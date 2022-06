Football : un entretien hors pair pour la pelouse du stade Gaston-Petit

Cette pelouse haut de gamme a été installée il y a maintenant quatre ans mais elle subit à la fin de chaque saison sportive un traitement particulier. Elle est tout simplement "scalpée". La couche supérieure de cette pelouse hybride disparait avec l'aide d'engins spécialisés. Un traitement nécessaire à la fin de chaque saison : "La pelouse du stade Gaston-Petit est une pelouse de haut niveau. Elle subit un entretien pratiquement tous les jours avec des tontes successives qui ont lieu plusieurs fois par semaines tout au long de la saison. Les tontes provoquent une accumulation de déchets en surface. Il faut les enlever une fois par an pour que ce gazon garde toutes ses caractéristiques. Alors nous venons "scalper" la surface. Nous enlevons entre un à trois centimètres et nous arrivons sur le sol, c'est à dire le substrat fibré et bien sur nous procédons, après, à un nouvel engazonnement." précise Loïc Paul, directeur général de la société Sportingsols.

La pelouse du stade Gaston-Petit a déjà été titrée meilleure pelouse de Ligue 2

La nouvelle pelouse après un entretien et un arrosage calibré sera opérationnelle pour la reprise du championnat. Ces gazons ont un avantage indéniable. Grâce à ce savant mélange de sable et de fibres, ils peuvent repousser plus vite qu'un gazon ordinaire. En seulement huit à douze semaines pousse, une magnifique pelouse qui peut accueillir des rencontres de football. Il faut plutôt 12 à 16 semaines d'attente pour une pelouse classique ! Mais celà offre surtout une surface de jeu d'une excellente qualité qui se maintient tout au long de la saison. Une pelouse sacrée meilleure de Ligue 2 lors de la saison 2017-2018 et deuxième meilleure pelouse en 2020 2021.

La pelouse du stade Gaston-Petit a été scalpée lors des deux dernières semaines du mois de mai. - ©Berri

Le nouveau gazon sera donc opérationnel le vendredi 12 août prochain, date de la reprise du championnat. Dernier avantage, écologique et économique. Le substrat du stade Gaston-Petit demande moins d'eau que les autres substrats hybrides car il est composé de sable, de fibre mais aussi de liège qui retient l'eau et l'humidité du sol.

La société Sportingsols a en charge également des pelouse du TOP 14 de rugby comme le stade Rochelais ou encore les clubs de Rennes et d'Angers en Ligue 1 de football.