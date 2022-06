Football - Ligue 2 : Enzo Zidane quitte Rodez après un an de contrat

Enzo Zidane à Rodez, c'est terminé. Le fils aîné de Zinedine Zidane avait signé avec le RAF il y a un an, en juillet 2021. Le milieu de terrain de 27 ans s'était engagé pour une saison plus une année optionnelle. Un joli coup, à l'époque, pour le club aveyronnais. Le recrutement avait notamment été annonce sur Twitter par le club de Ligue 2.

La famille d'Enzo Zidane a des attaches en Aveyron. Véronique, sa mère, est originaire d'Onet-le-Château, près de Rodez. Zinedine, son père, est aussi devenu actionnaire minoritaire du RAF en 2012, quand le club était en CFA. Il a également passé son diplôme d'entraîneur avec Grégory Ursule, ancien joueur du RAF, et aujourd'hui manager général.

Des performances décevantes

Au final, les supporters du RAF ont assez peu vu Enzo Zidane porter les couleurs du club Aveyronnais : il a joué 381 minutes sur l'ensemble de la saison de Ligue 2.

Il n'a été que trois fois dans le onze de départ et est entré en cours de jeu à douze reprises. Soit une moyenne de 25 minutes sur le terrain par match disputé. Enzo Zidane n'a pas inscrit de but et n'a été à l'origine d'aucune passe décisive.

Le fils Zidane n'a visiblement pas su dépasser le coup marketing autour de son arrivée et marquer les esprits. C'est l'avis d'Hervé Sicard, fidèle supporter du RAF et membre du Kop Ruthénois : "Franchement ? Son départ me laisse assez indifférent. Son arrivée a mis un beau coup de projecteur sur le club et ça, c'est positif. Mais je suis plus réservé sur l'aspect sportif."

Enzo Zidane, qui n'a pas semblé très impliqué dans la vie du club de Rodez. Sur son compte Instagram, on trouve par exemple des photos de ses vacances, des clichés de sa compagne, de son bébé, de son chien... mais très peu de photos du RAF.

Enzo Zidane poste aussi régulièrement des photos des ses parents :

Des photos qui interrogent Hervé Sicard : "Je ne sais pas s'il a eu un énorme amour du maillot de Rodez. On le voit bien sur les réseaux sociaux : les autres joueurs que je suis postent des choses sur le club, les bons résultats par exemple. Mais pas lui".

"Un challenge partiellement atteint" selon la direction

La direction du RAF n'a pas souhaité s'étendre sur le départ d'Enzo Zidane. Le manager général, Grégory Ursule, évoque sobrement "un challenge partiellement atteint". Hervé Sicard, lui, parle plutôt d'un recrutement pas forcément adapté : "Tous les spécialistes le disent : la Ligue 1, c'est un jeu très rapide, plus technique. En Ligue 2, le jeu est moins rapide et plus physique. Et c'est peut-être là qu'Enzo Zidane a eu des difficultés. Je l'ai vu tirer des coups de pied arrêtés, c'est quand même un joueur qui a une technicité et un bon niveau ; il y a peut-être une part de génétique là-dedans ! Mais peut être que le championnat n'est pas adapté à son style de jeu".

Le contrat d'Enzo Zidane avec le RAF s'achève officiellement le 30 juin. Selon le staff du Rodez Aveyron Football, il n'est (à l'heure où nous écrivons ces lignes, ndlr) pas encore engagé avec un autre club.