enfants qui te font relativiser. Quand je rentrais à la maison, il y avait aussi des choses qui me faisaient du bien. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est... (il cherche ses mots)

France Bleu Armorique : Les critiques des supporteurs ?

Flavient Tait : Oui, ça a été dur dans le sens où ils n'ont pas été forcément patients avec moi. Mais après, je peux comprendre. Il y a eu un transfert, il y a des attentes, mais c'était nouveau pour moi : je franchissais un nouveau palier, dans tous les sens du terme, que ce soit le football, sur l'aspect médiatique... Et peut-être que ce carton rouge n'était pas anodin par rapport à ça, peut-être que j'étais un peu tendu à ce moment là. Je ne sais pas, c'était l'envie de trop bien faire sans doute. Il y avait aussi le fait que je sois loin de ma famille parce que je n'avais pas encore mon logement. Toutes ces choses là m'ont peut-être un peu tendu au fond de moi et ont fait que j'ai craqué. Mais dans ce moment, le principal, c'est de se rappeler d'où l'on vient, des gens qui nous entourent, d'être avec eux à cent pour cent, puisqu'eux ont un soutien inconditionnel envers toi. Après, les critiques, maintenant j'ai appris à les encaisser parce que c'était aussi une première pour moi : avant, je n'avais pas été critiqué. Il y avait beaucoup de choses nouvelles, donc il fallait un petit temps d'adaptation, comme d'hab' (il sourit). Il est passé, ça y est !

France Bleu Armorique : Comment s'est passée votre intégration avec le groupe ? Dans la ville aussi ?

Flavient Tait : La ville, ça a été compliqué parce que je crois que j'ai fait six, sept mois et après il y a eu le covid, donc la ville, je n'ai pas pu trop la découvrir à ce moment là. Ça a été compliqué pour tout le monde, mais là, maintenant, je suis totalement intégré à Rennes. Le groupe, ça s'est toujours très bien passé. Il y a toujours eu une très belle ambiance, avec des très bons mecs et des joueurs que je connaissais auparavant à force de jouer contre eux. C'était plus facile, mais il y a jamais eu de problème de ce côté là.

France Bleu Armorique : Sur la ville, Adrien Hunou disait récemment dans une interview à Ouest -France qu'il avait "vécu la ville". Est ce que c'est votre cas aussi maintenant, depuis qu'on est sortis du covid, vous avez l'impression de la vivre, de la découvrir, de rencontrer peut être des gens hors du football, ce genre de choses?

Flavient Tait : Oui, c'est important. Après, je suis quand même très casanier, on ne va pas se cacher, mais j'aime bien faire des choses. Par exemple, après les matchs avec ma compagne ou avec d'autres joueurs, on aime bien manger ensemble, même dans la semaine, si on peut on va se réunir tous ensemble. Ça fait partie de la vie d'un groupe en dehors du football.

France Bleu Armorique : Vous diriez qu'il vit bien ce groupe?

Flavient Tait : Super bien. Il vit super bien. On l'a vu dans les mauvais moments : on est toujours resté nous mêmes, rien n'a changé et je trouve qu'on a vite inversé la tendance. Donc ça prouve que le groupe marche dans la bonne direction.

France Bleu Armorique : Votre déclic, vous, il vient aussi du terrain? Il y a l'arrivée de Bruno Genesio qui change un peu tout.

Flavient Tait : Oui, elle change tout parce qu'il m'a fait enchaîner les matchs et il m'a donné sa confiance dès le départ, c'est sûr que ça a changé pas mal de choses.

France Bleu Armorique : Le replacement, le repositionnement dans l'axe, a joué également ?

Flavient Tait : Oui, il a vu que je me sentais bien dans l'axe, que je pouvais apporter certaines de mes capacités dans l'axe. Et aujourd'hui, je pense qu'il en est content. C'est le principal.

France Bleu Armorique : Justement, votre jeu dans l'axe que l'on voit peut-être sous son meilleur jour depuis ces dernières semaines, on l'a vu notamment contre le PSG, d'où ça vous vient, cette façon de vous mettre quasiment tout le temps dans le sens du jeu ?

