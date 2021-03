Equipe de France : Benoit Costil, le gardien des Girondins, peut-il encore rêver de l'Euro ?

La France affrontent ce mercredi l'Ukraine en match de qualification à la Coupe du monde 2022. Ce sera sans Benoit Costil. Le gardien des Girondins n'a pas été retenu par Didier Deschamps contrairement au dernier rassemblement de novembre. Le sélectionneur lui a préféré Lloris, Mandanda, Maignan et Areola.

Forcément, ce n'est pas un bon signe en vue de l'Euro. Dans un coin de sa tête, Benoit Costil espère toujours disputer une dernière grande compétition à 33 ans. L'Euro cette année ou la Coupe du monde en 2022. Mais l'horizon semble de plus en plus bouché. Si le gardien des Girondins est irréprochable dans ses performances à l'image de son match à Montpellier le weekend dernier, d'autres lui sont passés devant ces dernières années, notamment ceux issus de la nouvelle génération. Maignan a clairement pris la place de 3e gardien derrière Lloris et Mandanda. La 4e place reste plus ouverte mais Didier Deschamp prépare l'avenir et il choisit souvent d'intégrer un gardien plus jeune que Benoit Costil.

A défaut d'être au stade de France ce mercredi soir, le gardien sera à l'entraînement des Girondins aujourd'hui. Il a repris le chemin du château du Haillan dès ce mardi comme tous ses coéquipiers après une journée de repos. Les Bordelais vont vivre une semaine allégée avec cette trêve internationale. Entraînement jusqu'à vendredi puis repos le weekend prochain. Un petit break qui va sûrement permettre aux Bordelais de récupérer quelques forces vives avant la réception de Strasbourg dans une dizaine de jours. On pense à Hatem Ben Arfa. Absent depuis deux semaines en raison de blessure, il devrait enfin retrouver le groupe dans les prochains. Ce renfort ne sera pas de trop dans la course au maintien.