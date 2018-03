Didier Deschamps vient de communiquer sa liste pour les 2 prochains matchs de l'Equipe de France de football. Les marseillais seront représentés par Florian Thauvin et Steve Mandanda, mais leur capitaine manque à l'appel.

Les Bleus affrontent à la fin du mois en amical la Colombie (23 mars) puis la Russie (28 mars). Ce sont les 2 derniers rendez-vous avant le choix de la liste définitive des joueurs qui iront défendre les couleurs de la France, cet été, lors du Mondial en Russie.

2 nouveaux

Voici la 1ère liste de l'année !

RDV lundi à Clairefontaine pour préparer les matchs contre la Colombie et la Russie !👊 #FiersdetreBleus



Il reste 1000 places pour France🆚Russie (23/03 au Stade de France)🇫🇷

Equipe de France (@equipedefrance) March 15, 2018

Florian Thauvin et Steve Mandanda sont donc bien dans le groupe, comme prévu. Mais pour cette répétition générale, Didier Deschamps fait le choix cette fois de se priver de Dimitri Payet.

Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 15, 2018

En revanche, le sélectionneur retient 2 joueurs pour la 1ère fois de leur carrière : Wissam Ben Yedder (Attaquant, FC Séville) auteur d'un doublé sur la pelouse de Manchester United cette semaine, et Lucas Hernandez (défenseur, Atletico Madrid)

Par ailleurs, en voilà 1 qui va avoir le sourire plus que jamais dans les prochaines heures : le défenseur Rolando retrouve pour sa part la sélection du Portugal. Il n'avait plus été retenu depuis la saison 2013-14. Il est convoqué pour les matchs face à l'Egypte et contre les Pays-Bas