Flavient Tait : Quand j'étais plus jeune, on me disait souvent que j'étais un créateur. Ce sont mes coachs qui le disaient, pas moi. Peut être que ça vient de là, s'ils le disaient c'est peut être qu'il y avait une raison. Sans doute que ça vient aussi du fait que j'essaie toujours de me porter vers l'avant, de faire des décalages, d'essayer de mettre dans les meilleures dispositions les joueurs qui sont devant moi. Pour moi, c'est essentiel.

France Bleu Armorique : On l'a vu face à Marco Verratti et Idrissa Gueye...

Flavient Tait : (il coupe) Je l'avais déjà fait l'année dernière contre Paris. C'était à huis-clos donc c'était différent. Mais j'avais fait aussi un très bon match. Se confronter aux meilleurs, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant pour nous les joueurs. Moi, je regarde beaucoup de matchs, je regarde presque tous les matchs et quand je regarde, j'observe forcément les grands joueurs : ce qu'ils font, comment ils se déplacent. J'essaie de m'imprégner de tout ça, mais après mon style à moi, c'est le style Flavien Tait (il rigole), c'est le style plutôt box to box.

France Bleu Armorique : Oui, parce que vous avez aussi cette capacité de récupérer le ballon, de vous battre pour l'équipe...

Flavient Tait : Et de me porter vers l'avant, d'essayer d'être le plus dangereux possible, de créer des décalages, d'être propre techniquement, d'orienter le jeu... C'est ce que nous demande le coach, donc il faut le faire.

France Bleu Armorique : Vous disiez "je regarde les grands joueurs". Quels sont ceux qui vous inspirent ?

Flavient Tait : Verratti, je l'ai regardé pas mal de fois. Je l'avais même regardé dans la semaine. J'ai vu ses sorties de balle contre Manchester City. Il avait été monstrueux dans ce registre là. Après, quand je regarde les matchs, je ne regarde pas forcément un joueur. Je regarde la rencontre, et je me dis qu'avec tel ou tel joueur, peut être que j'apprendrais des choses parce qu'ils ont des caractéristiques différentes. J'essaie de m'imprégner de tout ça.

France Bleu Armorique : Et avec votre profil, le 4-4-2, finalement, c'est le système idoine, non ? Vous vous plaisez dans ce 4-4-2 depuis depuis plusieurs matches, après le 4-3-3 du début de saison, ça vous va mieux?

Flavient Tait : Moi, les deux systèmes me conviennent parce que je me retrouve un peu dans les mêmes espaces, même si en 4-4-2. Je suis amené à remonter les ballons de plus bas. Mais les caractéristiques sont les mêmes. J'essaie de me mettre entre les lignes, là où il y a des espaces et après me projeter vers l'avant.

France Bleu Armorique : Qu'est ce qu'il vous demande le coach sur l'aspect tactique, justement ?

Flavient Tait : Déjà, d'avoir un gros volume de jeu. C'est important, tant dans la récupération de balle que quand on l'a. Il nous demande aussi d'essayer de se projeter en nombre, d'être un maximum dans la surface pour marquer des buts. Ce qui est bien, c'est qu'avec avec "Jo" (Jonas Martin, NDLR), ou avec "Santa" (Baptiste Santamaria, NDLR), je joue avec des profils qui sont un peu plus défensifs que moi, donc ils me laissent l'opportunité de me projeter. Je sais que l'équilibre derrière sera assuré. Le coach me demande aussi d'orienter le jeu, de dicter le jeu, d'essayer d'être le plus propre techniquement, de ne pas perdre beaucoup de ballons. Même si l'échec fait partie du foot, il nous dit tout le temps de réessayer, réessayer, réessayer et de prendre des risques parce que ça fait partie du jeu.

France Bleu Armorique : Qu'est ce qui s'est passé entre le début de saison où ça a été parfois poussif et cette série récente de très bons matchs du Stade Rennais?

