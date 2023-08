Environ 25.000 spectateurs attendus pour TFC-AS Roma

Nous sommes à une semaine de la reprise de la Ligue 1 et le Stadium va de nouveau rugir. Environ 25.000 personnes sont attendues sur l'île du Ramier ce dimanche soir pour l'affiche entre le TFC et l'AS Roma, dernière répétition avant le déplacement à Nantes qui ouvrira le championnat des Toulousains.

Le nouveau maillot sur les épaules

Les supporters vont pouvoir découvrir le nouveau maillot domicile du Toulouse Football Club. Un retour des bandes violettes et blanches pour cet exercice 2023-2024. Nouvelle pelouse, nouveaux vestiaires... Le Stadium s'est en plus refait une beauté ces dernières semaines.

Et sur le terrain alors ? Le coach Carles Martinez Novell a encore 90 minutes pour peaufiner le 11 de départ qu'il souhaite aligner à Nantes. On devrait notamment en savoir un peu plus sur la hiérarchie des gardiens. Guillaume Restes partant semble-t-il avec un temps d'avance sur ses deux concurrents.

Le coup d'envoi de la rencontre TFC-AS Roma sera donné à 19h30 ce dimanche au Stadium.