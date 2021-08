Equipe de France : Hernandez,Tchouaméni, Veretout et Diaby convoqués pour la première fois, Giroud non appelé

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des 23 joueurs appelés en équipe de France pour disputer les prochains matchs. Le sélectionneur des Bleus a choisi de ne pas appeler Olivier Giroud. "C'est un choix sportif du moment, avec de la concurrence, comme toujours. Et le retour de Martial qui est rétabli après ne pas avoir pu venir à l'Euro. C'est mon choix aujourd'hui, à Olivier de continuer à être performant. Évidemment, il reste toujours dispo pour l'équipe de France", a déclaré le coach des Bleus, rappelant que "sa situation a changé avec son transfert à l'AC Milan où il a retrouvé beaucoup plus de temps de jeu".

DD a également choisi d'appeler pour la première fois trois joueurs dans le groupe : le défenseur Théo Hernandez (AC Milan), frère de Lucas Hernandez, les milieux de terrain Aurélien Tchouaméni (Monaco), Jordan Veretout (AS Rome) et l'attaquant Moussa Diaby (Bayer Leverkusen).

Le technicien a également rappelé deux joueurs absents des dernières listes, l'attaquant Anthony Martial (Manchester United), blessé avant l'Euro et le défenseur Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une liste réduite à 23 joueurs

Concernant sa décision de n'appeler que 23 joueurs, Didier Deschamps a expliqué que "la frustration des joueurs qui sont en tribune est trop grande, ça a un impact plutôt négatif sur l'ensemble du groupe".

Il s'agit de la première liste de Didier Deschamps depuis l'échec de l'Euro et l'élimination par la Suisse en huitième de finale. A partir du 1er septembre, les Bleus disputeront une première série de trois matchs comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils commenceront par affronter la Bosnie, puis se déplaceront en Ukraine le 4 septembre et recevront la Finlande le 7 septembre à Lyon.

Le feuilleton Mbappé

Interrogé sur le feuilleton du moment avec le possible départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid, Deschamps a estimé que ce n'était pas "l'idéal". "Mais je ne vais pas me battre. Kylian comme d'autres peuvent être dans un cas de figure où ils peuvent changer de club, je ferai en sorte d'être conciliant, il en va de l'avenir". Le coach n'a pas commenté les "conséquences" de la situation de Mbappé pour laquelle il n'a "pas les tenants et les aboutissants". "C'est leur décision, ça leur appartient. Je ne suis pas à leur place, je peux être amené à donner un avis, tout au plus", a-t-il ajouté.

Mercredi, le PSG a refusé une offre du Real Madrid d'environ 160 millions d'euros pour son champion du monde en fin de contrat en juin 2022. Le club espagnol pourrait revenir à la charge d'ici à la clôture du mercato.