Flavient Tait : Il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif. On ne va pas se le cacher, l'effectif a été finalisé tard, Gaëtan (Laborde, NDLR) est arrivé tard, il y a eu le départ de Camavinga. Tant que le mercato n'était pas fini, c'était assez compliqué de faire une équipe. Il y a aussi l'intégration des joueurs. Je pense que pas mal de joueurs ont eu une intégration rapide, mais il faut que ça se mette en place. Il faut qu'il y ait des automatismes qui se créent entre nous. Je pense aussi que le coach a trouvé son système de jeu favori et on voit que sur le terrain, il y a des liens qui se font et ça, c'est important. On l'a vu sur la fin de saison dans notre 4-3-3 où on va chercher l'Europe grâce à ça : parce qu'on avait des automatismes entre nous et qu'on voyait que chacun savait ce qu'il devait faire dans sa zone.

France Bleu Armorique : Et il y a eu aussi une discussion il y a un mois entre le groupe et le coach après la défaite face à Reims. Ça a permis aussi peut être, de crever des abcès ou d'avoir des précisions tactiques entre vous pour changer des choses ?

Flavient Tait : Oui, on s'est parlé, forcément. Après le match de Reims, c'était plus sur l'aspect de l'envie et de l'état d'esprit. C'était un match après une trêve aussi, il ne faut pas oublier que ce n'est jamais évident, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient partis, pas mal de joueurs qui revenaient de sélection, des joueurs qui étaient fatigués, sûrement. Mais ce genre de match nous a servi à ouvrir les yeux sur pas mal de choses et je l'ai dit après Paris : quand on joue avec l'envie de faire mal comme ça, on peut faire très mal à beaucoup d'équipes. Avec la qualité des joueurs qu'on a, la qualité de l'effectif qu'on a, parce qu'on a un effectif conséquent, c'est cet état d'esprit là qu'on doit avoir à chaque match, à chaque match.

France Bleu Armorique : Aujourd'hui, le club a un petit peu de retard au classement, même si en points, ce n'est pas très marqué. Mais de ce que vous sentez de ce groupe, de ce que vous dites, l'équipe peut remplir ses objectifs européens ?

Flavient Tait : La saison est longue. Si on avait gagné à Bordeaux, peut être qu'on serait encore mieux. Mais c'est sûr qu'il faut maintenant essayer d'engranger une série. On doit surtout garder ce qu'on fait depuis quelques semaines. Je pense que le match déclencheur, ça a été Tottenham, et on se doit de garder ces valeurs là d'agressivité, de combativité et de se libérer sur un terrain.

France Bleu Armorique : Il faut garder le visage qu'on a vu contre Paris ?

Flavient Tait : Oui, ou même Clermont, et même Bordeaux ! Bordeaux sur le plan comptable, ce n'est pas ce qu'on veut, mais sur le plan du jeu on s'est créé pas mal d'occasions. On en a encaissé très peu. On méritait beaucoup mieux, mais c'est le football. Mais c'est ce genre de match là qu'on doit reproduire chaque semaine. Le coach parle souvent de régularité et je pense que si on veut être en haut à la fin de saison, ce sera par la régularité de nos performances.

France Bleu Armorique : Flavien, vous découvrez depuis votre arrivée au Stade Rennais la Coupe d'Europe. Cette année, il y a une Coupe d'Europe qui a l'air, sur le papier, peut-être un peu plus abordable pour le Stade Rennais. Est ce que ce que vous avez des ambitions dans cette Coupe d'Europe, est ce que vous dites "on peut aller loin" ?

Flavient Tait : On s'est battus jusqu'au bout pour l'avoir, cette place en Coupe d'Europe, donc on ne va pas la négliger. On a bien débuté, c'était important. Il faut la jouer à fond. C'est une Coupe d'Europe !

France Bleu Armorique : Il y a des supporteurs qui rêvent déjà de la finale...

Flavient Tait : (il sourit) Non, mais c'est dans longtemps la finale ! Mais les parcours de Coupe d'Europe, c'est toujours spécial. On l'a vu il y a deux ans, quand Rennes a battu Arsenal ici ou est allé gagné au Betis. Ça amène beaucoup d'engouement, c'est magnifique à vivre pour le club, pour la ville, pour les supporters. C'est une Coupe d'Europe qui est quand même magnifique à jouer parce qu'il y a des belles équipes. Donc, on va la jouer à fond.

