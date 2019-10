Enzo Tchato, jeune footballeur de Montpellier, privé de Coupe du Monde au Brésil

Montpellier, France

C'est un énorme cafouillage qui secoue la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), à une semaine du mondial au Brésil, pour les moins de 17 ans. Alors qu'ils devaient, en toute logique, participer à la compétition, six joueurs viennent finalement d'être écartés. Parmi eux, le défenseur de Montpellier Enzo Tchato, qui fêtera bientôt ses 17 ans (22 novembre 2019), et qui n'est autre que le fils de Bill Tchato, ancien défenseur du club héraultais (2000-2003).

En cause : un décret présidentiel, qui date de 2014 et qui interdit la sélection de joueurs qui n'évoluent pas au Cameroun, dans la catégorie des moins de 17 ans. Seulement, alors que ce texte vient d'être brandi par certains au sein de la Fédération, pourquoi ne l'a-t-il pas été plus tôt ? Et pourquoi la Fédération a-t-elle laissé Thomas Libiih, le sélectionneur, emmener avec lui les six joueurs en question, au Brésil ?

Les six recalés avaient en effet pris part au dernier stage préparatoire et s'étaient envolés pour l'Amérique du Sud, où il s'apprêtaient à vivre leur rêve.

6 joueurs bannis, dont les fils Tchato et Eto'o !

Engagé dans un bras de fer avec les instances des Lions, depuis plusieurs jours, Thomas Llibiih a finalement été contraint de revoir sa liste. Et visiblement, Bill Tchato, nommé à la tête des sélections camerounaises en janvier dernier, n'a pas eu d'avantage son mot à dire.

Emmené notamment par Etienne Eto'o, attaquant de Majorque, le Cameroun se rendait au Brésil avec beaucoup d'ambitions. Le pays n'a plus participé à la compétition reine dans cette catégorie depuis 16 ans. Avec cette décision, l'objectif sportif va sans doute être revu à la baisse. Le garçon de l'ancienne star du FC Barcelone est lui aussi banni de la sélection et invité à regagner la ville espagnole.

En outre, Joss Aurel Nkongue Tiki (Lyon), Jordan Konango (AS Monaco), Bryan Djile Nokoue (Saint-Etienne), et Dani Barel Fotso (AS Roma) sont également laissés sur le carreau.

