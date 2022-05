Enzo Tchato s'engage avec son club formateur de Montpellier

La Paillade compte un nouveau joueur, dans son effectif professionnel. A 19 ans, Enzo Tchato a signé, la semaine passée, son premier contrat professionnel, et la nouvelle a été officialisée ce lundi, par le club.

Le défenseur est déjà apparu en Ligue 1, face à Brest, et s'est engagé pour une durée de un an avec deux années en option, comme nous l'avions révélé. Il sera en concurrence avec Arnaud Souquet, notamment, et sans doute avec un autre latéral droit que le club pourrait recruter, cet été, alors qu'il peut aussi évoluer dans l'axe.