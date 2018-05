Entorse pour Ousmane Dembélé ?

L'attaquant français Ousmane Dembélé, titulaire dimanche avec le FC Barcelone contre la Réal Sociédad, a été victime d'un violent tacle au niveau d'une cheville et a dû céder sa place à la 54e minute. L'international, retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde en Russie (14 juin - 15 juillet) doit passer des examens ce lundi. Selon son entraîneur au Barça, Ernesto Valverde, Ousmane Dembélé souffrirait d'une "forte entorse" de la cheville droite.

Ousmane Dembélé "va passer des examens, j'ai la sensation que ce sera une forte entorse mais je ne suis pas médecin", a déclaré Ernesto Valverde en conférence de presse. "Je dis ça parce que sa cheville s'est tordue sur l'action, mais nous verrons. Ma sensation est que ce ne sera rien de plus, seulement une frayeur, et cela aurait pu être beaucoup plus grave", a ajouté le technicien.