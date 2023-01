ENTRETIEN - "Un cycle s'achève à l'USO" selon Arnaud Ziomek, le président des Drouguis

C'est assez rare dans le milieu ultra pour être signalé : à peine arrivé sur le banc de l'USO en lieu et place de Xavier Collin , le nouvel entraîneur Nicolas Usaï est déjà dans le viseur des Drouguis, le principal groupe de supporters orléanais. Dans un communiqué publié dimanche 1er janvier, ils s'inquiètent d'un "second choix par défaut aux statistiques et à la carrière malheureuse".

"Le club stagne depuis trois ans"

Au micro de France Bleu Orléans, le président des Drouguis Arnaud Ziomek précise que ce communiqué n'attaque pas Nicolas Usaï mais plutôt la décision de la direction sportive. "On n'a rien contre lui, on ne le connaît pas ! En revanche, on s'inquiète par rapport à sa carrière. Cette nomination donne l'impression d'avoir été faite à la va-vite, parce que Frédéric Hantz (ex-entraîneur de Bastia et Montpellier, choix numéro de Philippe Boutron pour le banc de l'USO, ndlr) a posé un lapin au club. Donc on s'interroge" explique-t-il.

Tout en rappelant son respect pour le président de l'US Orléans, Arnaud Ziomek estime que Philippe Boutron arrive à une fin de cycle à la tête du club. Son interview est à réécouter juste ici :