France Bleu Armorique : Concernant le retour des supporteurs, vous parlez de l'engouement. Il y a le retour des supporteurs cette saison. On vous a vu après le match contre Paris, avec Benjamin Bourigeaud, célébrer ça depuis le balcon du Roazhon Park. Ils font du bien, ces moments là ?

Flavient Tait : Ca nous avait tellement manqué ! Quand le Roazhon Park est comme ça, il est magnifique. Quand il est plein, qu'il est derrière nous, que nous aussi on leur prouve qu'ils ont raison d'être derrière nous en faisant des matchs comme ça, ça fait des belles après-midi. Avec Bourige c'était assez drôle. C'est une manière d'avoir une proximité avec eux, c'est aussi être accessible, parce qu'on est des gens accessibles ! C'est important : les supporteurs donnent beaucoup d'amour pour nous, ils donnent beaucoup de cœur. Ils vivent pour ça, pour le Stade Rennais. Donc, si on peut leur faire plaisir, comme on l'a fait ce dimanche ou les matches précédents, il faut continuer.

France Bleu Armorique : Malgré les débuts compliqués dont on a parlé tout à l'heure, aujourd'hui vous êtes pleinement apprécié par ces supporters. Vous vous projetez sur le long terme au Stade Rennais ? Votre contrat se termine en 2023.

Flavient Tait : Oui, je ne vais pas vous cacher que je suis très heureux en ce moment. Je suis très heureux d'être ici au Stade Rennais. C'est un club avec plein d'ambitions, avec un projet très intéressant, une ville attractive, un stade magnifique, de très bonnes structures, il y a tout pour continuer à m'épanouir. Donc je suis très heureux ici.

France Bleu Armorique : Est-ce que vous souhaitez prolonger ? Il y a des discussions?

Flavient Tait : Oui, il y a des discussions qui ont été entamées, après ce n'est pas signé, mais il y a des discussions. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente.

France Bleu Armorique : Vous êtes au cœur du jeu aujourd'hui. C'est ça aussi l'objectif à moyen et long terme rester au cœur du jeu dans cette équipe ?

Flavient Tait : Le coach me donne beaucoup d'importance. Ça fait du bien parce que, certes je n'étais pas dans l'ombre avant, mais on ne voyait pas beaucoup. Je prends ce rôle avec beaucoup de passion, sur le terrain. Je ne parle que sur le terrain, pas en dehors, en dehors il y a des leaders dans ce groupe pour parler. Mais moi, j'essaie d'être un leader technique, comme le coach me le demande. C'est par ces qualités là que j'amène le plus de choses au groupe.

France Bleu Armorique : Pour terminer, Flavien, quel est votre regard sur les jeunes joueurs qui arrivent, comment ils s'intègrent à cette équipe? Ils sont nombreux cette saison.

Flavient Tait : Il y a du talent. Ils sont très jeunes, très, très jeunes, j'ai l'impression qu'ils commencent de plus en plus tôt. Mais il faut les accompagner, leur montrer aussi ce qu'est l'intransigeance du haut niveau, et ce qu'il faut dans une carrière pour durer. Parce qu'une carrière, c'est super long. On a vu pas mal de joueurs monter très haut et descendre très bas, donc il faut avoir un œil attentif sur ça, mais surtout les accompagner sur le terrain. Après, je pense qu'ils sont très bien intégrés au groupe, très bien encadrés par le staff et le coach. Donc il y a tout pour qu'ils soient bien, il faut qu'ils continuent à travailler et à montrer leurs qualités sur le terrain.

France Bleu Armorique : Tout passe par le travail ?

Flavient Tait : C'est ce que je crois : réussir sans travail ça me semble impossible. Je pense qu'on ne se rend pas compte de tous les sacrifices qu'on fait en tant que footballeurs pour pouvoir en arriver là, surtout pour durer. Il y a beaucoup de choses. C'est tous les jours au quotidien, c'est tous les jours pendant dix ou 15 ans. Si on veut jouer dans des clubs comme Rennes, des clubs qui ont des belles ambitions et qui ont des structures très intéressantes et qui visent les premiers rôles en Ligue 1, c'est en travaillant.