Jeudi 15 mars, Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs sélectionnés pour disputer les matchs amicaux du 23 et du 27 mars, contre la Colombie et la Russie. Malgré ses bonnes prestations avec l'ASSE, Debuchy ne figure pas dans la liste. C'est Benjamin Pavard qui lui a été préféré.

Saint-Étienne

Mathieu Debuchy n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour disputer les deux rencontres amicales du mois de mars (le 23 contre la Colombie et le 27 face la Russie). Au poste de latéral droit, derrière l'indéboulonnable monégasque Djibril Sidibé, c'est le joueur du club allemand de Stuttgart Benjamin Pavard qui a été choisi. Néanmoins, les portes de l'équipe de France ne sont pas fermées pour Debuchy.

Le sélectionneur a affirmé qu'il "sait que Mathieu Debuchy est redevenu compétitif". Le défenseur compte 27 sélections en équipe de France, et DD connait bien les qualités du Stéphanois. Mais le sélectionneur "veut revoir Benjamin Pavard, [qui a convaincu lors du dernier rassemblement des bleus], avant de décider". Rien n'est perdu donc pour l'ancien joueur d'Arsenal, qui a été élu joueur du mois de février en ligue 1. En plus de ses bons matchs, le joueur de 32 ans a inscrit deux buts en six matchs. S'il continue sur sa lancée, il peut espérer aller à la coupe du monde. Réponse le 15 mai, avec la liste de Didier Deschamps.