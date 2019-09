Envers et contre Tous revient sur l'épisode de la banderole injurieuse contre le préfet le 1er avril dernier

Depuis 3 jeunes supporters ont été condamnés par la justice à 1000 euros d’amende chacun.

Mardi soir Julien le porte-parole d’Envers et Contre Tous était dans le 100% club de France Bleu pour parler de cette banderole ou le mot "con" était associe à celui du préfet Evence Richard . Julien qui a tenu à resituer le contexte..

Le report du match du dimanche au lundi sous prétexte de gilets jaunes , pour tous les supporters, au dernier moment, il y avait un certain mépris des supporters , on avait donc décidé de cette banderole à chaud

Une cagnotte a été lancée par les supporters pour aider les trois jeunes à payer l’amende, mais julien reste très critique sur la condamnation

On peut être rendu coupable d'un outrage pour une banderole qu'on a pas écrite, pas rédigée, ni fait rentrer dans le stade mais qu 'on a touché.

Julien qui s’inquiète également une escalade dans les futures interventions de la justice dès qu’il y aura des banderoles jugées injurieuses dans les stades.

Est ce qu'on va pas tomber dans une escalade, on a vu cet été qu'on s'en prend aux chants des supporters, et maintenant aux banderoles des supporters. On peut craindre effectivement que chaque banderole puisse envoyer quelqu'un au tribunal.