Équipe de France de football : Steve Mandanda testé positif au Covid-19

Testé positif au Covid-19 par deux fois, Steve Mandanda, gardien N.2 de l'équipe de France de football, sera absent du déplacement en Suède samedi, et contre la Croatie mardi en Ligue des nations.

Le gardien N.2 des Bleus et de l'OM, Steve Mandanda ne partira pas en Suède vendredi et manquera le match face à la Croatie mardi a annoncé l'encadrement de la sélection jeudi. Il a été testé testé positif au Covid-19 par deux fois et a dû déclarer forfait. Il quittera le groupe vendredi matin, a précisé l'encadrement de l'équipe de France.

Conformément aux règlements de l'UEFA, toute la délégation française a subi un test virologique mercredi après-midi.